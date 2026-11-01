तेल निर्यात पर नई टैक्स व्यवस्था, पेट्रोल पर शून्य शुल्क, डीजल और ATF के लिए बढ़ी दरें, जानिए क्यों

Petrol Diesel ATF Export Duty: केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के एक्साइज ड्यूटी में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी (excise duty) को खत्म कर दिया है, जबकि डीजल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 3 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 50 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में इस बात की जानकारी दी गई है।
नई दरों के तहत, पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, जबकि पहले यह 2.50 रुपये प्रति लीटर थी। डीजल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 8.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी 10.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
मार्च के आखिर में एक्सपोर्ट ड्यटूी लागू की गई थी। इसकी वजह ये है कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में रुकावट आई थी। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ था।
सरकार का मकसद है कि रिफाइनरों को ऐसे समय में घरेलू खरीदारों के बजाय विदेशी बाजारों को प्राथमिकता देने से रोकना है। कंपनियों को वैश्विक कीमतों के कारण निर्यात से बेहतर कमाई हो रही थी। मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने से पहले भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 45% हिस्सा 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' से होकर आता था। यह एक प्रमुख समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी को वैश्विक बाजारों से जोड़ता है। इस जलमार्ग से होने वाले व्यापारिक जहाजों के आवागमन में रुकावट आने के कारण, भारत को तेल की आपूर्ति के लिए अन्य विकल्पों की तलाश करनी पड़ी।
यह ताजा बदलाव ऐसे समय में आया है जब भारत को पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के नतीजों का सामना करना पड़ रहा है। इस युद्ध की वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। शिपिंग से जुड़े जोखिम बढ़े हैं और वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों को स्थिर रखकर घरेलू उपभोक्ताओं को इस झटके के पूरे असर से बचाने की कोशिश की है। इसके साथ ही सरकार ने निर्यात शुल्क (एक्सपोर्ट ड्यूटी) का इस्तेमाल यह तय करने के लिए भी किया है कि रिफाइनर कितनी मात्रा में ईंधन विदेशों में भेज सकते हैं।
इसकी शुरुआत पश्चिम एशिया संकट (West Asia crisis) के दौरान 27 मार्च 2026 को सरकार ने पहली बार पेट्रोल, डीजल और ATF पर यह स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) लागू की थी। इसके पीछे का मुख्य कारण जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थीं और सप्लाई को लेकर अनिश्चितता थी, तब कंपनियां देश में तेल बेचने के बजाय बाहर एक्सपोर्ट करके ज्यादा मुनाफा कमा रही थीं।
देश के भीतर तेल की कोई किल्लत न हो और घरेलू आपूर्ति बनी रहे, इसलिए सरकार ने एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाना शुरू किया ताकि कंपनियां देश से बाहर तेल कम भेजें।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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