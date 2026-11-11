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Noida Metro Extension: नोएडा और ग्रेटर नोएडा को बड़ी सौगात, एक्वा लाइन के 8.45 किमी विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी

Noida Metro Extension: केंद्र सरकार ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन को नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत 8.449 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिस पर 5 एलिवेटेड स्टेशन होंगे।

Jitendra Singh
अपडेटेड11 Nov 2026, 04:12 PM IST
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Noida Metro: नोएडा और ग्रेटर नोएडा का मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगा।
Noida Metro: नोएडा और ग्रेटर नोएडा का मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगा।
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Noida Metro Extension Cabinet Approval: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब यहां सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ने वाली है। केंद्र सरकार ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन (Aqua Line) के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक 8.449 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस रूट पर 5 एलिवेटेड स्टेशन प्रस्तावित हैं।

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इस कॉरिडोर के चालू हो जाने के बाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर में कुल 71.878 किलोमीटर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क हो जाएगा। नए मेट्रो कॉरिडोर से बड़े मॉल, IT कंपनियों के कार्यालय, अस्पताल, शिक्षण संस्थान और आवासीय सोसायटियां भी मेट्रो नेटवर्क से बेहतर तरीके से जुड़ेंगे। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कारोबारी क्षेत्रों और रियल एस्टेट गतिविधियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।

8.449 किलोमीटर लंबा होगा नया मेट्रो कॉरिडोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस विस्तार परियोजना को मंजूरी दी गई। नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक बनने वाला यह कॉरिडोर 8.449 किलोमीटर लंबा होगा। इस पर 5 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। परियोजना के शुरू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक्टिव मेट्रो रेल नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 71.878 किलोमीटर हो जाएगी। इससे दोनों शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन का दायरा बढ़ेगा और यात्रियों को आने-जाने के लिए एक और विकल्प मिलेगा।

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गौर सिटी, IKEA और ब्लू सफायर मॉल को मिलेगा फायदा

नई मेट्रो लाइन का एक बड़ा फायदा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल सेक्टर्स को मिलने की उम्मीद है। इस कॉरिडोर से कई प्रमुख मॉल और व्यावसायिक परिसरों तक पहुंच आसान होगी। सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस विस्तार से कारोबारी केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

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गौर सिटी, IKEA और ब्लू सफायर मॉल को मिलेगा फायदा

नई मेट्रो लाइन का एक बड़ा फायदा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कमर्शियल सेक्टर्स को मिलने की उम्मीद है। इस कॉरिडोर से कई प्रमुख मॉल और व्यावसायिक परिसरों तक पहुंच आसान होगी। सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इस विस्तार से इन कारोबारी केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

  • गौर सिटी मॉल
  • एच एंड एस मॉल और ऑफिस स्पेस
  • ब्लू सफायर मॉल
  • ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 के व्यावसायिक परिसर
  • नोएडा सेक्टर-51 स्थित IKEA
  • नोएडा सेक्टर-73 स्थित एन्थुरियम मॉल

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टेक महिंद्रा और TCL टेक जैसे IT हब भी होंगे बेहतर तरीके से कनेक्ट

इस परियोजना का लाभ IT और कॉरपोरेट सेक्टर को भी मिल सकता है। नोएडा में कई बड़ी कंपनियों के कार्यालय ऐसे क्षेत्रों में हैं, जहां बेहतर सार्वजनिक परिवहन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। इससे कई इलाके जुड़ेंगे।

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  • टेक महिंद्रा का कार्यालय, नोएडा सेक्टर-60
  • TCL टेक का कार्यालय, नोएडा सेक्टर-60
  • ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नोएडा सेक्टर-73
  • गोल्डन आई ऑफिस और व्यावसायिक परिसर, ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4

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Jitendra Singh

जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More

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