MS Dhoni Income: भारतीय क्रिकेट के सबसे पॉपुलर चेहरों में शामिल महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल को भी अलविदा कह दिया है, लेकिन मैदान से उनकी विदाई का असर विज्ञापन बाजार में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। विज्ञापन की दुनिया में धोनी का जलवा अभी भी बरकार है। कंपनियों के लिए धोनी अब भी भरोसेमंद चेहरा बने हुए हैं। टीएएम एडएक्स (TAM AdEx) के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 के बीच धोनी 33 ब्रांड्स के विज्ञापनों से जुड़े रहे। टीवी विज्ञापनों में उनकी हिस्सेदारी 8% रही और इस मामले में वह दूसरे स्थान पर रहे।
धोनी ने 17 नवंबर 2026 को आईपीएल से संन्यास की घोषणा की थी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से वह अगस्त 2020 में ही संन्यास ले चुके थे। अब आईपीएल में बतौर खिलाड़ी भी नजर नहीं आने के बावजूद विज्ञापन कंपनियों के बीच उनकी मांग बनी हुई है। इसकी बड़ी वजह उनकी लोकप्रियता, सादगी और शांत स्वभाव को माना जाता है। धोनी की ओर से संन्यास की घोषणा के बाद उनके फैंस काफी इमोशनल नजर आए। बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत और राजनीतिक हस्तियों ने धोनी के भारतीय क्रिकेट में योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
टीएएम एडएक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी से सितंबर 2026 के दौरान धोनी 33 ब्रांड्स के विज्ञापनों में नजर आए। टीवी विज्ञापनों में सेलिब्रिटी की मौजूदगी के लिहाज से उनकी हिस्सेदारी 8% रही। इस लिस्ट में वह शाहरुख खान के बाद दूसरे स्थान पर थे। हालांकि, धोनी के ब्रांड एसोसिएशन की संख्या में पहले के मुकाबले कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में वह 40 से ज्यादा ब्रांड्स से जुड़े रहे थे। यानी आईपीएल से संन्यास लेने से पहले ही विज्ञापन बाजार में उनके साथ जुड़े ब्रांड्स की संख्या घटने लगी थी।
धोनी की ब्रांड वैल्यू के पीछे उनकी लोकप्रियता के साथ उनकी छवि की भी अहम भूमिका है। मैदान पर शांत रहकर फैसले लेने वाले धोनी की पहचान ऐसे खिलाड़ी की रही है, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी दबाव में नहीं आते। विज्ञापन कंपनियों के लिए यह छवि ब्रांड के प्रति भरोसा बनाने में मददगार मानी जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, धोनी 2021 से लगातार भारत के सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाले टॉप 10 सेलिब्रिटी में शामिल रहे हैं। विराट कोहली के अलावा वह इस लिस्ट में जगह बनाने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स के चीफ मेंटर संदीप गोयल ने धोनी की ब्रांड अपील पर कहा कि धोनी की खासियत उनका शांत स्वभाव, मैच खत्म करने की क्षमता और कम बोलना है। उन्होंने जरूरत से ज्यादा प्रचार नहीं किया और विवादों से भी दूरी बनाए रखी। उनके मुताबिक, सीमित सार्वजनिक मौजूदगी से विज्ञापन की दुनिया में धोनी ने अलग पहचान बनाई है।
धोनी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती क्रिकेट के मैदान पर नियमित मौजूदगी के बिना अपनी ब्रांड वैल्यूएशन को बनाए रखना होगा। आईपीएल के दौरान उन्हें हर साल बड़ी संख्या में दर्शक देखते थे। खिलाड़ी के तौर पर संन्यास के बाद यह विजिबिलिटी कम हो सकती है। जानकारों का कहना है कि धोनी की मैदान पर मौजूदगी और उनके प्रदर्शन में कमी का असर आने वाले समय में उनकी ब्रांड फीस पर पड़ सकता है।