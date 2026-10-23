₹65 हजार बचाएं या 227 किमी की रेंज चुनें? Ola Roadster Pro और Ultraviolette X47 Venom में किस पर लगाएं पैसा

OLA Roadster Pro vs Ultraviolette X47 Venom: इलेक्ट्रिक बाइक खरीदते समय सिर्फ कीमत देखना काफी नहीं है। बैटरी कितनी बड़ी है, एक चार्ज में बाइक कितनी दूर चलेगी और परफॉर्मेंस कैसी है। ऐसी तमाम बातों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
इसी लिहाज से ओला रोडस्टर प्रो और अल्ट्रावॉयलेट एक्स47 वेनम की तुलना दिलचस्प हो जाती है। दोनों की शुरुआती कीमत में करीब ₹65,000 का अंतर है, लेकिन रेंज के मामले में ओला की बाइक आगे दिखाई देती है।
बाइकवाले (BikeWale) में छपी खबर के मुताबिक, ओला रोडस्टर प्रो की एक्स-शोरूम कीमत ₹ 1,99,999 है और अल्ट्रावायलेट X47 वेनम की कीमत ₹ 2,65,000 है। दोनों में करीब 65,000 रुपये का अंतर है। ओला रोडस्टर प्रो 1 रंग और 2 वेरिएंट में उपलब्ध है, जबकि अल्ट्रावायलेट X47 वेनम 4 रंगों और 14 वेरिएंट में आता है। कीमतों के अलावा, आप इन बाइक्स की तुलना डिस्प्लेसमेंट, माइलेज, परफॉरमेंस और कई अन्य पैमानों के आधार पर भी देख सकते हैं।
इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने वालों के लिए रेंज सबसे अहम पहलुओं में से एक है। बाइकवाले के तुलना आंकड़ों के मुताबिक, ओला रोडस्टर प्रो को एक बार चार्ज करने पर 316 किमी तक चलने का दावा किया गया है। दूसरी ओर, अल्ट्रावॉयलेट एक्स47 वेनम की दावा की गई रेंज 227 किमी है। इस हिसाब से दोनों के बीच 89 किमी का अंतर है। अगर बाइक का इस्तेमाल रोजाना लंबी दूरी तय करने के लिए होना है तो रेंज का यह अंतर खरीदारी के फैसले में अहम हो सकता है।
ओला रोडस्टर प्रो में 8 किलोवाट-घंटा और 16 किलोवाट-घंटा बैटरी के विकल्प दिए गए हैं। बाइकवाले के मुताबिक, इसके 8 किलोवाट-घंटा वेरिएंट में 52 किलोवाट की अधिकतम पावर और 105 एनएम का टॉर्क मिलता है। इसके राइडिंग मोड में इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर शामिल हैं।
अल्ट्रावॉयलेट एक्स47 वेनम में 7.5 किलोवाट-घंटा और 11 किलोवाट-घंटा बैटरी विकल्प दिए गए हैं। इसके लिए 30 किलोवाट मोटर पावर और 90 एनएम टॉर्क दर्ज किया गया है। इसमें ग्लाइड, कॉम्बैट और बैलिस्टिक जैसे राइडिंग मोड मिलते हैं।
ओला रोडस्टर प्रो में 10 इंच की टीएफटी टचस्क्रीन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एंटी-थेफ्ट से जुड़े फीचर्स दिए गए हैं। इसमें ड्यूल-चैनल एबीएस और रिवर्स मोड जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। अल्ट्रावॉयलेट एक्स47 वेनम में 7 इंच का टीएफटी डिस्प्ले, ब्लूटूथ और इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेविगेशन, पार्किंग असिस्ट और ड्यूल-चैनल एबीएस जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें आगे 320 मिमी और पीछे 230 मिमी की डिस्क ब्रेक व्यवस्था दर्ज है।