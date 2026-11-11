Noida Metro Extension: नोएडा और ग्रेटर नोएडा को बड़ी सौगात, एक्वा लाइन के 8.45 किमी विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी

Noida Metro Extension Cabinet Approval: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब यहां सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ने वाली है। केंद्र सरकार ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन (Aqua Line) के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस रूट पर 5 एलिवेटेड स्टेशन प्रस्तावित हैं।
इस कॉरिडोर के चालू हो जाने के बाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर में कुल 71.878 किलोमीटर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क हो जाएगा। नए मेट्रो कॉरिडोर से बड़े मॉल, IT कंपनियों के कार्यालय, अस्पताल, शिक्षण संस्थान और आवासीय सोसायटियां भी मेट्रो नेटवर्क से बेहतर तरीके से जुड़ेंगे। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कारोबारी क्षेत्रों और रियल एस्टेट गतिविधियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस विस्तार परियोजना को मंजूरी दी गई। नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक बनने वाला यह कॉरिडोर 8.449 किलोमीटर लंबा होगा। इस पर 5 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। परियोजना के शुरू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक्टिव मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगी। इससे दोनों शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन का दायरा बढ़ेगा और यात्रियों को आने-जाने के लिए एक और विकल्प मिलेगा।
नई मेट्रो लाइन का एक बड़ा फायदा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल सेक्टर्स को मिलने की उम्मीद है। इस कॉरिडोर से कई प्रमुख मॉल और व्यावसायिक परिसरों तक पहुंच आसान होगी। सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस विस्तार से कारोबारी केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
नई मेट्रो लाइन का एक बड़ा फायदा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल सेक्टर्स को मिलने की उम्मीद है। इस कॉरिडोर से कई प्रमुख मॉल और व्यावसायिक परिसरों तक पहुंच आसान होगी। सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस विस्तार से इन कारोबारी केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
इस परियोजना का लाभ IT और कॉरपोरेट सेक्टर को भी मिल सकता है। नोएडा में कई बड़ी कंपनियों के कार्यालय ऐसे क्षेत्रों में हैं, जहां बेहतर सार्वजनिक परिवहन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। इससे कई इलाके जुड़ेंगे।