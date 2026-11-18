मोदी सरकार फर्जी दावे करने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करने का मन बना रही है। सूत्रों के मुताबिक, उपभोक्ता मंत्रालय कंपनियों से खान-पान से लेकर सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादों को लेकर किए जाने वाले दावों की पुष्टि की मांग करेगा। कंपनियां अपने किए दावों की पुष्टि करने में नाकाम रहीं तो उनके खिलाफ प्रॉडक्ट्स बैन किए जाने तक की कार्रवाई हो सकती है।

अब प्रॉडक्ट्स लेबल्स की जांच पर सख्ती दिखाएगी सरकार अभी 'मैदा फ्री ब्रेड', '100% होल व्हीट', 'नो एडेड सुगर', 'पिंपल फ्री' जैसे दावे किए जाते हैं। ग्राहक ऐसे दावों की वजह से खुद तो खरीदारी करते ही हैं, दूसरों से भी इनकी सिफारिश करते हैं। इतना ही नहीं, दुकानदार इन्हीं लेबल्स को दिखाकर ग्राहकों से ज्यादा कीमत वसूलते हैं। इसलिए सरकार प्रॉडक्ट्स पर इस तरह के लेबल्स की जांच करेगी और कंपनियों से असलियत प्रमाण मांगेगी।

इसके लिए उपभोक्ता मामलों का विभाग औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) से कहने वाला है कि वह ट्रेडमार्क्स की पड़ताल करने का तंत्र विकसित करे। उपभोक्ता मंत्रालय सभी पक्षों से संपर्क करके कंपनियों को अपने लेबल बदलने को भी कहेगा। इसके बाद भी कंपनियों ने गलत दावों वाले लेबल्स लगाए तो उत्पादों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

प्राधिकरण ने दो कंपनियों पर लगाया जुर्माना केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के पास प्रॉडक्ट लेबल्स की जांच करने और फर्जी दावे पाए जाने पर जुर्माना लगाने का अधिकार है। जून महीने में इसने स्टोरिया फूड और मिसेज बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। दोनों कंपनियों ने नारियल पानी और साबुत गेहूं से बने ब्रेड को लेकर फर्जी दावे किए थे। ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999 की धारा 9(2)(a) के तहत ऐसे मार्क्स के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का प्रावधान है जो भ्रामक हों या जिनसे भ्रम पैदा होने की संभावना हो। वहीं, धारा 57 में कुछ तय आधारों पर रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क्स को रद्द करने या उनमें सुधार करने का प्रावधान किया गया है।

FSSAI की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं कंपनियां सरकार ने प्रॉडक्ट्स को लेकर किए जा रहे दावों की सख्ती से जांच शुरू की तो कंपनियां कोर्ट चली गईं। आईटीसी, डाबर इंडिया और एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की कार्रवाई का कोर्ट में विरोध किया। एफएसएसआई ने अगस्त महीने में आईटीसी से उसके आशीर्वाद ब्रैंड वाले एमपी चक्की आटा के पैकेटों पर लिखे '100% आटा', '100% मध्य प्रदेश व्हीट', '0% मैदा' को हटाने का निर्देश दिया था। कंपनी ने इसके विरुद्ध कोर्ट में कहा कि एफएसएसआई ने नोटिस जारी करने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया और उसकी कार्रवाई अनुमान पर आधारित है, ना कि प्रमाण पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल आईटीसी के फूड बिजनेस लाइसेंस को कैंसल नहीं करने का आदेश दिया है, लेकिन कंपनी पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है।

डाबर ने भी अपने मधु, घी, नारियल तेल, नारियल पानी जैसे उत्पादों को लेकर '100% शुद्ध', '100% प्राकृतिक', '100% ऑर्गेनिक' जैसे दावों के खिलाफ हुई कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने यह कहते हुए डाबर को भी अंतरिम राहत दी है कि कंपनी को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए था। डाबर ने कोर्ट को बताया कि अगर एफएसएसआई का निर्देश मानना पड़ा तो उसके 150 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रॉडक्ट्स की दुबारी पैकेजिंग करनी होगी या उन्हें वापस लेना पड़ेगा।

उधर, एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस ने फॉर्च्युन सोयाबिन तेल पर '100% वेज' और 'कोलेस्ट्रॉल फ्री - फॉर हेल्थी लाइफस्टाइल' जैसे दावों पर एफएसएसएआई के नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार और एफएसएसआई से जवाब मांगा है। अभी मुकदमा लंबित है।

इन उदाहरणों से समझें कैसे फर्जी दावे करती हैं कंपनियां सीसीपीए ने स्टोरिया के मामले में पाया था कि उनका '100% टेंडर कोकोनट वॉटर' प्रॉडक्ट नारियल पानी के कंसंट्रेट में पानी मिलाकर तैयार किया गया था। कंपनी ने अपने लेबल में यह बात नहीं बताई बल्कि उसने प्रॉडक्ट में कौन-कौन सी सामग्री है, उसकी सूची प्रकाशित कर पल्ला झाड़ लिया। इसी तरह, मिसेज बेक्टर्स केस में सीसीपीए ने '100% आटा ब्रेड' और '100% होल व्हीट ब्रेड' के दावों की जांच की। अथॉरिटी का कहना है कि कंपनी ने अगर '100%' की गारंटी दी है तो उसे अपने प्रॉडक्ट की संरचना को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाना चाहिए।

कंपनियों को बदलना होगा रवैया मिंट ने 13 नवंबर को उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ-साथ प्रॉटेक्ट एंड गैंबल, गोदरेज, इमामी, एचयूएल, ब्रिटानिया, मैरिको, टाटा कंज्यूमर, पेप्सिको और डाबर जैसी कंपनियों से प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था कन्ज्यूमर वॉइस के मैनेजिंग ट्रस्टी असीम सान्याल कहते हैं, 'पैकेजिंग पर किए गए दावों और प्रॉडक्ट की वास्तविक कंपोजिशन या परफॉर्मेंस उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं, खासकर तब जब वे ऐसे दावों के लिए ज्यादा कीमत चुका रहे हों। इसलिए ऐसे दावों की कड़ी पड़ताल होनी चाहिए जो पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।'