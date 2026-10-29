पेट्रोलियम मंत्रालय ने कचरा बेचकर की ₹49.46 करोड़ की कमाई, 3.42 वर्ग फीट की जगह भी हो गई खाली

Waste to wealth: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर 'कचरे से कंचन' बनाने की बात करते हैं। अंग्रेजी में इसे 'वेस्ट टु वेल्थ' का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसी अवधारणा से न केवल 49.46 करोड़ रुपये की कमाई कर ली बल्कि उसकी 3.42 लाख वर्ग फीट जगह भी खाली हो गई।
न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार, मंत्रालय ने भारी मात्रा में पड़े सामान्य कचरे और ई-वेस्ट को बेचने के लिए विशेष अभियान चलाया। दिलचस्प बात ये है कि मंत्रालय ने जितनी उम्मीद की थी, उससे 20.63% ज्यादा कमाई हुई।
मंत्रालय ने अपने एक बयान में बताया कि उसने पिछले अभियान में 3.03 लाख वर्ग फीट की जगह खाली की थी और इस बार 13.20% ज्यादा जगह खाली हुई। उसने कहा कि कचरे को हटाकर 41 करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान था, लेकिन 49.46 करोड़ रुपये की आमदनी हो गई।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि साफ-सफाई को बढ़ावा देने के लिए उसके हरेक विभाग में अभियान चलाया जाता है। मंत्रालय अपने विभागों के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है और होने वाली प्रगति पर नजर भी रखता है। इस बार विशेष अभियान का छठा संस्करण था। मंत्रालय ने इस बात पर खुशी जताई कि उसके विभागों ने इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले रेवेन्यू और जगह खाली करवाने, दोनों ही मोर्चों पर ज्यादा प्रगति हासिल की है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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