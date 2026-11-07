Mukesh Ambani vs Gautam Adani: किसकी दौलत कितनी बढ़ी, किसकी घटी? अडानी-अंबानी की एक साल की कमाई और नुकसान का पूरा हिसाब

Mukesh Ambani vs Gautam Adani: भारत के दो सबसे बड़े कारोबारी साम्राज्यों के बीच दौलत की दौड़ में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की दौड़ में गौतम अदाणी ने मुकेश अंबानी पर अपनी बढ़त और बढ़ा ली है। पिछले एक साल में अदाणी समूह के संस्थापक की संपत्ति में 30.8 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की संपत्ति में 16.3 अरब डॉलर की कमी आई है।

Advertisement

यानी जिस अवधि में अदाणी ने अपनी संपत्ति में करीब 35 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की, उसी दौरान अंबानी की संपत्ति में 15.6 फीसदी की गिरावट आई। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, भारत के इन दोनों दिग्गज कारोबारियों के बीच संपत्ति का फासला अब काफी बढ़ गया है। यह बदलाव सिर्फ दो अरबपतियों की व्यक्तिगत दौलत का हिसाब नहीं है, बल्कि उनके कारोबारी साम्राज्यों और बाजार में बदलती स्थिति की भी तस्वीर पेश करता है।

गौतम अदाणी ने मारी बाजी भारत के अमीरों की लिस्ट में गौतम अदाणी पहले नंबर पर हैं। उनके ठीक पीछे मुकेश अंबानी हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार, अदाणी की नेट वर्थ 119 अरब डॉलर है, जिससे वे वैश्विक अरबपतियों की रैंकिंग में 18वें स्थान पर हैं। वहीं, 88.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अंबानी वैश्विक स्तर पर 23वें स्थान पर हैं। उनकी संपत्ति में आए बदलावों का अंतर और भी स्पष्ट है। अदाणी की संपत्ति में सालाना आधार पर 35.1% की बढ़ोतरी हुई, जबकि अंबानी की संपत्ति में 15.6% की गिरावट आई है।

Advertisement

गौतम अदाणी और मुकेश अंबानी की संपत्ति की तुलना

Parameter Gautam Adani Mukesh Ambani Age 64 69 Net worth $119 billion $88.3 billion Global billionaire rank 18 23 Change in wealth (YoY) +$30.8 billion -$16.3 billion Percentage change (YoY) +35.1% -15.6% Business group Adani Group Reliance Industries

गौतम अदाणी की संपत्ति में 30.8 अरब डॉलर का इजाफा 64 साल के अदाणी की कुल संपत्ति बढ़कर 119 अरब डॉलर हो गई है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 30.8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। वे 'अदाणी ग्रुप' के संस्थापक हैं। यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी समूह है और बंदरगाहों (ports) समेत कई अन्य सेक्टरर्स में कारोबार करती है। समूह की कंपनियों में हालिया बड़ी कारोबारी पहल के तहत अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने यूरोप की लिक्विड स्टोरेज और टर्मिनल कंपनी इवोस बीवी (Evos B.V.) को 2.56 अरब यूरो यानी करीब 2.9 अरब डॉलर में अधिग्रहित करने का समझौता किया है।

इस सौदे के लिए कंपनी ने वैश्विक प्राइवेट इक्विटी समूहों और पोर्ट ऑपरेटरों को पीछे छोड़ दिया। यह 2010-11 में ऑस्ट्रेलिया की कोयला खदानों और एक टर्मिनल के अधिग्रहण के बाद कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण है। हालांकि, यह विस्तार ऐसे समय में हुआ है, जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर अदाणी समूह के घरेलू बंदरगाह कारोबार की माल ढुलाई पर भी पड़ा है।

Advertisement

दीवाली 2025 के बाद से भारत में सबसे अमीर बनने की होड़

मुकेश अंबानी की संपत्ति में 16.3 अरब डॉलर की आई गिरावट दूसरी तरफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति में पिछले एक साल के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, 7 नवंबर 2026 तक उनकी कुल संपत्ति 88.3 अरब डॉलर रह गई है। एक साल पहले के मुकाबले इसमें 16.3 अरब डॉलर यानी 15.6 फीसदी की गिरावट आई है। वैश्विक अरबपतियों की सूची में अंबानी फिलहाल 23वें स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी का कारोबारी साम्राज्य तेल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में फैला हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनिंग परिसरों में से एक का संचालन करती है।

Advertisement

इस बीच कंपनी की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स भी अपने कारोबार का अंतरराष्ट्रीय विस्तार करने की संभावनाएं तलाश रही है। कंपनी ने अमेरिका की केबल कंपनियों कॉमकास्ट और चार्टर कम्युनिकेशंस के साथ अपनी वायरलेस ब्रॉडबैंड तकनीक के लाइसेंस को लेकर बातचीत कर रही है। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका की कंपनी MTN के साथ वैल्यूएशन और लाइसेंसिंग से जुड़मतभेदों के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ भी पिछले सप्ताह बाजार में सूचीबद्ध हुआ था। कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए करीब 3.2 अरब डॉलर जुटाए थे।

शिव नाडर और लक्ष्मी मित्तल की दौलत में भी बढ़ोतरी भारत के दूसरे बड़े कारोबारियों की संपत्ति में भी पिछले एक साल के दौरान अलग-अलग बदलाव देखने को मिले हैं। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक, एचसीएल के संस्थापक शिव नाडर की संपत्ति 36.9 अरब डॉलर रही। इसमें 804 मिलियन डॉलर यानी 2.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। वहीं, आर्सेलरमित्तल के चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल की संपत्ति 36.8 अरब डॉलर पहुंच गई। उनकी दौलत में 8.53 अरब डॉलर यानी 30.2 फीसदी का इजाफा हुआ है। भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल की संपत्ति भी बढ़कर 34.8 अरब डॉलर हो गई। एक साल में उनकी दौलत में 2.45 अरब डॉलर यानी 7.6 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

Advertisement

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।

Advertisement