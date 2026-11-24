एमजी मोटर इंडिया अपने सबसे लोकप्रिय विंडसर ईवी का फेसलिफ्ट वर्जन लाने की तैयारी में है। कंपनी विंडसर ईवी के एक्सटीरियर के साथ-साथ इंटीरियर डिजाइन में भी बदलाव करने जा रही है जिसमें अभी से ज्यादा फीचर्स और बड़े बैटरी पैक को शामिल किए जाने की संभावना है। एमजी ने विंडसर ईवी को वर्ष 2024 में लॉन्च किया था। तब से इस कार में पहली बार बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
सबसे बड़ा बदलाव एक नया 61 किलो वॉट (kWh) बैटरी पैक होने की उम्मीद है। यह मौजूदा 52.9 किलो वॉट यूनिट से बड़ा होगा और इससे गाड़ी की ड्राइविंग रेंज भी बेहतर होनी चाहिए। अभी वाली विंडसर 38 किलो वॉट और 52.9 किलो वॉट बैटरी विकल्पों के साथ आती है, जो एआरएआई के अनुसार क्रमशः 332 किमी और 449 किमी की रेंज देती हैं।
इसमें आगे की तरफ लगी इलेक्ट्रिक मोटर के बरकरार रहने की उम्मीद है, हालांकि फेसलिफ्ट मॉडल के पावर और टॉर्क के आंकड़े अभी कन्फर्म नहीं हुए हैं। बड़ी बैटरी विंडसर को लंबी यात्राओं के लिए ज्यादा उपयुक्त बना सकती है, जो इसकी फाइनल सर्टिफाइड रेंज पर निर्भर करेगा।
फेसलिफ्ट मॉडल में कार की बाहरी डिजाइन में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा, केबिन में कुछ बदलाव और नए फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं। हालांकि, ये अपडेट कितने बड़े होंगे, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। अभी तक टेस्टिंग के दौरान इसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। वहीं, विदेशों में बिकने वाली वुलिंग क्लाउड ईवी, में भी अब तक कोई अपडेट नहीं किया गया है। विंडसर भी वूलिंग क्लाउड ईवी पर आधारित है।
विंडसर ईवी को 2024 में 38 किलो वॉट बैटरी के साथ पेश किया गया था, और इसके बाद 2025 में 52.9 किलो वॉट का बड़ा विकल्प लाया गया। यह एमजी का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बन गया और 2026 तक इसकी बिक्री 80,000 यूनिट्स के पार पहुंच गई।
इसका फेसलिफ्ट 2027 में आने की उम्मीद है और इसकी कीमत मौजूदा मॉडल से ज्यादा हो सकती है। अभी विंडसर ईवी की एक्स शोरूम प्राइस 14.85 लाख रुपये से 19.15 लाख रुपये के बीच है। इसका कोई सीधा प्रतिद्वंद्वी तो नहीं है, लेकिन ग्राहकों के लिए यह टाटा नेक्सॉन ईवी और किआ सायरॉस ईवी जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी को टक्कर देती है। एमजी ने अभी तक इसके लॉन्च की समय-सीमा या स्पेसिफिकेशन्स की पुष्टि नहीं की है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.More
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.