Noida Metro Extension: नोएडा और ग्रेटर नोएडा को बड़ी सौगात, एक्वा लाइन के 8.45 किमी विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी

Noida Metro Extension Cabinet Approval: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब यहां सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ने वाली है। केंद्र सरकार ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन (Aqua Line) के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस रूट पर 5 एलिवेटेड स्टेशन प्रस्तावित हैं।
इस कॉरिडोर के चालू हो जाने के बाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर में कुल 71.878 किलोमीटर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क हो जाएगा। नए मेट्रो कॉरिडोर से बड़े मॉल, IT कंपनियों के कार्यालय, अस्पताल, शिक्षण संस्थान और आवासीय सोसायटियां भी मेट्रो नेटवर्क से बेहतर तरीके से जुड़ेंगे। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कारोबारी क्षेत्रों और रियल एस्टेट गतिविधियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस विस्तार परियोजना को मंजूरी दी गई। नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक बनने वाला यह कॉरिडोर 8.449 किलोमीटर लंबा होगा। इस पर 5 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। परियोजना के शुरू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक्टिव मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगी। इससे दोनों शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन का दायरा बढ़ेगा और यात्रियों को आने-जाने के लिए एक और विकल्प मिलेगा।
नई मेट्रो लाइन का एक बड़ा फायदा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल सेक्टर्स को मिलने की उम्मीद है। इस कॉरिडोर से कई प्रमुख मॉल और व्यावसायिक परिसरों तक पहुंच आसान होगी। सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस विस्तार से कारोबारी केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
नई मेट्रो लाइन का एक बड़ा फायदा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल सेक्टर्स को मिलने की उम्मीद है। इस कॉरिडोर से कई प्रमुख मॉल और व्यावसायिक परिसरों तक पहुंच आसान होगी। सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस विस्तार से इन कारोबारी केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
इस परियोजना का लाभ IT और कॉरपोरेट सेक्टर को भी मिल सकता है। नोएडा में कई बड़ी कंपनियों के कार्यालय ऐसे क्षेत्रों में हैं, जहां बेहतर सार्वजनिक परिवहन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। इससे कई इलाके जुड़ेंगे।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.