RBI D-SIB List 2026: देश के बैंकिंग सेक्टर में तीन ऐसे बड़े नाम हैं, जिनका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इनके कारोबार में गंभीर संकट का असर सिर्फ ग्राहकों या निवेशकों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका दबाव पूरी वित्तीय व्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी जोखिम को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 2026 की अपनी नई लिस्ट में SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक को फिर से शामिल किया है।

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दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2026 के लिए डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स (Domestic Systemically Important Banks - D-SIBs) की नई लिस्ट जारी कर दी है। इसमें SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक को फिर शामिल किया गया है। तीनों बैंकों की बकेट श्रेणी और अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पिछले साल जैसी ही रखी गई है। SBI को अपने रिस्क वेटेड एसेट्स के मुकाबले 0.80%, HDFC बैंक को 0.40% और ICICI बैंक को 0.20% अतिरिक्त CET1 पूंजी बनाए रखनी होगी।

RBI की नई लिस्ट में कौन-कौन से बैंक? आरबीआई ने 23 नवंबर 2026 को D-SIB की सूची जारी की। इसमें देश के तीन बड़े बैंक अपनी जगह बनाए हुए हैं। केंद्रीय बैंक ने तीनों बैंकों को पिछले साल वाली बकेट श्रेणी में ही रखा है। यानी इस बार उनकी अतिरिक्त पूंजी की जरूरत में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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बैंक बकेट अतिरिक्त CET1 पूंजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 4 0.80% HDFC बैंक 2 0.40% ICICI बैंक 1 0.20%

SBI को सबसे ज्यादा अतिरिक्त पूंजी क्यों रखनी होगी? RBI की लिस्ट में SBI को बकेट 4 में रखा गया है। इस वजह से बैंक को अपने रिस्क वेटेड एसेट्स के मुकाबले 0.80% अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET1) पूंजी बनाए रखनी होगी। HDFC बैंक बकेट 2 में है और उसके लिए यह जरूरत 0.40% है। वहीं ICICI बैंक बकेट 1 में है, जिसके तहत उसे 0.20% अतिरिक्त CET1 पूंजी रखनी होगी। बैंकों की अलग-अलग बकेट उनके सिस्टम में महत्व के स्कोर के आधार पर तय होती हैं। बकेट जितनी ऊंची होती है, अतिरिक्त पूंजी की जरूरत भी उतनी अधिक होती है।

क्या होते हैं D-SIB बैंक? क्यों कहते हैं 'Too Big to Fail'? D-SIB का पूरा नाम डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स (Domestic Systemically Important Banks) है। आसान भाषा में ये ऐसे बैंक हैं जिनका आकार, कारोबार और दूसरे वित्तीय संस्थानों से जुड़ाव इतना बड़ा होता है कि इनके संकट में पड़ने से देश की बैंकिंग व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ सकता है। RBI बैंकों का आकलन कई आधारों पर करता है। इनमें बैंक का आकार, दूसरे देशों में उसका कारोबार, वित्तीय व्यवस्था से जुड़ाव, जटिलता और उसकी सेवाओं के विकल्पों की उपलब्धता शामिल हैं।

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इसी वजह से इन्हें आम तौर पर 'Too Big to Fail' बैंक कहा जाता है। हालांकि, इस नाम का अर्थ यह नहीं है कि इन बैंकों को संकट की स्थिति में सरकारी मदद की गारंटी मिली हुई है। इसका मतलब है कि इनकी विफलता से पैदा होने वाले जोखिम को कम करने के लिए नियामकीय निगरानी और अतिरिक्त पूंजी की जरूरत अधिक रखी जाती है।

कब शुरू हुआ था D-SIB का नियम? आरबीआई ने 22 जुलाई 2014 को D-SIB से जुड़ा फ्रेमवर्क जारी किया था। इसके तहत केंद्रीय बैंक 2015 से हर साल प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की पहचान और उनके नाम सार्वजनिक करता है। SBI को पहली बार 2015 में इस सूची में शामिल किया गया था। ICICI बैंक 2016 में और HDFC बैंक 2017 में इस श्रेणी में आया। 2026 की सूची में भी तीनों बैंक बरकरार हैं। आरबीआई के मुताबिक, इस बार की सूची 31 मार्च 2026 तक बैंकों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित है।

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विदेशी बैंकों पर भी लागू हो सकते हैं अतिरिक्त पूंजी के नियम आरबीआई के फ्रेमवर्क में भारत में शाखाओं के जरिए कारोबार करने वाले उन विदेशी बैंकों के लिए भी प्रावधान है, जिन्हें वैश्विक स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (G-SIB) माना गया है। ऐसे बैंकों को भारत में अपने रिस्क वेटेड एसेट्स के अनुपात में अतिरिक्त CET1 पूंजी बनाए रखनी होती है।

क्या आपके खातों पर पड़ेगा इसका असर? क्या आपका भी इन तीनों में से किसी भी बैंक में खाता है? अगर हां, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि इस नियम का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम को मजबूत और सुरक्षित रखना है। इससे बड़े बैंकों के पास आर्थिक संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त पूंजी रहती है। इससे बैंकिंग व्यवस्था में लोगों का भरोसा बनाए रखने में मदद मिलती है। ऐसे में किसी व्यक्ति के खाते से इस नियम का कोई लेना-देना नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।