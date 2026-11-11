Nvidia: एनवीडिया के CEO पर निजी रिश्ते को लेकर मुकदमा, निवेशकों ने उठाए सवाल, एक दिन में कंपनी के 192 अरब डॉलर साफ

Nvidia Shareholders: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल एनवीडिया एक बड़े विवाद में घिर गई है। इसका असर उसके शेयर बाजार मूल्य और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर पड़ रहा है। कंपनी के CEO जेनसन हुआंग के खिलाफ शेयरधारकों ने कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले की एक अदालत में मुकदमा दायर किया है। निवेशकों का आरोप है कि एनवीडिया और उसके प्रमुख ने एक कथित निजी संबंध और उससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के बारे में जरूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

शेयरधारकों ने भारी नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की है। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब एनवीडिया के AI चिप की मांग दुनियाभर में तेजी से बढ़ रही है। कंपनी के कारोबार पर अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा और उन्नत चिप के निर्यात से जुड़े प्रतिबंधों का भी असर पड़ता है। ऐसे में CEO से जुड़े आरोपों ने निवेशकों के बीच कंपनी की पारदर्शिता, जोखिम प्रबंधन और नेतृत्व व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

एक दिन में 192 अरब डॉलर कम हो गई एनवीडिया की मार्केट वैल्यू कैप कोरिया जूंगआंग डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एनवीडिया के शेयर 4.27% गिरकर बंद हुए। इस गिरावट से कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब 192.1 अरब डॉलर की कमी आई है। एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को भी शेयरों में गिरावट जारी रही और कारोबारी सत्र के अंत तक इनमें करीब 5.5% की और कमजोरी दर्ज की गई। कहा जा रहा है कि इस घटना से निवेशकों के सेंटिमेंट पर असर पड़ा है।

शेयरधारकों ने जेनसन हुआंग और कंपनी पर क्या आरोप लगाए? अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की संघीय अदालत में दायर मुकदमे में एनवीडिया और जेनसन हुआंग पर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के मुताबिक, कंपनी ने सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड (Megaspeed) के साथ अपने कारोबारी संबंधों और उससे जुड़े जोखिमों के बारे में जो जानकारी दी, उसमें पूरी जानकारी सामने नहीं आई। शेयरधारकों का दावा है कि जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग के कथित संबंध की जानकारी और उससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण थे।

मुकदमे में कहा गया है कि अगर निवेशकों को इन जोखिमों की पूरी जानकारी होती, तो वे एनवीडिया के शेयर उस कीमत पर नहीं खरीदते, जिस पर उन्होंने निवेश किया था। याचिकाकर्ता ने निवेशकों को हुए नुकसान के लिए हर्जाना देने की मांग की है। हालांकि, अदालत में लगाए गए ये आरोप हैं। अभी तक इन्हें साबित नहीं किया गया है।

ऐलिस हुआंग को लेकर भी संदेह बढ़ रहे हैं। 'फाइनेंशियल टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 की शुरुआत में उन्होंने और उनके चीनी बिजनेस पार्टनर कांग वेई ने दक्षिण-पूर्व एशिया में सैकड़ों मिलियन डॉलर के डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए चीनी निवेशकों से संपर्क किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए उन्होंने दावा किया कि एनवीडिया (Nvidia) के एडवांस्ड GPU हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जबकि, अमेरिका के मौजूदा एक्सपोर्ट कंट्रोल के तहत चीनी कंपनियों के लिए एनवीडिया के एडवांस्ड GPU जैसे डेटा सेंटर एसेट्स का सीधे तौर पर मालिक बनना मना है। खबरों के अनुसार, कांग को चीन के एक बैंक का डायरेक्टर बताया गया है। इससे चीनी सरकार के साथ उनके संबंधों को लेकर और सवाल खड़े हो गए हैं।

कौन हैं एलिस हुआंग, जिनके साथ संबंधों को लेकर बढ़ा विवाद? रिपोर्ट के मुताबिक, एलिस हुआंग सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड की पूर्व एग्जीक्यूटिव अधिकारी रही हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को उन पर चीन के लिए जानकारी जुटाने का संदेह है। हालांकि, इस संदेह को लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग का उपनाम एक जैसा है, लेकिन दोनों के बीच कोई पारिवारिक संबंध नहीं बताया गया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दोनों की मुलाकात 2024 में एनवीडिया के एक कार्यक्रम में हुई थी। अमेरिकी अधिकारियों को मेगास्पीड की गतिविधियों पर भी संदेह रहा है। जांच का एक प्रमुख पहलू यह है कि क्या कंपनी के जरिए एनवीडिया के उन्नत AI चिप चीन तक पहुंचाने के लिए अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों को दरकिनार किया गया।

हुआंग को चुनौती देने से बचता रहा है बोर्ड एनवीडिया के बोर्ड में शुरुआती निवेशक, हुआंग के पुराने कारोबारी सहयोगी और अनुभवी अधिकारी शामिल हैं। हालांकि, हुआंग के साथ लंबे समय से जुड़े होने की यही बात अब बोर्ड के लिए मुश्किल बन सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में कंपनी के तीन पूर्व कर्मचारियों ने बताया कि हुआंग ने बोर्ड को कंपनी की रणनीति और फैसलों में सक्रिय भूमिका निभाने वाली संस्था के बजाय केवल कॉरपोरेट नियमों को पूरा करने की व्यवस्था के तौर पर देखा है।