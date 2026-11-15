OPPO Reno 17 Series: ओप्पो के 2 नए 5G फोन कल होंगे लॉन्च, मिलेगा 200MP कैमरा और 8000 mAh की बैटरी

OPPO Reno 17 Series: ओप्पो (OPPO) अपना नया फोन लाने की तैयारी में है। कंपनी ने 16 नवंबर को Reno 17 Series लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस सीरीज में Reno 17 और Reno 17 Pro दो फोन आएंगे। इवेंट से पहले कंपनी लगातार इसके बारे में जानकारी दे रही है। Reno 17 में क्वाड कैमरा सेटअप का खुलासा किया है। अब इसके बाद कंपनी ने Pro मॉडल के मेन कैमरे और दोनों फोन्स में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर की जानकारी भी कन्फर्म कर दी है।
OPPO अपनी Reno सीरीज को एक खास डिज़ाइन पहचान देने के लिए जाना जाता है। इस साल OPPO ने अपनी Reno सीरीज़ के बैक पैनल पर कैट (cat) का डिजाइन दिया है। यह रोशनी में चमकता है।
खास बात यह है कि कंपनी इसी इवेंट में OPPO Watch 5 और OPPO Pad 6 को भी पेश करने वाली है। इन दोनों फोन में सबसे ज्यादा चर्चा कैमरे की हो रही है। Reno 17 Pro में 200MP का कैमरा मिलेगा, जबकि छोटे मॉडल Reno 17 में चार 50MP कैमरे दिए जाएंगे। कंपनी ने कैमरे के साथ प्रोसेसर की जानकारी भी दे दी है।
Reno 17 Pro में 200MP का प्राइमरी कैमरा होगा, जो Reno 16 Pro वाले रिज़ॉल्यूशन को ही बरकरार रखेगा। Reno 17 में चार 50MP कैमरे होंगे, जिनमें मुख्य रियर सेंसर भी शामिल है। स्टैंडर्ड Reno 17 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर होगा, जबकि Pro मॉडल में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8550 सुपर दिया जाएगा।
दोनों फोन Android 17 पर आधारित ColorOS 17 पर चलेंगे। OPPO का यह भी दावा है कि यह सॉफ़्टवेयर 6 साल तक स्मूथ परफॉरमेंस देगा। माना जा रहा है कि Reno 17 में 6.5 इंच की डिस्प्ले और 8,000mAh की बैटरी होगी, जबकि Reno 17 Pro में थोड़ी छोटी 6.3 इंच की स्क्रीन और 7,200mAh की बैटरी हो सकती है।
Reno 17 सीरीज के टीजर में फोन के पिछले हिस्से की झलक दिखाई गई है। इसमें स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल नजर आता है, जिसमें तीन कैमरा रिंग और एक LED फ्लैश दिया गया है। नए फोन में चमकदार कैट मोटिफ भी देखने को मिल सकता है।
OPPO Reno 17 और Reno 17 Pro चीन में 16 नवंबर 2026 को लॉन्च होंगे। लॉन्च इवेंट भारतीय समय के हिसाब से शाम 4:30 बजे शुरू होगा। इसी इवेंट में कंपनी OPPO Watch 5 और Pad Air 6 से भी पर्दा उठाएगी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये जनवरी 2027 की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। Reno 17 Pro भारत में आएगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं है।