TVS Family Dispute: टीवीएस परिवार की लक्ष्मी वेणु ने संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। वेणु ने सौहार्दपूर्ण संवाद के सभी प्रयास विफल होने और कोई विकल्प न बचने के बाद बुधवार को मुकदमा दायर कर पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे और उसमें अपने वैध हिस्सा देने की मांग की।

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लक्ष्मी बोलीं- नहीं बदल रहा है पिता का रुख लक्ष्मी वेणु के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि यह मुकदमा 16 नवंबर के उनके बंटवारे के नोटिस के बाद दायर किया गया है। इसके माध्यम से उन्होंने परिवार के मुखिया के रूप में अपने पिता वेणु श्रीनिवासन से अपने न्यासीय कर्तव्यों का निर्वहन करने और निष्पक्ष एवं कानून सम्मत बंटवारा करने का आग्रह किया था। वेणु श्रीनिवासन के जवाब में उनके रुख में कोई बदलाव नहीं दिखा और न ही उनके कानूनी अधिकारों को कोई मान्यता दी गई।

बयान में कहा गया है कि सौहार्दपूर्ण बातचीत के हर प्रयास के विफल हो जाने के बाद उनके पास अदालत का रुख करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उनका मानना है कि उनके परदादा और दादा की विरासत पर जितना अधिकार उनके भाई का है, उतना ही उनका भी है। मुकदमे में लक्ष्मी ने संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे और अपने उचित हिस्से के आवंटन की मांग की है।

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बिजनेस में बाधा डालने की नीयत नहीं उन्होंने कहा कि जानकारी में अपारदर्शिता के कारण उन्हें उन दस्तावेजों और जानकारियों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अदालत की सहायता लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद उन्होंने ये दस्तावेज और जानकारियां प्राप्त करने से रोका गया है। बयान में यह स्पष्ट किया गया कि यह मुकदमा केवल संयुक्त पारिवारिक संपत्तियों के स्वामित्व से संबंधित है और किसी भी कंपनी के संचालन के खिलाफ लक्षित नहीं है। बयान में कहा गया है कि डॉ. लक्ष्मी व्यवसायों की निरंतर मजबूती में पूरी रुचि रखती हैं और उनका मानना है कि कोई भी बंटवारा कानून के अनुसार व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।

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मां ने किया बेटी के कदम का बचाव इस बीच, उनकी मां मल्लिका श्रीनिवासन ने अपनी बेटी का बचाव किया है और उनके कदम को उचित ठहराते हुए पारिवारिक संपत्तियों में डॉ लक्ष्मी वेणु के वैध अधिकार का समर्थन किया है। उन्होंने एक बयान में कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लक्ष्मी के नोटिस के जवाब में उनके कानूनी अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई और सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। इन परिस्थितियों में वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत जाने को मजबूर हुई हैं।' उन्होंने कहा, 'एक मां के रूप में मेरे लिए बेटा और बेटी हर लिहाज से बराबर हैं। मेरा मानना है कि पारिवारिक संपत्तियों में लक्ष्मी का वैध हिस्सा है, जो सुदर्शन के हिस्से से कम नहीं है।'

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भाई के बराबर हिस्से पर लक्ष्मी की दावेदारी लक्ष्मी ने 16 नवंबर के बंटवारे के नोटिस में जोर देकर कहा था कि 2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत वह संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में अपने उचित हिस्से की हकदार हैं और उन्हें इसके बंटवारे की मांग करने का स्वतंत्र अधिकार है। उनका दावा अधिनियम की धारा छह के तहत मान्यता प्राप्त बेटियों के समान अधिकारों पर भी आधारित है।

जिन संपत्तियों के बंटवारे की वह मांग कर रही हैं, उनमें वीएस ट्रस्ट और अन्य होल्डिंग माध्यमों तथा संरचनाओं के जरिए रखे गए पारिवारिक हित शामिल हैं। इनमें 2020 की टीवीएस पारिवारिक व्यवस्था के तहत वेणु श्रीनिवासन वंशावली शाखा को आवंटित व्यवसाय और संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें टीवीएस होल्डिंग्स, टीवीएस मोटर कंपनी, टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज और सुंदरम-क्लेटन में हिस्सेदारी शामिल है।

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श्रीनावसन परिवार में बंटवारे का विवाद लक्ष्मी ने कहा कि व्यापक टीवीएस पारिवारिक व्यवस्था से वेणु श्रीनिवासन परिवार के भीतर बंटवारा नहीं हुआ था। उनके अपने परिवार के भीतर संपत्तियों का कोई निपटारा या बंटवारा कभी शुरू ही नहीं किया गया, पूरा होने की तो बात ही दूर है। उनके विचार से प्रबंधन से विशेष स्वामित्व प्राप्त नहीं होता और न ही इससे परिवार के अन्य सदस्यों के कानूनी अधिकार समाप्त होते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उन्हें संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में उनके उचित हिस्से से गलत तरीके से वंचित किया जा रहा है।

लक्ष्मी ने अपने पिता पर आरोप लगाया कि वह अपने पुत्र के पक्ष में लाभकारी हितों को केंद्रित करके उन्हें कानूनी अधिकारों से बेदखल कर रहे हैं। उन्होंने इन कार्यों को न केवल कानून का उल्लंघन माना, बल्कि विश्वासघात भी बताया। डॉ. लक्ष्मी ने सौहार्दपूर्ण और न्यायसंगत समाधान के प्रति अपनी प्राथमिकता दोहराते हुए कहा, 'कानून में या प्रगतिशील भारत में पितृसत्ता के लिए कोई स्थान नहीं है। संयुक्त पारिवारिक संपत्ति पर बेटियों के अधिकारों को एकतरफा फैसलों या कॉर्पोरेट व्यवस्थाओं के माध्यम से दरकिनार नहीं किया जा सकता।'

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