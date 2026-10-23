जापान में बदली WagonR की पूरी पहचान, नया लुक और हाईटेक फीचर्स, जानिए भारत की कार से कितनी है अलग?

Suzuki WagonR New Generation: आमतौर पर किफायती कीमत, ज्यादा जगह और आसान ड्राइविंग के लिए पहचानी जाने वाली वैगनआर अब अपने नए डिजाइन को लेकर सुर्खियों में है। सुजुकी ने जापान में इस कार की नई जनरेशन पेश की है, जिसमें फ्रंट लुक से लेकर सुरक्षा सुविधाओं तक कई बदलाव नजर आते हैं। इसकी बड़ी क्रोम ग्रिल और हॉरिजॉन्टल हेडलैंप इसे पहले से अलग हैं। दिलचस्प बात यह है कि कार का अगला हिस्सा टोयोटा वेलफायर जैसी बड़ी एमपीवी की तरह है। इसके अलावा, 360-डिग्री कैमरा और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स भी इसे खास बनाते हैं।

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भारतीय बाजार में कंपनी इस कार का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है, जबकि जापान में इसके नए अवतार की एंट्री हो चुकी है। यानी सुजुकी ने जापान में वैगनआर की 7वीं जनरेशन को लॉन्च कर दिया है। जापान में इस कार को बैठने के लिए आरामदायक बनाया गया है। हाल में ही कार का एक वीडियो कंपनी ने यूट्यूब पर शेयर किया है, जिसमें इसके तमाम फीचर्स को दिखाया गया है।

नई WagonR का डिजाइन क्यों है चर्चा में? जापान में पेश की गई नई सुजुकी वैगनआर में कंपनी ने इसके पारंपरिक टॉल-बॉय डिजाइन को बरकरार रखा है। यानी कार की छत ऊंची है और छोटे आकार के बावजूद केबिन में जगह का बेहतर इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। हालांकि, इसके अगले हिस्से में बदलाव साफ नजर आते हैं।

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इसमें बड़ी हॉरिजॉन्टल क्रोम ग्रिल, चौड़े अंदाज में लगाए गए हेडलैंप और नए डिजाइन वाला बंपर दिया गया है। इन बदलावों से कार का फ्रंट पहले से ज्यादा आधुनिक और दमदार दिखता है। यही वजह है कि नई वैगनआर के डिजाइन की तुलना टोयोटा वेलफायर जैसी प्रीमियम एमपीवी से की जा रही है। हालांकि, दोनों गाड़ियों के आकार, श्रेणी और कीमत में बड़ा अंतर है। यह तुलना मुख्य रूप से डिजाइन के अंदाज को लेकर है।

छोटी कार, लेकिन साइज शहर के हिसाब से जापानी बाजार की वैगनआर को वहां के केई-कार (Kei Car) नियमों के हिसाब से डेवलप किया जाता है। यह श्रेणी छोटी कारों के लिए है, जिन्हें शहरों में चलाना और पार्क करना आसान रहता है। जापानी मॉडल के बताए गए आकार के मुताबिक, इसकी लंबाई 3,395 मिलीमीटर, चौड़ाई 1,475 मिलीमीटर और ऊंचाई 1,650 मिलीमीटर है।

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इसका व्हीलबेस 2,460 मिलीमीटर है। इस तरह इसका कॉम्पैक्ट आकार शहर के ट्रैफिक और सीमित पार्किंग जगहों के लिहाज से उपयोगी है। हालांकि, ये जापानी मॉडल के आंकड़े हैं और भारत में बिकने वाली वैगनआर के आकार से इनकी सीधे तुलना नहीं करनी चाहिए।

360-डिग्री कैमरा और ADAS से बढ़ेगी सुरक्षा नई वैगनआर की एक अहम खासियत इसके सुरक्षा फीचर्स हैं। जापानी मॉडल के वीडियो में 360-डिग्री कैमरा और एडीएएस से जुड़ी सुविधाएं दिखाई गई हैं। 360-डिग्री कैमरा कार के आसपास का दृश्य देखने में मदद करता है। इससे तंग जगह पर गाड़ी पार्क करना और कम गति पर कार को मोड़ना आसान हो सकता है।

एडीएएस यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम में ऐसी तकनीकें शामिल होती हैं, जो ड्राइविंग के दौरान चालक को संभावित खतरों के प्रति सतर्क करने या कुछ परिस्थितियों में सहायता देने का काम करती हैं। जापानी मॉडल में इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी सुविधा का भी जिक्र किया गया है।

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इसके अलावा, कार में पार्किंग सेंसर और हाई-बीम असिस्ट जैसे फीचर्स भी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, अलग-अलग वेरिएंट में इन सुविधाओं की उपलब्धता की पुष्टि संबंधित बाजार की आधिकारिक जानकारी से ही की जानी चाहिए।

केबिन में टचस्क्रीन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी नई वैगनआर के केबिन में भी बदलाव किए गए हैं। इसमें नए डिजाइन का डैशबोर्ड और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और लचीली सीटिंग व्यवस्था जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। इन फीचर्स का मकसद छोटी कार में रोजाना के सफर को ज्यादा सुविधाजनक बनाना है।

नई जापानी वैगनआर के पावरट्रेन को लेकर भी चर्चा है। रिपोर्ट्स में 660 सीसी के तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और ई-सीवीटी ट्रांसमिशन मिलने की संभावना जताई गई है। कुछ रिपोर्ट्स में इस संभावित हाइब्रिड सेटअप के लिए 37 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज का दावा भी किया गया है।

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भारत में कब आएगी नई WagonR? भारतीय ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जापान वाली नई वैगनआर भारत में भी लॉन्च होगी। भारत में मारुति सुजुकी मौजूदा वैगनआर का अपडेट करने के प्लान में है। इसमें जापान वाली वैगनआर जैसे स्टाइलिंग एलिमेंट्स नहीं होंगे। ऐसे में मारुति सुजुकी की अपडेटेड वैगनआर को 2026 के आखिर तक भारतीय बाजार में उतारे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दिसंबर का समय बताया गया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी लॉन्च तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।