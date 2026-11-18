जिन्हें लगता है कि बदले माहौल में वह कहीं फंस से गए हैं, उन्हें अपने लिए उचित जगह ढूंढ लेनी चाहिए। यह कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईए सत्या नडेला का। उन्होंने 60 हजार कर्मचारियों को वॉल्युंटरी एग्जिट ऑफर (VEO) दिए जाने पर पहली बार अपनी राय रखी। नडेला ने द प्रैग्मेटिक इंजीनियर पॉडकास्ट में कहा कि वो अभी भी कहना चाहते हैं कि कुछ नहीं बदलने वाला है, लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकते। नडेला ने स्पष्ट कर दिया कि कंपनी ने उन्हीं लोगों को स्वैच्छिक निकास प्रस्ताव दिया है जो बदलते माहौल में टीम के साथ कदमताल नहीं मिला पा रहे हैं।

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VEO प्रोग्राम पर माइक्रोसॉफ्ट सीईओ ने तोड़ी चुप्पी माइक्रोसॉफ्ट सीईओ ने कहा कि कंपनी के इतिहास का पहला वीईओ लाने का लक्ष्य एआई के कारण बदलते कारोबारी जरूरतों के कारण टीम वर्क्स में बहुत बदलाव हो रहे हैं। ऐसे माहौल में जो कर्मचारी खुद को नहीं ढाल पा रहे हैं, उन्हें कंपनी ने अपना भविष्य संवारने का मौका दिया है। कर्मचारियों को जहां लंबा कैरियर खिंचने की संभावना दिखती हो, उन्हें वहीं जाना चाहिए। नडेला ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी वो दूसरी टीमों के साथ अपना कैरियर दुबारा शुरू कर सकते हैं।

तेजी से बदलते माहौल में एंप्लॉयीज को कैरियर बदलने की छूट सत्या नडेला ने कहा, 'यह स्वैच्छिक व्यवस्था मुख्य रूप से इसलिए लाई गई ताकि हर किसी को खुद को ऐसी जगहों पर स्थापित करने की अधिक छूट मिले, जो उनके दीर्घकालिक आर्थिक अवसरों के लिहाज से सही हों।' उन्होंने माना कि माइक्रोसॉफ्ट में नौकरियों की प्रकृत्ति तेजी से बदल रही है जिसके तहत टीम साइज, वर्कफ्लो और जरूरी स्किल में भारी बदलाव की मांग है। नडेला ने कहा कि कंपनी तो अपने दो लाख एंप्लॉयीज के लगातार उत्थान की चाह रखती है, लेकिन इसके लिए बदलावों को समाहित करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है।

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माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही नौकरी बदलने का भी विकल्प नडेला ने कहा, 'काश मैं यहां बैठकर यह कह पाता कि सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता।' उन्होंने यह भी कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के हर हिस्से ने इस बदलाव को एक जैसी गति से नहीं अपनाया है। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी ऐसी टीमों में काम कर रहे हैं जहां कोई बदलाव नहीं हो रहा और उन्हें लगता है कि उनका करियर वहीं रुक गया है, तो उनके पास दूसरे मौके तलाशने का विकल्प होना चाहिए।

माइक्रोसॉफ्ट सीईओ ने आगे कहा कि वे चाहेंगे कि ऐसे कर्मचारी कंपनी के भीतर ही कोई नई भूमिका खोज लें। उन्होंने कहा, ‘अगर आप किसी ऐसी टीम में हैं जहां आपको लगता है कि आपका करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप वहां से जा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें, क्योंकि सच कहूं तो माइक्रोसॉफ्ट के भीतर ही ऐसी कई जगहें हैं जहां आप जा सकते हैं।’

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क्या है माइक्रोसॉफ्ट का वॉल्युंटरी एग्जिट ऑफर? माइक्रोसॉफ्ट ने 26 अक्तूबर को भारत, अमेरिका, कनाडा और यूके में शामिल संगठनों के लेवल पर 70 और उससे नीचे के पात्र कर्मचारियों के लिए वीईओ की घोषणा की थी। इस प्रोग्राम के तहत जो एंप्लॉयी माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने का फैसला करेंगे, उन्हें कंपनी की ओर से वित्तीय सहायता और कैरियर प्लानिंग में मदद दी जाएगी।

अलग-अलग संगठनों में भागीदारी अलग-अलग होती है, जो व्यावसायिक प्राथमिकताओं, ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धताओं और कार्यबल की जरूरतों पर निर्भर करती है। चीफ पीपल ऑफिसर एमी कोलमैन ने कहा कि यह पहल माइक्रोसॉफ्ट के उन प्रयासों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक लचीलापन देने के साथ-साथ कंपनी को अपने वर्कफोर्स को बदलती जरूरतों के अनुसार ढालने में मदद करना है।

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About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।