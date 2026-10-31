Nokia 2360 Flip: नोकिया ने लॉन्च किया नया फ्लिप फोन, बच्चों के लिए School Mode और बुजुर्गों के लिए SOS बटन

Nokia 2360 Flip: आजकल की इस डिजिटल दुनिया में फोन जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यह लोगों के लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। अब मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों में भी तेजी से बढ़ रहा है। इससे कई समस्याएं भी सामने आई हैं। बच्चों की बढ़ती मोबाइल की लत अभिभावकों के लिए किसी सिर दर्द से कम नहीं है। ऐसे में HMD ने नया Nokia 2360 Flip लॉन्च किया है। यह एक फीचर फोन है।

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इसमें पुराने जमाने का फ्लिप डिजाइन मिलता है। इसके साथ में कुछ ऐसे फीचर्स भी दिए गए हैं जो इसे सामान्य कीपैड फोन से अलग बनाते हैं। वहीं इसमें SOS बटन, Family Assist और बच्चों के लिए पैरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी का कहना है कि इस फीचर फोन को उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। नोकिया का यह फोन रिमोट असिस्टेंट सॉफ्टवेयर और डेडिकेटेड इमरजेंसी हार्डवेयर के साथ आता है।

स्मार्टफोन नहीं बल्कि कीपैड फोन है इस फोन का नाम Nokia 2360 Flip है। यह कोई महंगा स्मार्टफोन नहीं, बल्कि पुराने जमाने के कीपैड फोन जैसा नजर आने वाला एक साधारण मोबाइल है। हालांकि, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे यह आम कीपैड फोन से अलग है। इसकी सबसे खास बात फोन में दिया गया SOS बटन है। जरूरत पड़ने पर इसे दबाकर एक साथ पांच लोगों तक इमरजेंसी मैसेज भेज सकते हैं।

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Nokia 2360 Flip में मिलेगा खास Family Assist फीचर Nokia 2360 Flip का खासियत यह है कि इसमें Family Assist फीचर दिया गया है। इसकी मदद से परिवार के सदस्य अपने स्मार्टफोन के जरिए इस फोन की कुछ सेटिंग्स को दूर से मैनेज कर सकते हैं। जिसका सीधा मतलब है कि वे नए कॉन्टैक्ट जोड़ सकते हैं, फोन का वॉल्यूम बदल सकते हैं और रोजमर्रा के कामों के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। वहीं यह फीचर उन परिवारों के लिए उपयोगी हो सकता है जिनके घर में बुजुर्ग सदस्य हैं और जिन्हें फोन की सेटिंग्स समझने में परेशानी होती है। इसके अलावा बच्चों के लिए इसमें School Mode और कॉन्टैक्ट लिमिट करने जैसे पैरेंटल कंट्रोल भी दिए गए हैं।

एक बटन दबाओ, 5 लोगों को मिलेगा इमरजेंसी मैसेज अगर आपके घर में बुजुर्ग अकेले हैं और उन्हें अचानक मदद की जरूरत पड़ जाती है तो उनके लिए यह मोबाइल बेहद खास है। मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलकर किसी का नंबर ढूंढना मुश्किल हो सकता है। Nokia 2360 Flip में इसी परेशानी को ध्यान में रखकर अलग से SOS बटन दिया गया है।

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इस बटन को करीब तीन सेकंड तक दबाकर रखने पर फोन पहले से तय नंबर पर कॉल करेगा। इसके साथ ही अधिकतम पांच इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को SMS भी भेजेगा। किन लोगों को मैसेज जाना चाहिए और उसमें क्या जानकारी होगी। इसे पहले से सेट किया जा सकता है। यानी परेशानी के समय बार-बार नंबर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

स्कूल मोड में मिलती हैं ये सुविधाएं HMD ने Nokia 2360 Flip को बच्चों के पहले फोन के तौर पर भी पेश किया है। इसमें School Mode दिया गया है, जो एक्टिव होने पर फोन को केवल घड़ी और इमरजेंसी कॉल तक सीमित कर देता है। इसके अलावा Family PIN की मदद से कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट तय की जा सकती है, ताकि बच्चे सिर्फ अप्रूव्ड नंबरों पर ही कॉल और SMS कर पाएं। कैमरा और गेम्स जैसे फीचर्स को भी जरूरत के हिसाब से ब्लॉक किया जा सकता है।

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15 दिन तक चल सकती है बैटरी Nokia 2360 Flip में 1,450mAh की रिमूवेबल बैटरी दी गई है। कंपनी के मुताबिक, यह 15 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम और 27.5 घंटे तक का टॉकटाइम दे सकती है। फोन का वजन 121 ग्राम है और इसकी मोटाई 18.95mm है। इसे Charcoal, Burgundy Red और Teal कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। यह फोन सिर्फ 2G GSM (900/1800MHz) नेटवर्क सपोर्ट करता है। इसमें 4G कनेक्टिविटी नहीं मिलती है।

Nokia 2360 Flip के स्पेसिफिकेशन्स Nokia 2360 Flip फोन में 2.8-इंच की प्राइमरी इनर डिस्प्ले है। इसका रेजोल्यूशन 320 x 240 पिक्सल है। यह QVGA पैनल है। इस फोन के सेकेंडरी डिस्प्ले की बात करें तो उसका साइज 1.77 इंच है। इसका रेजोल्यूशन 160 x 128 पिक्सल है, जो QQVGA पैनल है। यह फोन Nokia के सिम्बियन 30+ ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है। फोन में 4MB की इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इस स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 32GB तक बढ़ाया जा सकता है।

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Nokia 2360 Flip में लगा सकते हैं दो सिम Nokia 2360 Flip फीचर फोन में FM Radio और MP3 प्लेयर दिया गया है। यह फोन डुअल बैंड 900/1800MHz (डुअल सिम) सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी के लिए नोकिया के इस फोन में USB Type-C पोर्ट दिया गया है। इसके साथ ही फोन में 3.5mm ऑडियो हेडफोन जैक दिया गया है। इस फोन का साइज 111.85×55.56×18.95mm और वजन 121ग्राम है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।

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