Kashmir Pashmina Shawl: पश्मीना शॉल के पीछे छिपा है ये अनोखा औजार, कश्मीर में इसे बनाने वाला बचा है एक कारीगर

कश्मीर अपनी बर्फीली वादियों के अलावा गर्म शॉल के लिए कीफी लोकप्रिय है। वहां की पश्मीना शॉल अपनी मुलायम बनावट, बारीक कढ़ाई और खूबसूरत डिजाइन के लिए दुनियाभर में पहचानी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बनाने के पीछे बुनकरों की सालों की मेहनत और पारंपरिक हुनर छिपा है।

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इन पश्मीना शॉल को बनाने के लिए एक छोटे से औजार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दिलचस्प बात ये है कि कश्मीर में अब इस औजार को हाथ से बनाने वाले गिने-चुने नहीं, बल्कि सिर्फ एक कारीगर बचे हैं। इस औजार का नाम 'मुख' (Mukh) है। लकड़ी से तैयार होने वाला ये छोटा सा उपकरण पश्मीना की बुनाई में अहम भूमिका निभाता है। ये करघे पर ताने के धागों के बीच से बाने के धागे को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का काम करता है।

पश्मीना शॉल बनाने में क्यों है इसकी जरूरत? पश्मीना शॉल दिखने में जितनी खूबसूरत और मूलायम होती है, इसे बनाने में उतनी ही अधिक मेहनत लगती है। इसकी बुनाई बेहद बारीक काम है। इसमें इस्तेमाल होने वाले धागे काफी महीन होते हैं और उन्हें सावधानी से आपस में जोड़ना पड़ता है। करघे पर बुनाई के दौरान ताने (Warp) के धागों के बीच बाने (Weft) के धागे को पहुंचाने के लिए शटल का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर में इसी लकड़ी के शटल को मुख कहा जाता है।

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मुख को सिर्फ लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा नहीं होता है, इसे इस तरह तैयार करना पड़ता है कि करघे पर काम करते समय धागे सही तरीके से आगे बढ़ें और बुनाई में परेशानी न आए। इसके आकार, बनावट और इस्तेमाल में सुविधा का खास ध्यान रखना पड़ता है। यही वजह है कि इसे बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। पश्मीना की बुनाई में जहां बुनकर की उंगलियों का हुनर दिखाई देता है, वहीं मुख बनाने वाले कारीगर की मेहनत भी उस शॉल का हिस्सा होती है। हालांकि, आमतौर पर इसकी चर्चा नहीं होती है।

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बूढ़े हाथों में जिंदा है पुराना हुनर श्रीनगर के अमदा कदल जोगीवान इलाके में रहने वाले 75 वर्षीय अब्दुल मजीद जरगर इस पारंपरिक औजार को बनाने वाले आखिरी कारीगर बताए जाते हैं। करीब पांच दशक से वो मुख बनाने का काम कर रहे हैं। इतने वर्षों में उन्होंने हजारों की संख्या में लकड़ी के शटल तैयार किए और कश्मीर के अलग-अलग बुनकरों तक पहुंचाए हैं।

मजीद जरगर ने शुरुआत में चांदी के सामान बनाने और चाकू तैयार करने का काम सीखा था, लेकिन बाद में उन्होंने मुख बनाने की कारीगरी सीखी। ये काम उनके लिए बिल्कुल नया था। लकड़ी को सही आकार देना, उसकी बनावट को समझना और उसे करघे पर इस्तेमाल के लायक बनाना आसान नहीं था।बताया जाता है कि इस काम में पूरी तरह महारत हासिल करने में उन्हें करीब एक साल लग गया।

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कैसे मिली मजीद जरगर को पहचान? मजीद जरगर के हुनर को पहचान मिलने की कहानी भी दिलचस्प है। शुरुआती दौर में उनके बनाए मुख में कुछ खामियां थीं, लेकिन एक दिन कुछ अनुभवी कारीगरों ने उनकेबनाए तीन जोड़ी मुख खरीदे। ये खरीदारी केवल नए कारीगर को आगे बढ़ने का मौका देने की कोशिश थी।

इसके बाद उन्हें ऐसे लोगों से जुड़ने का अवसर मिला, जो उनके बनाए औजारों को इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों तक पहुंचा सकते थे। धीरे-धीरे उनका काम बेहतर होता गया और मुख बनाने में उनकी पहचान बनने लगी। पहले मजीद जरगर पहले इसके कुछ हिस्सों पर लोहे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाद में उसमें जंग लग जाता था, तो उन्होंने पीतल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।

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क्या अगली पीढ़ी तक पहुंचेगा यह हुनर? किसी भी पारंपरिक कला के सामने सबसे बड़ी चुनौती तब आती है, जब उसे सीखने वाले लोग कम होने लगते हैं। मजीद जरगर अपने बेटे को भी मुख बनाने की कला सिखा रहे हैं, जिससे उनका ये हुनर अगली पीढ़ी तक पहुंच सके।

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।