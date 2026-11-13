Microsoft Outage: ईमेल, मीटिंग और AI टूल सब पर ब्रेक! माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से लाखों यूजर्स का काम अटका

Microsoft Outage: दुनियाभर में अचानक से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस अचानक से ठप हो गईं। इससे हजारों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट 365, आउटलुक और दूसरी सेवाएं पांच घंटे तक ठप रहीं। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि वह प्रभावित सर्वर को रिस्टोर करने के लिए काम कर रहा है। अब तक इसमें कुछ हद तक सुधार देखने को मिला है। कंपनी ने बताया कि प्रभावित सर्वरों में से कुछ को रिस्टोर कर दिया गया है और वे अभी तक स्थिर हैं। इसके साथ ही रुकावट को कम करने के लिए ट्रैफिक वैकल्पिक रूट पर भेजा जा रहा है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इस रुकावट के कारण अमेरिका में काम के घंटों के दौरान आउटलुक (Outlook), टीम्स (Teams) और कंपनी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेवा 'कोपायलट' (Copilot) जैसी सेवाएं प्रभावित रहीं। इस टेक दिग्गज के उत्पाद व्यवसायों, सरकारी एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में से एक हैं।

Downdetector पर Outlook की शिकायतें 1.38 लाख के पार आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector के आंकड़ों के मुताबिक, Outlook से जुड़ी शिकायतें 12 नवंबर को अमेरिका के समयानुसार दोपहर करीब 1 बजे 1,38,058 तक पहुंच गई थीं। शाम तक शिकायतों की संख्या घटकर करीब 34,490 रह गई। इस दौरान यूजर्स ने Outlook का इनबॉक्स लोड नहीं होने, ईमेल भेजने और प्राप्त करने में परेशानी और Microsoft 365 की सेवाओं तक पहुंच नहीं मिलने की शिकायतें दर्ज कराईं। Teams और Copilot भी इस व्यवधान से प्रभावित हुए। यह आंकड़ा यूजर्स की ओर से दर्ज की गई शिकायतों का है, वास्तविक रूप से प्रभावित लोगों की संख्या इससे अलग हो सकती है।

माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने दिया यह जवाब गुरुवार को, माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि यह रुकावट ट्रैफिक में अचानक बढ़ोतरी के कारण नहीं, बल्कि अत्यधिक लोड के चलते कुछ सर्वरों के अचानक काम करना बंद कर देने की वजह से आई है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमें जानकारी है कि यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट 365 सेवाओं, खासकर एक्सचेंज ऑनलाइन (Exchange Online) का इस्तेमाल करने में दिक्कतें आ रही हैं। हम इसकी जांच - पड़ताल में जुटे हुए हैं।

कंपनी ने अपने स्टेटस पेज पर कई अपडेट भी दिए हैं। इसमें खराब हुए सिस्टम को ठीक करने और यूजर्स के ट्रैफिक को प्रभावित सर्वरों से हटाकर दूसरी जगह भेजने के प्रयासों की जानकारी दी गई है। शुरुआत में समस्या का पता लगाने और उसका समाधान खोजने में असफल रहने के बाद, न्यूयॉर्क के समयानुसार शाम 6:00 बजे के बाद जारी एक अपडेट में माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि "कुछ क्षेत्रों में स्थिति में थोड़ा सुधार" देखा गया है।

OpenAI और Anthropic के AI टूल्स पर भी पड़ा असर माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में आई गड़बड़ी का असर दूसरी टेक कंपनियों के कुछ टूल्स पर भी पड़ा। OpenAI ने बताया कि उसे Microsoft कनेक्टर्स से जुड़ी समस्या की जानकारी मिली है। इसके कारण नए कनेक्शन बनाने में परेशानी हो सकती थी और कुछ टूल्स उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। वहीं, Anthropic ने भी अपने Microsoft 365 कनेक्टर पर असर पड़ने की जानकारी दी। कंपनी के मुताबिक, उसके एक बाहरी सेवा प्रदाता से जुड़ी समस्या के कारण यह रुकावट आई है। एक बड़ी टेक कंपनी के सिस्टम में आई गड़बड़ी का असर दूसरी कंपनियों के डिजिटल टूल्स और कामकाज तक पहुंच सकता है।