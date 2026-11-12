Nvidia CEO जेनसन हुआंग की कुर्सी पर संकट! दो महिलाओं से संबंधों के आरोप, बोर्ड कर सकता है बड़ा फैसला

दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी Nvidia में बड़ा नेतृत्व बदलाव देखने को मिल सकता है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने सह-संस्थापक और सीईओ जेनसन हुआंग (Jensen Huang) को पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं।
इसकी वजह हुआंग के दो महिलाओं के साथ कथित विवाहेतर संबंधों का सामने आना है। इनमें से एक महिला पर चीन के लिए जासूसी करने का संदेह भी जताया गया है। NDTV की 12 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) ने इस मामले से परिचित लोगों के हवाले से यह जानकारी दी है।
रिपोर्ट के अनुसार, Nvidia का बोर्ड बुधवार को बैठक कर हुआंग के भविष्य पर फैसला कर सकता है। हालांकि, कंपनी की ओर से उन्हें पद से हटाने को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
इस विवाद में एक नया मोड़ तब आया, जब न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) ने रिपोर्ट किया कि हुआंग के कंपनी की एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ भी विवाहेतर संबंध थे। यह अधिकारी किम्बर्ली पॉवेल हैं, जो Nvidia में हेल्थकेयर की वाइस प्रेसिडेंट हैं। अखबार ने कंपनी में काम कर चुके पांच लोगों के हवाले से यह दावा किया है।
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, जब हुआंग से फोन पर पॉवेल के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि आपको सीधे मुझसे इस बारे में बात करनी चाहिए।" इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। Nvidia और पॉवेल ने इस मामले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
यह विवाद तब शुरू हुआ था, जब एलिस हुआंग नाम की एक चीनी महिला के साथ जेनसन हुआंग के संबंधों की खबर सामने आई थी। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को संदेह है कि एलिस ने Nvidia के चिप्स की चीनी कंपनियों तक आपूर्ति कराने में भूमिका निभाई थी। हालांकि, दोनों के बीच संबंधों और कथित जासूसी से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
8 नवंबर को कर्मचारियों को भेजे गए एक संदेश में जेनसन हुआंग ने अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई स्वीकार की थी और अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेने की बात कही थी। इसके बाद Nvidia के बोर्ड ने मामले की स्वतंत्र जांच शुरू की। कंपनी ने कहा था कि जांच स्वतंत्र निदेशकों और बाहरी कानूनी सलाहकारों की निगरानी में होगी। उस समय बोर्ड ने हुआंग के नेतृत्व पर भरोसा भी जताया था।
इस पूरे विवाद का असर कंपनी के शेयरों पर भी दिखाई दिया है। बुधवार को अमेरिकी बाजार में कारोबार के बाद Nvidia के शेयर करीब 8 फीसदी तक गिर गए। करीब 4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य वाली इस कंपनी के लिए हुआंग का जाना बड़ा झटका हो सकता है।
D.A. Davidson के टेक्नोलॉजी रिसर्च प्रमुख गिल लूरिया के मुताबिक, कंपनी के पास फिलहाल स्पष्ट उत्तराधिकार योजना नहीं है। ऐसे में हुआंग को तुरंत हटाना कंपनी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
गौरतलब है कि जेनसन हुआंग ने 1993 में कर्टिस प्रीम और क्रिस मालाचोवस्की के साथ Nvidia की स्थापना की थी। गेमिंग ग्राफिक्स चिप बनाने से शुरू हुई यह कंपनी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप बाजार की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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