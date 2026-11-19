नवंबर महीने में ही डेयरी कंपनियों ने 2 से 6 रुपये प्रति लीटर तक दूध के दाम बढ़ा दिए। इससे पहले अमूल और मदर डेयरी ने मई महीने में 2 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध महंगा किया था। दूध के अलग-अलग प्रकार की कीमतों पर गौर करें तो अप्रैल से अब तक उसमें 4 से 8 रुपये की महंगाई आ चुकी है। अक्टूबर से फरवरी के बीच दूध उत्पादन अक्सर बढ़ जाया करता है।

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इस सीजन में बढ़ी नहीं दूध की आपूर्ति ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार मवेशियों के दूध उत्पादन में प्राकृतिक उतार-चढ़ाव के कारण आपूर्ति बढ़ नहीं पाई। जैविक उत्पादन चक्र के चलते हर तीन-चार वर्ष में ऐसा प्राकृतिक उतार-चढ़ाव देखा जाता है। कुछ खरीद क्षेत्रों में दूध में वसा की मात्रा कम होने से भी इसकी उपलब्धता पर असर पड़ा है। साथ ही, पशु आहार, चारे, प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ने से दूध की महंगाई और बढ़ गई।

करीब 5% हर साल महंगा हो रहा है दूध केयरएज ने भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (CMIE) के आंकड़ों के हवाले से कहा कि वित्त वर्ष 2019 में प्रति लीटर दूध की औसत कीमत 42.8 रुपये हुआ करती थी जो वित्त वर्ष 2026 में बढ़कर 59.1 रुपये तक पहुंच गई। यानी, 7 सालों में दूध की कीमतों में 4.7% की चक्रवृद्धि दर से इजाफा हुआ। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में तो दूध की औसत कीमत बढ़कर 60.4 रुपये प्रति लीटर हो गई। पिछले वित्त वर्ष 2026 में भारत में दूध उत्पादन 3.6% बढ़कर 25.68 करोड़ टन रहने का अनुमान था। इस कारण प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 485 ग्राम से बढ़कर 498 ग्राम हो गई थी। हालांकि, पिछले स्तरों की तुलना में उत्पादन वृद्धि धीमी हो गई है।

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केयरएज रेटिंग्स की असिस्टेंट डायरेक्टर कोमल इसरानी ने कहा, 'दूध की कीमतें ऐसे समय में बढ़ रही हैं, जब आमतौर पर 'फ्लश सीजन' के कारण दूध की खरीद लागत कम हो जाती है। नवंबर महीने में दूध की खुदरा कीमतें बढ़ने के पीछे दूध की खरीद, डेयरी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत जैसे कारण हैं। मवेशियों से जुड़े जैविक कारणों की वजह से दूध के उत्पादन में आने वाली चक्रीय कमी ने कीमतों में बढ़ोतरी को और तेज कर दिया है। चारे की ऊंची लागत और स्किम्ड मिल्क पाउडर (SMP) का सीमित स्टॉक होने के कारण वित्त वर्ष 2027 की बाकी अवधि में भी दूध की कीमतें मजबूत बनी रहने की आशंका है।'

SMP की कीमतों में भी हुआ इजाफा ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, एसएमपी मार्केट पर दबाव भी साफ-साफ भी दिख रहा है। अक्तूबर में 36% की वार्षिक वृद्धि के साथ एसएमपी की अंतरराष्ट्रीय दर 3,850 डॉलर प्रति टन के आसपास पहुंच गया। एसएमपी और मक्खन का कम स्टॉक, साथ ही प्रोसेसर्स की लगातार मांग के कारण निकट भविष्य में डेयरी प्रॉडक्ट्स की कीमतें ऊंची बनी रहने की आशंका है।

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पूंजी लगा रही हैं डेयरी कंपनियां हालांकि, डेयरी कंपनियां उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के पीछे मोटा पैसा खर्च करने की योजना बना रही हैं। सहकारी और निजी डेयरी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2027 से 2029 के बीच 15 हजार करोड़ से ज्यादा के पूंजीगत खर्च की घोषणा की है। संगठित डेयरी क्षेत्र में अभी भी विकास की काफी गुंजाइश है। फिलहाल, भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध अतिरिक्त दूध का केवल 30-35% हिस्सा ही संगठित माध्यमों से होकर गुजरता है। डेयरी प्लांट अपनी क्षमता के लगभग 80% पर काम कर रहे हैं।

डेयरी कंपनियों के सामने ये चुनौतियां केयरएज का अनुमान है कि नियोजित निवेशों से मध्यम अवधि में 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है। हालांकि, नई क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए कंपनियों को दूध की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी और अपने खरीद नेटवर्क का विस्तार करना होगा।

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केयरएज रेटिंग्स के सीनियर डायरेक्टर रंजन शर्मा ने कहा, 'डेयरी क्षमता स्थापित करना, उसे चलाने के लिए जरूरी दूध जुटाने की तुलना में आसान है। चूंकि यह इंडस्ट्री 15,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोषित पूंजीगत व्यय की ओर बढ़ रही है, इसलिए सफलता का मुख्य आधार यह होगा कि कोई कंपनी प्रोसेसिंग कैपिसिटी के साथ-साथ दूध खरीद नेटवर्क और वितरण व्यवस्था का विस्तार कितनी अच्छी तरह कर पाती है।'

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।