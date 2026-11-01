सब्सक्राइब

JSW Combat Price: Fortuner को टक्कर देने आ रही JSW की धांसू SUV, पहली बार दिखा अंदर का नजारा

JSW Motors की नई SUV Combat की टेस्टिंग तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें बॉक्सी डिजाइन और प्रीमियम केबिन की झलक मिली है। SUV में कई आधुनिक सुरक्षा फीचर मिलने की उम्मीद है। इसकी कीमत 30 से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है और इसे 4 दिसंबर 2026 को पेश किया जा सकता है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड1 Nov 2026, 05:29 PM IST
Prefer Liveminton Google
Fortuner को टक्कर देने आ रही JSW Combat
Fortuner को टक्कर देने आ रही JSW Combat
AI Quick Read

JSW Combat SUV Spy Images: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में JSW Motors अपनी नई एसयूवी JSW Combat पेश करने वाली है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें इसके एक्सटीरियर के साथ-साथ इंटीरियर की भी झलक देखने को मिली है। स्पाई तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बॉक्सी डिजाइन और प्रीमियम केबिन के साथ ये एसयूवी कई मॉडल को टक्कर दे सकती है।

Advertisement

JSW Group का फोकस भारत में न्यू एनर्जी व्हीकल (NEV) सेगमेंट पर है। इसके लिए कंपनी ने चीन की ऑटोमोबाइल निर्माता Chery Automobile के साथ साझेदारी की है। इस पार्टनरशिप के तहत JSW को व्हीकल प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी और जरूरी कंपोनेंट्स मिलेंगे।

कितनी हो सकती है JSW Combat की कीमत?

अगर JSW Combat के प्राइस की बात करें, तो इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच रहने का अनुमान है। वहीं इसका पहला मॉडल 4 दिसंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर पेश जा सकता है। हालांकि अभी तक कंपनी की तरफ से इसकी पुष्टि होना बाकी है।

यह भी पढ़ें | रिलायंस डिजिटल के ऑफर में दिवाली धमाका, iPhone 17 Pro सिर्फ ₹54,990 में!

बॉक्सी डिजाइन के साथ मिलेगा दमदार लुक

साइज के मामले में JSW Combat काफी बड़ी SUV हो सकती है। इसका साइज Chery Jetour T2 के आसपास रहने की उम्मीद है। Jetour T2 की लंबाई 4,785mm, चौड़ाई 2,006mm और ऊंचाई 1,880mm है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2,800mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 220mm है। SUV में 752 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।स्पाई तस्वीरों के मुताबिक, JSW Combat में बॉक्सी और अपराइट डिजाइन देखने को मिलेगा। इसके फ्रंट में स्क्वेयर शेप के हेडलैंप, स्पोर्टी बंपर और मस्कुलर बोनट दिया जा सकता है।

Advertisement

JSW Combat SUV: संभावित फीचर्स की पूरी लिस्ट

फीचरसंभावित डिटेल
इंफोटेनमेंट सिस्टम15.6-इंच टचस्क्रीन
ड्राइवर डिस्प्ले10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले
ऑडियो सिस्टम12-स्पीकर साउंड सिस्टम
कनेक्टिविटीवायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी
एम्बिएंट लाइटिंगहां
USB पोर्टफ्रंट और रियर USB Type-C
फ्रंट सीट्सवेंटिलेटेड और हीटेड
ड्राइवर सीटमेमोरी फंक्शन
अपहोल्स्ट्रीलेदरेट
स्टीयरिंग व्हीललेदर रैप्ड
गियर सेलेक्टरशॉर्ट गियर सेलेक्टर
पैडल शिफ्टर्सहां
सेंटर आर्मरेस्टफ्रंट और रियर
एयरबैगमल्टीपल एयरबैग
TPMSहां
ABS और EBDहां
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोलहां
ट्रैक्शन कंट्रोलहां
360-डिग्री कैमराहां
हिल होल्ड कंट्रोलहां
हिल डिसेंट कंट्रोलहां
ISOFIXहां
ADASलेवल 2 ADAS
यह भी पढ़ें | अग्निवीरों की नौकरी को 2 साल बढ़ाने का प्लान, क्या पहले बैच को मिलेगा फायदा?

वहीं सेफ्टी के मामले में भी JSW Combat को काफी एडवांस बनाया जा सकता है। इसमें कई एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलने की उम्मीद है।इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, इलेक्ट्रॉनिक चाइल्ड लॉक, हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

Advertisement
होमबिजनेसJSW Combat Price: Fortuner को टक्कर देने आ रही JSW की धांसू SUV, पहली बार दिखा अंदर का नजारा
अगला लेख पढ़ें
OPEN IN APP
HomeMarketsPortfolioPremiumGet App