Repo Rate Hike: महंगाई बढ़ने के साथ अब कर्ज की लागत भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अगर आप होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन चुका रहे हैं तो दिसंबर की मौद्रिक नीति आपके लिए बेहद अहम हो सकती है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की रिसर्च टीम ने अनुमान जताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस बार रेपो रेट में एक साथ 50 बेसिस पॉइंट की बड़ी बढ़ोतरी कर सकता है।

अगर ऐसा होता है तो रेपो रेट मौजूदा 5.50% से बढ़कर 6% हो जाएगा। इसका असर बैंकों की कर्ज दरों पर भी पड़ सकता है। खासकर उन ग्राहकों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी, जिनका लोन बाहरी बेंचमार्क से जुड़ा है। SBI रिसर्च का यह अनुमान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टीम ने नवंबर में अपनी पिछली रिपोर्ट में दिसंबर के लिए 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। अब उसने अपना रुख बदलकर 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना जताई है।

दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी क्यों चाहता है SBI? SBI रिसर्च की 29 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी अब ज्यादा संभावित दिखाई दे रही है। रिपोर्ट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी को कम संभावना वाला विकल्प बताया गया है। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह महंगाई का दबाव है। अक्टूबर 2026 में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.09% हो गई थी। यह RBI की 6% की ऊपरी सीमा से अधिक है।

SBI रिसर्च का मानना है कि अगर RBI दिसंबर में दरें नहीं बढ़ाता और अगली बढ़ोतरी अप्रैल तक टलती है तो उसके सामने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। फरवरी में केंद्रीय बजट और मार्च से शुरू होने वाले राज्यों के चुनावों के कारण आगे नीतिगत फैसला लेना ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, RBI के लिए सिर्फ बैंकिंग सिस्टम में नकदी घटाकर बाजार की ब्याज दरें बढ़ाने के बजाय रेपो रेट में बढ़ोतरी करना बेहतर विकल्प हो सकता है।

रेपो रेट 5.50% से बढ़कर 6% हो सकता है फिलहाल रेपो रेट 5.50% है। SBI रिसर्च के अनुमान के मुताबिक, अगर RBI 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करता है तो यह दर 6% पर पहुंच जाएगी। यहां 50 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.50 प्रतिशत अंक है।

ब्यौरा मौजूदा स्थिति SBI का अनुमान रेपो रेट 5.50% 6.00% संभावित बढ़ोतरी — 0.50 प्रतिशत अंक बेसिस पॉइंट में बढ़ोतरी — 50 BPS अनुमानित अंतिम दर — 6.00%

होम लोन और कार लोन की EMI पर क्या होगा असर? रेपो रेट बढ़ने का असर बैंकों की कर्ज दरों पर पड़ सकता है। खासकर जिन ग्राहकों का होम लोन या अन्य कर्ज बाहरी बेंचमार्क आधारित ब्याज दर से जुड़ा है, उनकी ब्याज दर में बदलाव हो सकता है। अगर बैंक अपनी कर्ज दरें बढ़ाते हैं तो ग्राहकों के सामने दो स्थितियां बन सकती हैं। बैंक EMI बढ़ा सकते हैं या फिर लोन चुकाने की अवधि बढ़ सकती है। हालांकि, रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं है कि हर ग्राहक की EMI भी सीधे 0.50% बढ़ जाएगी।

इसका असर लोन के प्रकार, ब्याज दर की व्यवस्था, बैंक की नीति और बकाया अवधि पर निर्भर करेगा। कारोबारियों और छोटे उद्योगों के लिए भी कर्ज महंगा होने की आशंका है। SBI रिसर्च ने खास तौर पर रिटेल और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) कर्जदारों पर बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी ब्याज दरों के जरिए असर पड़ने की चिंता जताई गई है।

बॉन्ड बाजार और रुपये पर भी पड़ सकता है असर रेपो रेट में बड़ी बढ़ोतरी का असर सिर्फ बैंक लोन तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव बॉन्ड बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार पर भी दिखाई दे सकता है। SBI रिसर्च का अनुमान है कि बड़ी दर बढ़ोतरी के बाद सरकारी बॉन्ड की यील्ड में शुरुआत में उछाल आ सकता है। इसकी वजह यह होगी कि निवेशक इसे आगे भी ब्याज दरें बढ़ने के संकेत के रूप में देख सकते हैं।

हालांकि, SBI रिसर्च का मानना है कि शुरुआत में बढ़ने के बाद सरकारी बॉन्ड यील्ड में नरमी आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड पहले 7.4% से 7.5% तक जा सकती है और बाद में 7% तथा संभावित रूप से 6.75% की ओर आ सकती है। विदेशी मुद्रा बाजार में भी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि बड़ी दर बढ़ोतरी से कर्ज के रूप में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ सकता है, जबकि शेयर बाजार में आने वाले निवेश में कमी आ सकती है।