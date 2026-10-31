नवी मुंबई एयरपोर्ट की उड़ानों को झटका! विदेशी एयरलाइंस नहीं छोड़ रहीं पुराना ठिकाना, जानिए क्यों

Navi Mumbai Airport: मुंबई को दूसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मिल गया है, लेकिन यहां अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का पूरा नेटवर्क लाना एयरपोर्ट ऑपरेटर के लिए आसान नहीं दिख रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) से कुछ उड़ानों को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) पर शिफ्ट करने की योजना पर विदेशी एयरलाइंस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने एयरलाइंस से अपनी करीब एक-तिहाई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नवी मुंबई एयरपोर्ट शिफ्ट करने की योजना मांगी है।

इसके लिए कंपनियों को 3 नवंबर तक का समय दिया गया है। एयरपोर्ट ऑपरेटर चाहता है कि 2027 की गर्मियों के फ्लाइट शेड्यूल से यह बदलाव लागू हो। इंडियन एयरलाइंस ने तो नवी मुंबई में शिफ्ट होने की बात कह दी है, लेकिन विदेशी एयर लाइंस कंपनियां हिचकिचा रही हैं। विदेशी एयरलाइंस कंपनियों का कहना है कि बिना उचित बातचीत के उनकी उड़ानों के स्लॉट कम नहीं किए जाने चाहिए।

डोमेस्टिक एयरलाइंस शिफ्ट करने का किया ऐलान इस हफ्ते की शुरुआत में अकासा एयर ने ऐलान किया था कि वह अपनी मुंबई-जेद्दाह उड़ानों को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) पर शिफ्ट करेगी। ऐसा करने वाली वह नई एयरलाइन बन गई है जिसने अपनी कुछ उड़ानों को नए एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने का फैसला किया है। इससे पहले, इंडिगो और एयर इंडिया ने भी घोषणा की थी कि वे अपनी कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिफ्ट करेंगी।

एमिरेट्स और एयर फ्रांस-KLM ने दिया यह बयान नवी मुंबई शिफ्ट किए जाने पर एमिरेट्स और एयर फ्रांस-केएलएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, एमिरेट्स ने NMIA की उस क्षमता पर सवाल उठाए हैं जो बड़े अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन ऑपरेशनों को संभालने के लिए जरूरी है। एयर फ्रांस-KLM ने मुंबई और नवी मुंबई के बीच अपनी सेवाओं का विरोध किया है और इन व्यवस्थाओं को "परिचालन के लिहाज से अपर्याप्त" बताया है।

35 एयरलाइनों के प्रतिनिधियों ने मुंबई एयरपोर्ट के अधिकारियों से की मुलाकात इस बीच, बुधवार को 35 से अधिक एयरलाइनों के प्रतिनिधियों और मुंबई एयरपोर्ट के अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को आंशिक रूप से स्थानांतरित करने की योजना पर चर्चा की। कुछ एयरलाइनों ने अपने परिचालन को दूसरी जगह ले जाने के फैसले के लिए और अधिक समय मांगा है। MIAL ने शुरुआत में 25 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को आंशिक रूप से स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी, लेकिन कई विदेशी एयरलाइंस ने चिंता जताई थी। इसके बाद इसकी समय-सीमा को बढ़ाकर मार्च 2027 कर दिया गया है। वहीं इस बैठक में नवी मुंबई एयरपोर्ट में शिफ्ट होने के लिए विस्तार से चर्चा हुई।

एयरलाइनों ने समय मांगा बैठक मे कई एयरलाइनों ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए अक्टूबर 2027 से शुरू होने वाले अगले विंटर शेड्यूल तक का समय मांगा है। सूत्रों के हवाले से पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एयरलाइनों ने जोर देकर कहा है कि T1 का पुनर्विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने मार्च 2027 से शुरू होने वाले अगले समर शेड्यूल के लिए MIAL की ओर से स्लॉट कम करने के एकतरफा फैसले को भी खारिज कर दिया है।

नवी मुंबई एयरपोर्ट की कितनी है क्षमता मुंबई एयरपोर्ट की सालाना लगभग 5.5 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता है, जबकि NMIA को अपने शुरुआती चरण में 2 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन दोनों का संचालन अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) द्वारा किया जाता है।