सब्सक्राइब

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कचरा बेचकर की ₹49.46 करोड़ की कमाई, 3.42 वर्ग फीट की जगह भी हो गई खाली

मोदी सरकार में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कचरे से कंचन का कॉन्सेप्ट भी दिया है जिसके आधार पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने विशेष अभियान चलाया।

Naveen Kumar Pandey
पब्लिश्ड29 Oct 2026, 09:14 AM IST
Prefer Liveminton Google
पेट्रोलियम मंत्रालय ने कचरे से की कमाई (सांकेतिक तस्वीर)
पेट्रोलियम मंत्रालय ने कचरे से की कमाई (सांकेतिक तस्वीर)(ANI)
AI Quick Read

Waste to wealth: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर 'कचरे से कंचन' बनाने की बात करते हैं। अंग्रेजी में इसे 'वेस्ट टु वेल्थ' का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसी अवधारणा से न केवल 49.46 करोड़ रुपये की कमाई कर ली बल्कि उसकी 3.42 लाख वर्ग फीट जगह भी खाली हो गई।

Advertisement

उम्मीद से ज्यादा हुई कमाई

न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार, मंत्रालय ने भारी मात्रा में पड़े सामान्य कचरे और ई-वेस्ट को बेचने के लिए विशेष अभियान चलाया। दिलचस्प बात ये है कि मंत्रालय ने जितनी उम्मीद की थी, उससे 20.63% ज्यादा कमाई हुई।

पिछले वर्ष से ज्यादा जगह भी हुई खाली

मंत्रालय ने अपने एक बयान में बताया कि उसने पिछले अभियान में 3.03 लाख वर्ग फीट की जगह खाली की थी और इस बार 13.20% ज्यादा जगह खाली हुई। उसने कहा कि कचरे को हटाकर 41 करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान था, लेकिन 49.46 करोड़ रुपये की आमदनी हो गई।

सरकार का साफ-सफाई पर ध्यान

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि साफ-सफाई को बढ़ावा देने के लिए उसके हरेक विभाग में अभियान चलाया जाता है। मंत्रालय अपने विभागों के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है और होने वाली प्रगति पर नजर भी रखता है। इस बार विशेष अभियान का छठा संस्करण था। मंत्रालय ने इस बात पर खुशी जताई कि उसके विभागों ने इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले रेवेन्यू और जगह खाली करवाने, दोनों ही मोर्चों पर ज्यादा प्रगति हासिल की है।

Advertisement

About the Author

Naveen Kumar Pandey

टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More

Advertisement
होमबिजनेसपेट्रोलियम मंत्रालय ने कचरा बेचकर की ₹49.46 करोड़ की कमाई, 3.42 वर्ग फीट की जगह भी हो गई खाली
अगला लेख पढ़ें
OPEN IN APP
HomeMarketsPortfolioPremiumGet App