Motorola Edge 70 Neo: स्मार्टफोन बाजार में मिड-रेंज सेगमेंट में मुकाबला और तेज होने वाला है। मोटोरोला 24 नवंबर को भारत में अपना नया स्मार्टफोन मोटोरोला एज 70 नियो (Motorola Edge 70 Neo) लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने फोन के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर माइक्रोसाइट भी लाइव कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,000mAh बैटरी बताई जा रही है। इसके अलावा इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाली 1.5K AMOLED डिस्प्ले और Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर मिलने की जानकारी सामने आई है।

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मोटोरोला ने फोन की लॉन्च तारीख और कुछ प्रमुख फीचर्स की घोषणा कर दी है, जबकि RAM, स्टोरेज और कीमत जैसे कई डिटेल की ऐलान नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि बाकी पूरी डिटेल कंपनी 24 नवंबर को लॉन्च के दौरान दे सकती है। कंपनी की ओर इसका टीचर भी शेयर किया गया है।

Motorola Edge 70 Neo: 24 नवंबर को भारत में लॉन्च मोटोरोला एज 70 नियो को भारत में 24 नवंबर को पेश किया जाएगा। फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। लॉन्च के बाद इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ मोटोरोला की आधिकारिक वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल स्टोर के जरिए भी उपलब्ध कराया जा सकता है। फोन के चार कलर विकल्प सामने आए हैं। इनमें ब्लैक, पिंक, ग्रीन और ब्लू शामिल हैं। Motorola Edge 70 Neo का डिजाइन इस सीरीज के अन्य मॉडल की तरह ही होगा। फोन के बैक में स्क्वायर शेप वाला कैमरा मॉड्यूल देखा जा सकता है, जिसमें दो सेंसर लगे हैं।

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Motorola Edge 70 Neo में मिल सकते हैं ये फीचर्स मोटोरोला का यह फोन 6.78-इंच के 1.5K रेजलूशन वाले डिस्प्ले के साथ आ सकता है। फोन का डिस्प्ले 144Hz रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन से लैस होगा। मोटोरोला के इस अपकमिंग फोन में कंपनी Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दे सकती है। इसमें 8GB/12GB LPDDR5X RAM और 128GB/256GB UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट मिल सकता है।

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कैमरे की बात करें तो मोटोरोला के इस अपकमिंग फोन में डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 50MP का मेन और 2MP मैक्रो सेंसर मिल सकता है। वहीं, इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिए जाने की उम्मदी है। इस फोन में कंपनी 7,000mAh की बैटरी दे सकती है। साथ ही, इसमें 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।

Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर से मिलेगी परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके साथ LPDDR5X RAM और 4,466 वर्ग मिलीमीटर का वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम मिलने की बात कही गई है। लीक के मुताबिक, फोन 6GB और 8GB RAM विकल्पों के साथ आ सकता है। स्टोरेज के लिए 128GB और 256GB विकल्प मिलने की संभावना है। हालांकि, कंपनी ने अभी इन कॉन्फिगरेशन की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

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7,000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग Motorola Edge 70 Neo की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,000mAh बैटरी हो सकती है। कंपनी के मुताबिक, फोन एक बार चार्ज करने पर 53 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि, वास्तविक बैटरी बैकअप इस्तेमाल के तरीके, नेटवर्क और स्क्रीन सेटिंग्स पर निर्भर करेगा। फोन में 45W TurboPower फास्ट चार्जिंग और 7.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट मिलने की जानकारी है। रिवर्स चार्जिंग के जरिए फोन से दूसरे छोटे डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं।

₹ 20,000 से ₹ 25,000 के बीच हो सकती है कीमत Motorola ने Edge 70 Neo की भारतीय कीमत का खुलासा नहीं किया है। My Mobile India की रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी संभावित कीमत ₹20,000 से ₹25,000 के बीच हो सकती है। Motorola Edge 70 Fusion की शुरुआती कीमत ₹26,999 बताई गई है। ऐसे में Edge 70 Neo को कंपनी इससे नीचे के प्राइस सेगमेंट में उतार सकती है। फोन की वास्तविक कीमत, वेरिएंट और बैंक ऑफर की जानकारी 24 नवंबर को लॉन्च के समय सामने आएगी।

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Motorola Edge 70 Neo: संभावित स्पेसिफिकेशन

फीचर जानकारी लॉन्च तारीख 24 नवंबर 2026 डिस्प्ले 6.78 इंच 1.5K AMOLED रिफ्रेश रेट 144Hz पीक ब्राइटनेस 5,200 निट्स प्रोसेसर Snapdragon 7s Gen 3 RAM 6GB / 8GB (संभावित) स्टोरेज 128GB / 256GB (संभावित) रियर कैमरा 50MP Sony LYTIA 710 + 2MP मैक्रो फ्रंट कैमरा 32MP बैटरी 7,000mAh चार्जिंग 45W TurboPower ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 सुरक्षा IP64 रेटिंग संभावित कीमत ₹ 20,000– ₹ 25,000

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।

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