पेट्रोल में 30% तक मिला है एथेनॉल... कर्नाटक सरकार की जांच का हवाला दे राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछे कड़े सवाल

E20 Controversy: कांग्रेस पार्टी एथनॉल ब्लेंडिंग (E20) वाले पेट्रोल को लेकर फिर से सरकार पर हमलावर हो गई है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में अपनी पार्टी की सरकार के एक दावे पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से से सवाल पूछ लिए। उन्होंने पीएम से तीन कड़े सवाल पूछे हैं।

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दरअसल, कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (OMCs) पर तय सीमा से कहीं अधिक 30% से 31% तक एथेनॉल मिलाने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, तेल कंपनियों ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए सैंपलिंग और टेस्टिंग के तरीके पर सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे विवाद, दोनों पक्षों के तर्कों और आम वाहन चालकों पर इसके असर को आसान भाषा में समझिए।

कर्नाटक सरकार के दावे से सनसनी दावा है कि कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और लीगल मेट्रोलॉजी विभाग ने राज्य के सात जिलों के 63 पेट्रोल पंपों से पेट्रोल के नमूने इकट्ठे किए। राज्य सरकार के अनुसार, ये सैंपल पहले सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि. और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (IOCL और BPCL) की लैब्स में भेजे गए, लेकिन कंपनियों ने रिपोर्ट में एथेनॉल की सटीक मात्रा का खुलासा नहीं किया।

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कर्नाट के मंत्री का दावा- 14 में 11 नमूने जांच में फेल इसके बाद कर्नाटक सरकार ने निजी लैब्स श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च से जांच कराई जो नैशनल एक्रीडीशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (NABL) और इंटरनैशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंर्डडाइजेशन (ISO) से मान्यता प्राप्त है। कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी सरकार ने विभिन्न जिलों से लिए गए जिन 14 नमूनों की जांच करवाई थी, उनमें 11 फेल हुए। मंत्री के अनुसार, 14 में से 11 सैंपलों में एथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक पाई गई। कुछ नमूनों में इंडियन ऑइल के पेट्रोल में 31.2% और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के पेट्रोल में 30.5% तक एथेनॉल मिला।

कर्नाटक सरकार और विपक्ष के मुख्य मुद्दे क्या हैं? सरकार का तर्क है कि आम जनता पेट्रोल के पूरे दाम चुका रही है, जबकि उसमें सस्ता एथेनॉल 30% से अधिक मिलाया जा रहा है। 30% से अधिक एथेनॉल का मिश्रण इंजन के पुर्जों खासकर रबर होज, फ्यूल लाइन्स और गास्केट को नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा मात्रा में एथेनॉल से गाड़ियों का माइलेज तेजी से गिरता है, जिसका सीधा वित्तीय बोझ वाहन चालकों पर पड़ता है। राहुल गांधी इन्हीं समस्याओं का हवाला देकर पीएम मोदी को फिर डिबेट की चुनौती दे दी।

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तेल कंपनियों ने सैंपलिंग और टेस्टिंग पर उठाए सवाल तीनों प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL ने एक संयुक्त बयान जारी कर इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कंपनियों का कहना है कि डिपो और रिफाइनरी स्तर पर एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित होती है। इसे मैन्युअल तरीके से मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाया जा सकता। तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार ने सैंपलिंग उनके प्रतिनिधियों की गैर-मौजूदगी में की। कंपनियों को 'रिटेंड सैंपल' और पूरी टेक्निकल रिपोर्ट नहीं दी गई।

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तेल कंपनियों ने कहा- सामने करवाओ जांच ओएमसीज के मुताबिक निजी लैब के सर्टिफिकेट यह साबित नहीं करते कि जांच भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के निर्धारित 'रेफरी मेथड' के तहत हुई है। कंपनियों ने 'सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी' के साथ किए गए एक ऑडिट का हवाला दिया, जिसमें 27 राज्यों के 893 सैंपलों की जांच में एथेनॉल का स्तर 19% से 21% के बीच पाया गया। कर्नाटक के 56 सैंपलों का औसत एथेनॉल स्तर 19.3% दर्ज हुआ था। तेल कंपनियों ने कर्नाटक सरकार से सभी 63 आउटलेट्स के पूरे टेस्टिंग डॉक्युमेंट्स और काउंटरपार्ट सैंपल साझा करने की मांग की है, ताकि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में किसी अधिकृत लैब में बीआईएस मानकों के तहत दोबारा निष्पक्ष जांच कराई जा सके।

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अधिक एथेनॉल से इंजन को क्या समस्या? भारत में बिकने वाले अधिकांश पुराने वाहन E10 या सामान्य पेट्रोल के अनुकूल बने हैं। हाल के वर्षों में बने नए वाहन अधिकतम E20 के लिए प्रमाणित हैं। यदि एथेनॉल की मात्रा 30% तक पहुंचती है, तो बिना फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाले वाहनों में इंजन नॉकिंग, जंग, फ्यूल डिलीवरी सिस्टम की खराबी और माइलेज में भारी कमी का खतरा पैदा हो जाता है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।