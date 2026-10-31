रे-बैन की अरबों डॉलर की विरासत पर खींचतान, 3.9 अरब डॉलर का प्रस्ताव ठुकराया, जानिए क्या है पूरा मामला

दुनिया के सबसे बड़े आईवियर कारोबार में शामिल रे-बैन (Ray-Ban) से जुड़े परिवार में हिस्सेदारी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। परिवार की निवेश कंपनी डेल्फिन (Delfin) में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए रॉको बेसिलिको तैयार नहीं हैं। उन्होंने अपने सौतेले भाई लियोनार्डो मारिया डेल वेकियो की 3.5 अरब यूरो यानी करीब 3.9 अरब डॉलर के ऑफर को ठुकरा दिया है। यह प्रस्ताव डेल्फिन में बेसिलिको की 12.5% हिस्सेदारी खरीदने के लिए दिया गया था।

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ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है। डेल्फिन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आईवियर कंपनी एस्सिलोरलक्सोटिका (EssilorLuxottica) में 32.4% हिस्सेदारी है। इसके अलावा कंपनी ने इटली के बड़े वित्तीय संस्थानों में भी निवेश किया है।

12.5% हिस्सेदारी के लिए दिया गया था 3.5 अरब यूरो का प्रस्ताव लियोनार्डो मारिया डेल वेकियो ने रॉको बेसिलिको की डेल्फिन में 12.5% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 3.5 अरब यूरो के ऑफर को ठुकरा दिया है। डॉलर में यह रकम करीब 3.9 अरब डॉलर है। इस पेशकश को ठुकराने के पीछे तीन वजहें बताई गई हैं। पहली, बेसिलिको फिलहाल अपनी हिस्सेदारी बेचना नहीं चाहते। दूसरी, उनके मुताबिक पेशकश की कीमत कंपनी की संपत्तियों के मूल्य के मुकाबले कम थी। तीसरी, उन्होंने संभावित खरीदार की वित्तीय क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि, इस प्रस्ताव और इसे ठुकराने के कारणों पर संबंधित पक्षों की ओर से कोई सार्वजनिक सफाई नहीं आई है।

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जानिए क्या है डेल्फिन और हिस्सेदारी इतनी अहम क्यों है? बता दें कि डेल्फिन लक्जमबर्ग स्थित एक पारिवारिक निवेश कंपनी है। इसकी स्थापना दिवंगत लियोनार्डो डेल वेकियो ने की थी। कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति एस्सिलोरलक्सोटिका में 32.4% हिस्सेदारी है। एस्सिलोरलक्सोटिका दुनिया की सबसे बड़ी आईवियर कंपनियों में शामिल है। रे-बैन ब्रांड के मालिक हैं। डेल्फिन के पास इटली के वित्तीय क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में भी निवेश है। सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध निवेशों की कुल मार्केट वैल्यू 40 अरब यूरो से अधिक है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी आईवियर कंपनी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा शामिल है।

आठ वारिसों में बंटी है कंपनी की हिस्सेदारी लियोनार्डो डेल वेकियो की 2022 में मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति आठ वारिसों में बराबर बांटी गई थी। इनमें उनके छह बच्चे, उनकी पत्नी और पत्नी की पिछली शादी से हुए बेटे रॉको बेसिलिको शामिल हैं। प्रत्येक वारिस को डेल्फिन में 12.5% हिस्सेदारी मिली। इस बराबर बंटवारे के कारण कंपनी के स्वामित्व में किसी एक वारिस को बहुमत नहीं है। बड़े कारोबारी फैसलों के लिए व्यापक सहमति की जरूरत पड़ती है। यही व्यवस्था परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में फैसले लेने को मुश्किल बना सकती है।

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पहले भी हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश नाकाम रही लियोनार्डो मारिया डेल वेकियो इससे पहले भी परिवार के अन्य सदस्यों की हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने अपने भाई-बहन लुका और पाओला डेल वेकियो की संयुक्त 25% हिस्सेदारी खरीदने के लिए करीब 10 अरब यूरो का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को अप्रैल में छह शेयरधारकों की मंजूरी मिली थी, लेकिन डेल्फिन के बोर्ड ने सौदे को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी समर्थन नहीं दिया। इसके चलते यह योजना पूरी नहीं हो सकी।

इसके बाद लियोनार्डो मारिया और डेल्फिन के चेयरमैन फ्रांसेस्को मिल्लेरी के बीच भी मतभेद सामने आए। लियोनार्डो मारिया ने एस्सिलोरलक्सोटिका में अपने पद छोड़ दिए और कंपनी के नेतृत्व की आलोचना भी की थी।

पारिवारिक विवाद बना कंपनी के लिए चुनौती डेल्फिन में हिस्सेदारी को लेकर जारी खींचतान अब सिर्फ परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के बंटवारे तक सीमित नहीं रह गई है। कंपनी के बोर्ड, मुनाफे के वितरण और बड़े निवेश फैसलों को लेकर भी मतभेद सामने आए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, डेल्फिन के तीन शेयरधारकों ने लक्जमबर्ग की अदालत में कंपनी के प्रशासनिक नियमों को चुनौती दी है। वे बोर्ड में बदलाव के लिए सर्वसम्मति की जगह दो-तिहाई बहुमत की व्यवस्था चाहते हैं।

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डेल्फिन के पास एस्सिलोरलक्सोटिका जैसी बड़ी कंपनी में अहम हिस्सेदारी है। ऐसे में परिवार के बीच जारी विवाद का असर निवेश फैसलों और कंपनी के प्रशासन पर पड़ सकता है। अब यह देखना होगा कि परिवार के वारिस हिस्सेदारी और नियंत्रण को लेकर कोई साझा रास्ता निकाल पाते हैं या नहीं।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।