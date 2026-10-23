₹65 हजार बचाएं या 227 किमी की रेंज चुनें? Ola Roadster Pro और Ultraviolette X47 Venom में किस पर लगाएं पैसा

OLA Roadster Pro vs Ultraviolette X47 Venom: इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते समय सिर्फ कीमत देखना काफी नहीं है। बैटरी कितनी बड़ी है, एक चार्ज में बाइक कितनी दूर चलेगी और परफॉर्मेंस कैसी है। ऐसी तमाम बातों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
इसी लिहाज से ओला रोडस्टर प्रो और अल्ट्रावॉयलेट एक्स47 वेनम की तुलना दिलचस्प हो जाती है। दोनों की शुरुआती कीमत में करीब ₹65,000 का अंतर है, लेकिन रेंज के मामले में ओला की बाइक आगे दिखाई देती है।
बाइकवाले (BikeWale) में छपी खबर के मुताबिक, ओला रोडस्टर प्रो की एक्स-शोरूम कीमत ₹ 1,99,999 है और अल्ट्रावायलेट X47 वेनम की कीमत ₹ 2,65,000 है। दोनों में करीब 65,000 रुपये का अंतर है। ओला रोडस्टर प्रो 1 रंग और 2 वेरिएंट में उपलब्ध है, जबकि अल्ट्रावायलेट X47 वेनम 4 रंगों और 14 वेरिएंट में आता है। कीमतों के अलावा, आप इन बाइक्स की तुलना डिस्प्लेसमेंट, माइलेज, परफॉरमेंस और कई अन्य पैमानों के आधार पर भी देख सकते हैं।
इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने वालों के लिए रेंज सबसे अहम पहलुओं में से एक है। बाइकवाले के तुलना आंकड़ों के मुताबिक, ओला रोडस्टर प्रो को एक बार चार्ज करने पर 316 किमी तक चलने का दावा किया गया है। दूसरी ओर, अल्ट्रावॉयलेट एक्स47 वेनम की दावा की गई रेंज 227 किमी है। इस हिसाब से दोनों के बीच 89 किमी का अंतर है। अगर बाइक का इस्तेमाल रोजाना लंबी दूरी तय करने के लिए होना है तो रेंज का यह अंतर खरीदारी के फैसले में अहम हो सकता है।
ओला रोडस्टर प्रो में 8 किलोवाट-घंटा और 16 किलोवाट-घंटा बैटरी के विकल्प दिए गए हैं। बाइकवाले के मुताबिक, इसके 8 किलोवाट-घंटा वेरिएंट में 52 किलोवाट की अधिकतम पावर और 105 एनएम का टॉर्क मिलता है। इसके राइडिंग मोड में इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर शामिल हैं।
अल्ट्रावॉयलेट एक्स47 वेनम में 7.5 किलोवाट-घंटा और 11 किलोवाट-घंटा बैटरी विकल्प दिए गए हैं। इसके लिए 30 किलोवाट मोटर पावर और 90 एनएम टॉर्क दर्ज किया गया है। इसमें ग्लाइड, कॉम्बैट और बैलिस्टिक जैसे राइडिंग मोड मिलते हैं।
ओला रोडस्टर प्रो में 10 इंच की टीएफटी टचस्क्रीन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एंटी-थेफ्ट से जुड़े फीचर्स दिए गए हैं। इसमें ड्यूल-चैनल एबीएस और रिवर्स मोड जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। अल्ट्रावॉयलेट एक्स47 वेनम में 7 इंच का टीएफटी डिस्प्ले, ब्लूटूथ और इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेविगेशन, पार्किंग असिस्ट और ड्यूल-चैनल एबीएस जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें आगे 320 मिमी और पीछे 230 मिमी की डिस्क ब्रेक व्यवस्था दर्ज है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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