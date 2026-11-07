Noel Tata: वोल्टास के बोर्ड में बड़ा फेरबदल, नोएल टाटा बनेंगे चेयरमैन एमेरिटस, नए चेयरमैन का नाम तय

Noel Tata Steps Down: टाटा ग्रुप की कंपनियों में लीडरशिप के बदलाव का सिलसिला अब वोल्टास (Voltas) तक पहुंच गया है। कंपनी के चेयरमैन नोएल टाटा 11 नवंबर 2026 को अपने पद से रिटायर हो जाएंगे। हालांकि, कंपनी के साथ उनका जुड़ाव पूरी तरह खत्म नहीं होगा। वोल्टास के बोर्ड ने उन्हें 12 नवंबर से चेयरमैन एमेरिटस नियुक्त करने का फैसला किया है। उनकी जगह टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ सुनील डी'सूजा कंपनी के नए चेयरमैन होंगे।
शेयर बाजार के लिहाज से यह बदलाव काफी अहम है। इसकी वजह ये है कि वोल्टास ने चेयरमैन पद के साथ-साथ मैनेजिंग डायरेक्टर स्तर पर भी उत्तराधिकारी की तैयारी कर ली है। कंपनी ने मौजूदा रूम एयर कंडीशनर कारोबार के प्रमुख जयंत बालन को भविष्य में मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। नोएल टाटा मौजूदा समय में टाटा ग्रुप की कई अन्य कंपनियों के बोर्ड से भी हट चुके हैं। इनमें ट्रेंट, टाटा स्टील, टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन और टाटा इंटरनेशनल शामिल हैं।
टाटा समूह की कंपनी वोल्टास ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि नोएल टाटा रिटायरमेंट होने के बाद 12 नवंबर से कंपनी का 'चेयरमैन एमेरिटस' (मानद चेयरमैन) नियुक्त किया गया है। बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी है। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, यदि कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या होल-टाइम डायरेक्टर 70 साल या उससे अधिक आयु का है, तो उसे इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता और न ही वह इस पद पर बना रह सकता है।
नोएल टाटा का जन्म 12 नवंबर 1956 को हुआ था। 12 नवंबर 2026 को नोएल टाटा 70 साल के हो जाएंगे। बता दें कि नोएल टाटा साल 2003 से वोल्टास से जुड़े हुए हैं। वहीं बोर्ड ने सुनील डिसूजा को वोल्टास का नया चेयरमैन नियुक्त किया है।
सुनील डिसूजा की नियुक्ति 12 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी। सुनील डिसूजा फिलहाल टाटा ग्रुप की FMCG कंपनी Tata Consumer Products के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। कंपनी टाटा साल्ट, टाटा टी, टेटली और टाटा संपन्न जैसे ब्रांड के जरिए नमक, चाय, कॉफी, पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थ बेचती है।
कंपनी में नेतृत्व बदलाव का सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। वोल्टास के मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर सीपी मुकुंदन मेनन का कार्यकाल 24 मई 2027 को खत्म होगा। वो टाटा ग्रुप की कार्यकारी निदेशकों के लिए तय रिटायरमेंट पॉलिसी के तहत कंपनी से रिटायर होंगे। ऐसे में बोर्ड ने जयंत बालन को 25 मई 2027 से पांच साल के लिए कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। वो फिलहाल वोल्टास के रूम एयर कंडीशनर बिजनेस के प्रमुख हैं।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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