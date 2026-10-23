जापान में बदली WagonR की पूरी पहचान, नया लुक और हाईटेक फीचर्स, जानिए भारत की कार से कितनी है अलग?

Suzuki WagonR New Generation: आमतौर पर किफायती कीमत, ज्यादा जगह और आसान ड्राइविंग के लिए पहचानी जाने वाली वैगनआर अब अपने नए डिजाइन को लेकर सुर्खियों में है। सुजुकी ने जापान में इस कार की नई जनरेशन पेश की है, जिसमें फ्रंट लुक से लेकर सुरक्षा सुविधाओं तक कई बदलाव नजर आते हैं। इसकी बड़ी क्रोम ग्रिल और हॉरिजॉन्टल हेडलैंप इसे पहले से अलग हैं। दिलचस्प बात यह है कि कार का अगला हिस्सा टोयोटा वेलफायर जैसी बड़ी एमपीवी की तरह है। इसके अलावा, 360-डिग्री कैमरा और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स भी इसे खास बनाते हैं।

भारतीय बाजार में कंपनी इस कार का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है, जबकि जापान में इसके नए अवतार की एंट्री हो चुकी है। यानी सुजुकी ने जापान में वैगनआर की 7वीं जनरेशन को लॉन्च कर दिया है। जापान में इस कार को बैठने के लिए आरामदायक बनाया गया है। हाल में ही कार का एक वीडियो कंपनी ने यूट्यूब पर शेयर किया है, जिसमें इसके तमाम फीचर्स को दिखाया गया है।

नई WagonR का डिजाइन क्यों है चर्चा में? जापान में पेश की गई नई सुजुकी वैगनआर में कंपनी ने इसके पारंपरिक टॉल-बॉय डिजाइन को बरकरार रखा है। यानी कार की छत ऊंची है और छोटे आकार के बावजूद केबिन में जगह का बेहतर इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। हालांकि, इसके अगले हिस्से में बदलाव साफ नजर आते हैं।

इसमें बड़ी हॉरिजॉन्टल क्रोम ग्रिल, चौड़े अंदाज में लगाए गए हेडलैंप और नए डिजाइन वाला बंपर दिया गया है। इन बदलावों से कार का फ्रंट पहले से ज्यादा आधुनिक और दमदार दिखता है। यही वजह है कि नई वैगनआर के डिजाइन की तुलना टोयोटा वेलफायर जैसी प्रीमियम एमपीवी से की जा रही है। हालांकि, दोनों गाड़ियों के आकार, श्रेणी और कीमत में बड़ा अंतर है। यह तुलना मुख्य रूप से डिजाइन के अंदाज को लेकर है।

छोटी कार, लेकिन साइज शहर के हिसाब से जापानी बाजार की वैगनआर को वहां के केई-कार (Kei Car) नियमों के हिसाब से डेवलप किया जाता है। यह श्रेणी छोटी कारों के लिए है, जिन्हें शहरों में चलाना और पार्क करना आसान रहता है। जापानी मॉडल के बताए गए आकार के मुताबिक, इसकी लंबाई 3,395 मिलीमीटर, चौड़ाई 1,475 मिलीमीटर और ऊंचाई 1,650 मिलीमीटर है।

इसका व्हीलबेस 2,460 मिलीमीटर है। इस तरह इसका कॉम्पैक्ट आकार शहर के ट्रैफिक और सीमित पार्किंग जगहों के लिहाज से उपयोगी है। हालांकि, ये जापानी मॉडल के आंकड़े हैं और भारत में बिकने वाली वैगनआर के आकार से इनकी सीधे तुलना नहीं करनी चाहिए।

360-डिग्री कैमरा और ADAS से बढ़ेगी सुरक्षा नई वैगनआर की एक अहम खासियत इसके सुरक्षा फीचर्स हैं। जापानी मॉडल के वीडियो में 360-डिग्री कैमरा और एडीएएस से जुड़ी सुविधाएं दिखाई गई हैं। 360-डिग्री कैमरा कार के आसपास का दृश्य देखने में मदद करता है। इससे तंग जगह पर गाड़ी पार्क करना और कम गति पर कार को मोड़ना आसान हो सकता है।

एडीएएस यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम में ऐसी तकनीकें शामिल होती हैं, जो ड्राइविंग के दौरान चालक को संभावित खतरों के प्रति सतर्क करने या कुछ परिस्थितियों में सहायता देने का काम करती हैं। जापानी मॉडल में इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी सुविधा का भी जिक्र किया गया है।

इसके अलावा, कार में पार्किंग सेंसर और हाई-बीम असिस्ट जैसे फीचर्स भी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, अलग-अलग वेरिएंट में इन सुविधाओं की उपलब्धता की पुष्टि संबंधित बाजार की आधिकारिक जानकारी से ही की जानी चाहिए।

केबिन में टचस्क्रीन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी नई वैगनआर के केबिन में भी बदलाव किए गए हैं। इसमें नए डिजाइन का डैशबोर्ड और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और लचीली सीटिंग व्यवस्था जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। इन फीचर्स का मकसद छोटी कार में रोजाना के सफर को ज्यादा सुविधाजनक बनाना है।

नई जापानी वैगनआर के पावरट्रेन को लेकर भी चर्चा है। रिपोर्ट्स में 660 सीसी के तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और ई-सीवीटी ट्रांसमिशन मिलने की संभावना जताई गई है। कुछ रिपोर्ट्स में इस संभावित हाइब्रिड सेटअप के लिए 37 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज का दावा भी किया गया है।