पेट्रोलियम मंत्रालय ने कचरा बेचकर की ₹49.46 करोड़ की कमाई, 3.42 वर्ग फीट की जगह भी हो गई खाली

Waste to wealth: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर 'कचरे से कंचन' बनाने की बात करते हैं। अंग्रेजी में इसे 'वेस्ट टु वेल्थ' का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसी अवधारणा से न केवल 49.46 करोड़ रुपये की कमाई कर ली बल्कि उसकी 3.42 लाख वर्ग फीट जगह भी खाली हो गई।
न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के अनुसार, मंत्रालय ने भारी मात्रा में पड़े सामान्य कचरे और ई-वेस्ट को बेचने के लिए विशेष अभियान चलाया। दिलचस्प बात ये है कि मंत्रालय ने जितनी उम्मीद की थी, उससे 20.63% ज्यादा कमाई हुई।
मंत्रालय ने अपने एक बयान में बताया कि उसने पिछले अभियान में 3.03 लाख वर्ग फीट की जगह खाली की थी और इस बार 13.20% ज्यादा जगह खाली हुई। उसने कहा कि कचरे को हटाकर 41 करोड़ रुपये की कमाई का अनुमान था, लेकिन 49.46 करोड़ रुपये की आमदनी हो गई।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि साफ-सफाई को बढ़ावा देने के लिए उसके हरेक विभाग में अभियान चलाया जाता है। मंत्रालय अपने विभागों के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है और होने वाली प्रगति पर नजर भी रखता है। इस बार विशेष अभियान का छठा संस्करण था। मंत्रालय ने इस बात पर खुशी जताई कि उसके विभागों ने इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले रेवेन्यू और जगह खाली करवाने, दोनों ही मोर्चों पर ज्यादा प्रगति हासिल की है।