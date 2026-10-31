नवी मुंबई एयरपोर्ट की उड़ानों को झटका! विदेशी एयरलाइंस नहीं छोड़ रहीं पुराना ठिकाना, जानिए क्यों

Navi Mumbai Airport: मुंबई को दूसरा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मिल गया है, लेकिन यहां अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का पूरा नेटवर्क लाना एयरपोर्ट ऑपरेटर के लिए आसान नहीं दिख रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) से कुछ उड़ानों को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) पर शिफ्ट करने की योजना पर विदेशी एयरलाइंस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने एयरलाइंस से अपनी करीब एक-तिहाई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नवी मुंबई एयरपोर्ट शिफ्ट करने की योजना मांगी है।

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इसके लिए कंपनियों को 3 नवंबर तक का समय दिया गया है। एयरपोर्ट ऑपरेटर चाहता है कि 2027 की गर्मियों के फ्लाइट शेड्यूल से यह बदलाव लागू हो। इंडियन एयरलाइंस ने तो नवी मुंबई में शिफ्ट होने की बात कह दी है, लेकिन विदेशी एयर लाइंस कंपनियां हिचकिचा रही हैं। विदेशी एयरलाइंस कंपनियों का कहना है कि बिना उचित बातचीत के उनकी उड़ानों के स्लॉट कम नहीं किए जाने चाहिए।

डोमेस्टिक एयरलाइंस शिफ्ट करने का किया ऐलान इस हफ्ते की शुरुआत में अकासा एयर ने ऐलान किया था कि वह अपनी मुंबई-जेद्दाह उड़ानों को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) पर शिफ्ट करेगी। ऐसा करने वाली वह नई एयरलाइन बन गई है जिसने अपनी कुछ उड़ानों को नए एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने का फैसला किया है। इससे पहले, इंडिगो और एयर इंडिया ने भी घोषणा की थी कि वे अपनी कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शिफ्ट करेंगी।

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एमिरेट्स और एयर फ्रांस-KLM ने दिया यह बयान नवी मुंबई शिफ्ट किए जाने पर एमिरेट्स और एयर फ्रांस-केएलएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, एमिरेट्स ने NMIA की उस क्षमता पर सवाल उठाए हैं जो बड़े अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन ऑपरेशनों को संभालने के लिए जरूरी है। एयर फ्रांस-KLM ने मुंबई और नवी मुंबई के बीच अपनी सेवाओं का विरोध किया है और इन व्यवस्थाओं को "परिचालन के लिहाज से अपर्याप्त" बताया है।

35 एयरलाइनों के प्रतिनिधियों ने मुंबई एयरपोर्ट के अधिकारियों से की मुलाकात इस बीच, बुधवार को 35 से अधिक एयरलाइनों के प्रतिनिधियों और मुंबई एयरपोर्ट के अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को आंशिक रूप से स्थानांतरित करने की योजना पर चर्चा की। कुछ एयरलाइनों ने अपने परिचालन को दूसरी जगह ले जाने के फैसले के लिए और अधिक समय मांगा है। MIAL ने शुरुआत में 25 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को आंशिक रूप से स्थानांतरित करने की योजना बनाई थी, लेकिन कई विदेशी एयरलाइंस ने चिंता जताई थी। इसके बाद इसकी समय-सीमा को बढ़ाकर मार्च 2027 कर दिया गया है। वहीं इस बैठक में नवी मुंबई एयरपोर्ट में शिफ्ट होने के लिए विस्तार से चर्चा हुई।

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एयरलाइनों ने समय मांगा बैठक मे कई एयरलाइनों ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए अक्टूबर 2027 से शुरू होने वाले अगले विंटर शेड्यूल तक का समय मांगा है। सूत्रों के हवाले से पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एयरलाइनों ने जोर देकर कहा है कि T1 का पुनर्विकास चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने मार्च 2027 से शुरू होने वाले अगले समर शेड्यूल के लिए MIAL की ओर से स्लॉट कम करने के एकतरफा फैसले को भी खारिज कर दिया है।

नवी मुंबई एयरपोर्ट की कितनी है क्षमता मुंबई एयरपोर्ट की सालाना लगभग 5.5 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता है, जबकि NMIA को अपने शुरुआती चरण में 2 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन दोनों का संचालन अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) द्वारा किया जाता है।

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नवी मुंबई की ओर क्यों शिफ्ट कीजा रही हैं फ्लाइट्स मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 (T1) का नवीनीकरण अगले साल शुरू होने वाला है। इसे देखते हुए, MIAL चाहता है कि एयरलाइंस अपनी कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को टर्मिनल 2 (T2) से नवी मुंबई (NMIA) में शिफ्ट कर दें, ताकि T2 में खाली होने वाली जगह का इस्तेमाल एयरलाइंस घरेलू उड़ानों के संचालन के लिए कर सकें। T1 का नवीनीकरण 2030 तक पूरा होने का अनुमान जताया गया है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।