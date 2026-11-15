OPPO Reno 17 Series: ओप्पो के 2 नए 5G फोन कल होंगे लॉन्च, मिलेगा 200MP कैमरा और 8000 mAh की बैटरी

OPPO Reno 17 Series: ओप्पो (OPPO) अपना नया फोन लाने की तैयारी में है। कंपनी ने 16 नवंबर को Reno 17 Series लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस सीरीज में Reno 17 और Reno 17 Pro दो फोन आएंगे। इवेंट से पहले कंपनी लगातार इसके बारे में जानकारी दे रही है। Reno 17 में क्वाड कैमरा सेटअप का खुलासा किया है। अब इसके बाद कंपनी ने Pro मॉडल के मेन कैमरे और दोनों फोन्स में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर की जानकारी भी कन्फर्म कर दी है।
OPPO अपनी Reno सीरीज को एक खास डिज़ाइन पहचान देने के लिए जाना जाता है। इस साल OPPO ने अपनी Reno सीरीज़ के बैक पैनल पर कैट (cat) का डिजाइन दिया है। यह रोशनी में चमकता है।
खास बात यह है कि कंपनी इसी इवेंट में OPPO Watch 5 और OPPO Pad 6 को भी पेश करने वाली है। इन दोनों फोन में सबसे ज्यादा चर्चा कैमरे की हो रही है। Reno 17 Pro में 200MP का कैमरा मिलेगा, जबकि छोटे मॉडल Reno 17 में चार 50MP कैमरे दिए जाएंगे। कंपनी ने कैमरे के साथ प्रोसेसर की जानकारी भी दे दी है।
Reno 17 Pro में 200MP का प्राइमरी कैमरा होगा, जो Reno 16 Pro वाले रिज़ॉल्यूशन को ही बरकरार रखेगा। Reno 17 में चार 50MP कैमरे होंगे, जिनमें मुख्य रियर सेंसर भी शामिल है। स्टैंडर्ड Reno 17 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर होगा, जबकि Pro मॉडल में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8550 सुपर दिया जाएगा।
दोनों फोन Android 17 पर आधारित ColorOS 17 पर चलेंगे। OPPO का यह भी दावा है कि यह सॉफ़्टवेयर 6 साल तक स्मूथ परफॉरमेंस देगा। माना जा रहा है कि Reno 17 में 6.5 इंच की डिस्प्ले और 8,000mAh की बैटरी होगी, जबकि Reno 17 Pro में थोड़ी छोटी 6.3 इंच की स्क्रीन और 7,200mAh की बैटरी हो सकती है।
Reno 17 सीरीज के टीजर में फोन के पिछले हिस्से की झलक दिखाई गई है। इसमें स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल नजर आता है, जिसमें तीन कैमरा रिंग और एक LED फ्लैश दिया गया है। नए फोन में चमकदार कैट मोटिफ भी देखने को मिल सकता है।
OPPO Reno 17 और Reno 17 Pro चीन में 16 नवंबर 2026 को लॉन्च होंगे। लॉन्च इवेंट भारतीय समय के हिसाब से शाम 4:30 बजे शुरू होगा। इसी इवेंट में कंपनी OPPO Watch 5 और Pad Air 6 से भी पर्दा उठाएगी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये जनवरी 2027 की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। Reno 17 Pro भारत में आएगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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