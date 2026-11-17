RBI Microfinance Loan Rules: माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को कर्ज देने के नियमों में राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने परिवार की मासिक आय के मुकाबले कुल कर्ज की किस्तों की सीमा यानी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो (FOIR) को 50 फीसदी से ज्यादा लचीला बनाने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई है।
RBI के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने कहा है कि कुछ कर्जों के मूलधन को इस गणना से बाहर रखने पर परिवारों की वास्तविक कर्ज देनदारी कम दिखाई देगी। मुर्मू ने 13 नवंबर को मुंबई में माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (MFIN) के एक कार्यक्रम में यह बात कही।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि माइक्रोफाइनेंस कर्ज के लिए तय ₹3 लाख की सालाना पारिवारिक आय सीमा की जरूरत के आधार पर समीक्षा की जा सकती है। हालांकि, इसमें बदलाव का कोई फैसला घोषित नहीं किया गया है।
माइक्रोफाइनेंस सेक्टर की कंपनियां FOIR की गणना में बदलाव की मांग कर रही थीं। उनका प्रस्ताव था कि कुछ कर्जों के मूलधन (Principal) को गणना से बाहर रखा जाए और सिर्फ ब्याज के हिस्से को शामिल किया जाए। इससे कर्ज लेने वाले परिवारों की पात्रता बढ़ सकती थी और कंपनियों के लिए ज्यादा कर्ज देना संभव हो सकता था।
लेकिन RBI डिप्टी गवर्नर ने इस प्रस्ताव पर चिंता जताई। उनके मुताबिक, मूलधन को गणना से बाहर करने से परिवार की वास्तविक कर्ज देनदारी कम आंकी जाएगी। इससे जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने का जोखिम बढ़ सकता है।
RBI का कहना है कि 50% की मौजूदा सीमा का मकसद कम आय वाले परिवारों को जरूरत से ज्यादा कर्ज के बोझ से बचाना है। साथ ही उनकी आय का पर्याप्त हिस्सा भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी खर्चों के लिए उपलब्ध रहना चाहिए।
FOIR का मतलब है कि किसी परिवार की मासिक आय के मुकाबले उसकी कुल कर्ज किस्तों का अनुपात कितना है। माइक्रोफाइनेंस के मौजूदा नियमों के तहत परिवार की सभी कर्ज देनदारियों की मासिक किस्तें उसकी मासिक आय के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर किसी परिवार की मासिक आय ₹20,000 है, तो उसकी सभी कर्ज किस्तों का कुल भुगतान ₹10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
फिलहाल FOIR नियमों में राहत मिलने के आसार बेहद कम हैं। हालांकि RBI ने माइक्रोफाइनेंस कर्ज के लिए ₹3 लाख की सालाना पारिवारिक आय सीमा की समीक्षा की कर सकता है। नियामकीय व्यवस्था के तहत ₹3 लाख तक की सालाना पारिवारिक आय वाले परिवार माइक्रोफाइनेंस कर्ज की पात्रता के दायरे में आते हैं। मुर्मू के मुताबिक, इस सीमा में बदलाव की जरूरत और माइक्रोफाइनेंस सेक्टर के विकास को देखते हुए समीक्षा की जाएगी।
RBI ने माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में कर्ज की औसत राशि यानी एवरेज टिकट साइज बढ़ने पर भी चिंता जताई है। डिप्टी गवर्नर के मुताबिक, बड़े आकार के कर्ज तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि छोटे कर्ज की मांग कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है।
RBI के सामने एक बड़ी चिंता यह है कि कुछ परिवार पुराने कर्ज का भुगतान करने के लिए नया और बड़ा कर्ज ले सकते हैं। इसके अलावा, ज्यादा कर्ज पाने की पात्रता हासिल करने के लिए परिवार की आय को बढ़ाकर दिखाने का जोखिम भी बना रहता है।
मुर्मू ने कहा कि कंपनियों को केवल पुराने ग्राहकों पर ध्यान देने के बजाय पहली बार औपचारिक कर्ज लेने वाले परिवारों तक भी पहुंच बनानी चाहिए। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नए ग्राहकों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ना भी है।