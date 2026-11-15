Nvidia में जेनसन हुआंग की वापसी के लिए निवेशकों की बगावत! एलॉन मस्क ने भी दी चेतावनी, हाथ से निकल सकते हैं बड़े सौदे

Nvidia Leadership Crisis: दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनियों में शामिल Nvidia के को-फाउंडर और सीआईओ जेनसन हुआंग अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसबीच कंपनी के कई बड़े निवेशक हुआंग की वापसी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कंपनी के निवेशकों ने बोर्ड से हुआंग की वापसी पर विचार करने को कहा है। इधर दिग्गज कारोबारी एलॉन मस्क भी खुलकर हुआंग के समर्थन में आ गए हैं।

हुआंग का समर्थन करने वालों में एनवीडिया के हजारों कर्मचारी, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और कई अन्य लोग शामिल हैं। एनवीडिया के दो बड़े निवेशकों ने भी सार्वजनिक रूप से हुआंग का समर्थन किया है और बोर्ड से आग्रह किया है कि वे उनके वापस कमान संभालने की संभावना पर विचार करें। मस्क ने कहा कि हुआंग के बिना कई बड़े सौदे अधूरे रह सकते हैं।

दो बड़े निवेशकों ने जेन्सेन हुआंग की वापसी की मांग की Nvidia में निवेश करने वाली दो प्रमुख कंपनियों Altimeter Capital और Atreides Management ने कंपनी के बोर्ड से जेनसन हुआंग के भविष्य को लेकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने की अपील की है। अल्टीमीटर कैपिटल के CEO ब्रैड गेर्स्टनर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने एनवीडिया बोर्ड को पत्र लिखकर कहा है कि वे "एनवीडिया के भविष्य के नेतृत्व को लेकर एक धीमी, नपी-तुली और सोच-समझकर की गई प्रक्रिया अपनाएं।" उन्होंने बोर्ड से सभी विकल्प खुले रखने को कहा है, जिनमें जेनसन हुआंग की संभावित वापसी भी शामिल है।

Nvidia में Altimeter और Atreides की कितनी हिस्सेदारी? इन दोनों निवेश कंपनियों की Nvidia में अच्छी-खासी हिस्सेदारी है। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, Altimeter Capital के पास 30 जून 2026 तक Nvidia के करीब 94 लाख शेयर थे। उस समय इन शेयरों का मूल्य लगभग 1.9 अरब डॉलर था। वहीं, Atreides Management के पास इसी अवधि में कंपनी के करीब 12 लाख शेयर थे, जिनकी कीमत लगभग 25 करोड़ डॉलर थी। इस लिहाज से हुआंग के नेतृत्व को लेकर दोनों निवेशकों की चिंता सिर्फ कारोबारी प्रबंधन तक सीमित नहीं है। कंपनी के भविष्य और शेयरधारकों के हित भी इस चर्चा का अहम हिस्सा हैं।

हुआंग के समर्थन में उतरे एलॉन मस्क एलॉन मस्क ने जेनसन हुआंग के समर्थन में ओपन लेटर पर हस्ताक्षर करते हुए उन्हें वापस Nvidia का CEO बनाने की मांग की है। एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि जेनसन को वापस लाने के लिए एक याचिका चल रही है और मैं भी इस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। हुआंग के समर्थन में जारी ओपन लेटर में बोर्ड से मांग की गई है कि जब तक किसी स्वतंत्र जांच के जरिए तथ्यों का पता नहीं चल जाता, तब तक हुआंग को उनके पद पर बहाल रखा जाए।

जेनसन के समर्थन में उतरे हजारों कर्मचारी जेनसन हुआंग सिर्फ एनवीडिया के सीईओ ही नहीं थे, बल्कि वो कंपनी के को-फाउंडर भी हैं। हुआंग ने 33 साल पहले जिस कंपनी की सह-स्थापना की थी, आज उन्हें उसी कंपनी के CEO पद से इस्तीफा देना पड़ा। हुआंग के समर्थन में 43,000 लोगों ने ओपन लेटर साइन किया है। वहीं हुआंग के समर्थन में आने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यह पत्र 'स्टैंड विद जेन्सेन' (Stand with Jensen) नामक एक वेबसाइट पर मौजूद है, जिसे स्वयंसेवकों द्वारा चलाया जा रहा है।