How to Start Online Pharmacy: ऑनलाइन दवा का बिजनेस कैसे शुरू करें? Truemeds के मॉडल से समझिए पूरा बिजनेस

Online Pharmacy Business: अब दवाइयां खरीदने के लिए हर बार मेडिकल स्टोर जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए भी दवाएं ऑर्डर की जा सकती हैं और वे घर तक पहुंच जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐप पर दवा ऑर्डर करने के बाद वो आपके घर तक कैसे पहुंचती है? इसके पीछे सिर्फ डिलीवरी का काम नहीं होता, बल्कि दवाओं की खरीद, स्टॉक, प्रिस्क्रिप्शन की जांच और कई दूसरी प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं।

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कैसे शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन फार्मेसी का बिजनेस? ऑनलाइन फार्मेसी खोलने के लिए सबसे पहले बिजनेस रजिस्ट्रेशन, संबंधित ड्रग लाइसेंस, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और दवाओं के स्टोरेज के लिए उपयुक्त जगह की जरूरत होती है। इसके बाद ग्राहकों के लिए वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाना होगा, जहां वे दवाएं सर्च कर सकें, प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर सकें और ऑनलाइन पेमेंट करके ऑर्डर दे सकें।दवाओं की सप्लाई अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से करनी होगी और स्टॉक, बैच नंबर व एक्सपायरी डेट का रिकॉर्ड रखना होगा। ऑर्डर मिलने पर प्रिस्क्रिप्शन की जांच, बिलिंग, पैकिंग और डिलीवरी की व्यवस्था करनी होगी। आइए समझते हैं कि Truemeds जैसी ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां अपने कारोबार को कैसे चलाती हैं।

ऐप पर ऑर्डर करने के बाद क्या होता है? जब कोई ग्राहक ऐप पर दवा खोजकर ऑर्डर करता है, तो सबसे पहले उसकी उपलब्धता देखी जाती है। अगर दवा के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है, तो लागू नियमों के मुताबिक उसकी जांच भी करनी होती है। इसके बाद ऑर्डर को पैकिंग और डिलीवरी के लिए आगे बढ़ाया जाता है।ये प्रक्रिया सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ग्राहक ने जिस दवा का ऑर्डर दिया है, वही दवा सही मात्रा में पहुंचे और उससे जुड़े नियमों का पालन हो, यह सुनिश्चित करना जरूरी है।

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दवाओं की ऑनलाइन बिक्री कपड़े या दूसरे सामान बेचने से अलग है। यहां मरीज की सेहत का सवाल जुड़ा होता है। जिन दवाओं के लिए डॉक्टर का पर्चा जरूरी है, उनकी बिक्री में नियमों का पालन करना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर फार्मासिस्ट की मदद भी ली जाती है।

ऑनलाइन दवा के कारोबार में क्या चुनौतियां हैं? घर बैठे दवा मंगाने की सुविधा के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। ऑनलाइन फार्मेसी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है दवाओं का स्टॉक बनाए रखना। किसी ग्राहक को हर महीने एक ही दवा की जरूरत हो सकती है, जबकि दूसरे ग्राहक की जरूरत अलग हो सकती है। ऐसे में कंपनियों को दवा बनाने वाली कंपनियों और सप्लायर्स के साथ तालमेल रखना पड़ता है। Truemeds के मुताबिक, उसके प्लेटफॉर्म पर 2.5 लाख से ज्यादा दवाएं और हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। इतने बड़े कैटलॉग को संभालने के लिए स्टॉक पर लगातार नजर रखनी पड़ती है। अगर किसी दवा की सप्लाई में देरी होती है या वह स्टॉक में नहीं है, तो ग्राहक का ऑर्डर भी प्रभावित हो सकता है।

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ऑनलाइन फार्मेसी में कितने लोगों की जरूरत होती है? इस तरह का कारोबार चलाने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी टीम काफी नहीं होती। Truemeds के मुताबिक, कंपनी में करीब 3,000 कर्मचारी हैं।दवाओं की खरीद, स्टॉक संभालने, मेडिकल कामकाज, डिलीवरी और ग्राहकों के सवालों का जवाब देने के लिए अलग-अलग टीमों की जरूरत पड़ती है।

कैसे होती है कमाई? इस बिजनेस से दवाओं की बिक्री पर मार्जिन, डिलीवरी चार्ज और अन्य हेल्थ प्रोडक्ट की बिक्री के जरिए कमाई हो सकती है। इसके लिए शुरुआती निवेश के अलावा कर्मचारियों, तकनीक, मार्केटिंग, वेयरहाउस और डिलीवरी का खर्च भी जोड़ना होगा। भारत में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी है, इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले संबंधित राज्य के ड्रग कंट्रोल विभाग से लाइसेंस और कानूनी आवश्यकताओं की पुष्टि करनी चाहिए।

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।