Maruti Suzuki Price Hike: मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) की कारें खरीदने वालों को अब अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी। कंपनी ने 22 नवंबर 2026 से चुनिंदा मॉडल की कीमतों में करीब 0.31% की बढ़ोतरी लागू कर दी है। कंपनी ने इस साल यानी साल 2026 में चोथी बार में दाम में इजाफा किया है। लगातार बढ़ती लागत के दबाव के बीच लिया गया यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कंपनी की दूसरी तिमाही के नतीजों में मुनाफे और ऑपरेटिंग मार्जिन पर दबाव साफ दिखाई दिया था।

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स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी ने कहा कि लगातार बनी हुई लागत संबंधी चुनौतियों और मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए यह कदम उठाना पड़ा है। कंपनी ने कहा कि वह लागत कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बढ़ते खर्च का कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाना आवश्यक हो गया है। हालांकि, मारुति ने इस बढ़ोतरी का असर ग्राहकों पर कम से कम रखने की कोशिश की है।

22 नवंबर से लागू हुई कीमतों में बढ़ोतरी यह बढ़ोतरी 22 नवंबर 2026 से लागू हो गई है। कंपनी के मुताबिक, कीमतों में अनुमानित वॉल्यूम-वेटेड औसत बढ़ोतरी करीब 0.31% है। इसका मतलब है कि यह आंकड़ा चुनिंदा मॉडल की बिक्री के भार के आधार पर निकाला गया औसत है। इसे कंपनी की हर कार पर समान बढ़ोतरी नहीं होगी। कंपनी ने अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसकी विस्तार से जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

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2026 में चौथी बार बढ़ाए कारों के दाम मारुति सुजुकी ने इस साल कई चरणों में कारों की कीमतें बढ़ाई हैं। सितंबर 2026 में कंपनी ने चुनिंदा मॉडल के दाम 20,000 रुपये तक बढ़ाए थे। इससे पहले अगस्त में एरिना और नेक्सा रेंज की कारों की कीमतों में 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई थी। जून 2026 में भी कंपनी ने अपने यात्री वाहन पोर्टफोलियो में 30,000 रुपये तक कीमतें बढ़ाई थीं।

नवंबर की ताजा बढ़ोतरी के साथ यह 2026 में कंपनी का चौथा प्राइस हाइक है। लगातार कीमतें बढ़ाने की वजह इनपुट और उत्पादन लागत का दबाव है। कंपनी का कहना है कि लागत घटाने के लिए कदम उठाने के बावजूद खर्च का कुछ हिस्सा बाजार तक पहुंचाना जरूरी हो गया है। इसके साथ ही कंपनी ग्राहकों पर इसका असर सीमित रखने की कोशिश कर रही है।

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दूसरी तिमाही में 26.9% घटा स्टैंडअलोन मुनाफा कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला ऐसे समय आया है, जब वित्त वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर तिमाही में मारुति सुजुकी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 26.9% गिरकर 2,415 करोड़ रुपये रह गया। इसके मुकाबले पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने करीब 3,300 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था।

हालांकि, इस दौरान कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी हुई। दूसरी तिमाही में ऑपरेशंस से रेवेन्यू 26% बढ़कर 53,340 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 42,332 करोड़ रुपये था। यानी बिक्री से होने वाली कमाई बढ़ी, लेकिन इसका पूरा फायदा मुनाफे में नहीं दिखा।

EBITDA और ऑपरेटिंग मार्जिन पर भी दबाव कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBITDA भी दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 6.3% घटकर 4,764 करोड़ रुपये रह गया। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी गिरावट दर्ज की गई। यह पिछले साल की समान तिमाही के 12% से घटकर 8.9% पर आ गया।

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रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद मुनाफे और मार्जिन में गिरावट बताती है कि कंपनी के लिए लागत को नियंत्रित करना बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी से कंपनी को लागत के दबाव का कुछ हिस्सा कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, आगे मांग और बिक्री की स्थिति इस फैसले के असर को तय करने में अहम होगी।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।

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