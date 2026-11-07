Mukesh Ambani vs Gautam Adani: किसकी दौलत कितनी बढ़ी, किसकी घटी? अडानी-अंबानी की एक साल की कमाई और नुकसान का पूरा हिसाब

Mukesh Ambani vs Gautam Adani: भारत के दो सबसे बड़े कारोबारी साम्राज्यों के बीच दौलत की दौड़ में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की दौड़ में गौतम अदाणी ने मुकेश अंबानी पर अपनी बढ़त और बढ़ा ली है। पिछले एक साल में अदाणी समूह के संस्थापक की संपत्ति में 30.8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की संपत्ति में 16.3 अरब डॉलर की कमी आई है।

यानी जिस अवधि में अदाणी ने अपनी संपत्ति में करीब 35 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की, उसी दौरान अंबानी की संपत्ति में 15.6 फीसदी की गिरावट आई। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत के इन दोनों दिग्गज कारोबारियों के बीच संपत्ति का फासला अब काफी बढ़ गया है। यह बदलाव सिर्फ दो अरबपतियों की व्यक्तिगत दौलत का हिसाब नहीं है, बल्कि उनके कारोबारी साम्राज्यों और बाजार में बदलती स्थिति की भी तस्वीर पेश करता है।

गौतम अदाणी ने मारी बाजी भारत के अमीरों की लिस्ट में गौतम अदाणी पहले नंबर पर हैं। उनके ठीक पीछे मुकेश अंबानी हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार, अदाणी की नेट वर्थ 119 अरब डॉलर है, जिससे वे वैश्विक अरबपतियों की रैंकिंग में 18वें स्थान पर हैं। वहीं, 88.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अंबानी वैश्विक स्तर पर 23वें स्थान पर हैं। उनकी संपत्ति में आए बदलावों का अंतर और भी स्पष्ट है। अदाणी की संपत्ति में सालाना आधार पर 35.1% की बढ़ोतरी हुई, जबकि अंबानी की संपत्ति में 15.6% की गिरावट आई है।

गौतम अदाणी और मुकेश अंबानी की संपत्ति की तुलना

Parameter Gautam Adani Mukesh Ambani Age 64 69 Net worth $119 billion $88.3 billion Global billionaire rank 18 23 Change in wealth (YoY) +$30.8 billion -$16.3 billion Percentage change (YoY) +35.1% -15.6% Business group Adani Group Reliance Industries

गौतम अदाणी की संपत्ति में 30.8 अरब डॉलर का इजाफा 64 साल के अदाणी की कुल संपत्ति बढ़कर 119 अरब डॉलर हो गई है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 30.8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। वे 'अदाणी ग्रुप' के संस्थापक हैं। यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी समूह है और बंदरगाहों (ports) समेत कई अन्य सेक्टरर्स में कारोबार करती है। समूह की कंपनियों में हालिया बड़ी कारोबारी पहल के तहत अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने यूरोप की लिक्विड स्टोरेज और टर्मिनल कंपनी इवोस बीवी (Evos B.V.) को 2.56 अरब यूरो यानी करीब 2.9 अरब डॉलर में अधिग्रहित करने का समझौता किया है।

इस सौदे के लिए कंपनी ने वैश्विक प्राइवेट इक्विटी समूहों और पोर्ट ऑपरेटरों को पीछे छोड़ दिया। यह 2010-11 में ऑस्ट्रेलिया की कोयला खदानों और एक टर्मिनल के अधिग्रहण के बाद कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण है। हालांकि, यह विस्तार ऐसे समय में हुआ है, जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अदाणी समूह के घरेलू बंदरगाह कारोबार की माल ढुलाई पर भी पड़ा है।

View full Image View full Image दीवाली 2025 के बाद से भारत में सबसे अमीर बनने की होड़ ( Bloomberg )

मुकेश अंबानी की संपत्ति में 16.3 अरब डॉलर की आई गिरावट दूसरी तरफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति में पिछले एक साल के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, 7 नवंबर 2026 तक उनकी कुल संपत्ति 88.3 अरब डॉलर रह गई है। एक साल पहले के मुकाबले इसमें 16.3 अरब डॉलर यानी 15.6 फीसदी की गिरावट आई है। वैश्विक अरबपतियों की सूची में अंबानी फिलहाल 23वें स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी का कारोबारी साम्राज्य तेल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में फैला हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनिंग परिसरों में से एक का संचालन करती है।

इस बीच कंपनी की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स भी अपने कारोबार का अंतरराष्ट्रीय विस्तार करने की संभावनाएं तलाश रही है। कंपनी ने अमेरिका की केबल कंपनियों कॉमकास्ट और चार्टर कम्युनिकेशंस के साथ अपनी वायरलेस ब्रॉडबैंड तकनीक के लाइसेंस को लेकर बातचीत कर रही है। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका की कंपनी MTN के साथ वैल्यूएशन और लाइसेंसिंग से जुड़मतभेदों के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ भी पिछले सप्ताह बाजार में सूचीबद्ध हुआ था। कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए करीब 3.2 अरब डॉलर जुटाए थे।