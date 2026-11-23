Reliance Biogas Plant: अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऊर्जा कारोबार में विस्तार की तैयारी सिर्फ सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन तक सीमित नहीं है। मुकेश अंबानी की कंपनी खेती से निकलने वाले अवशेषों को गैस में बदलने वाले कारोबार में भी बड़ी पूंजी लगाने की तैयारी कर रही है। मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) साल 2030 तक पूरे भारत में लगभग 100 कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट लगाने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का और निवेश करने जा रही है।

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इससे इस उभरते हुए सेक्टर में कंपनी के लक्ष्य एक नए स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे पहले, कंपनी ने आंध्र प्रदेश में 500 प्लांट लगाने के लिए 65,000 करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया था। इसके बाद रिलायंस के एनर्जी ऑपरेशंस के प्रमुख अनंत अंबानी ने उसी राज्य में 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी।

रिलायंस के पास पहले से ही 10 राज्यों में 45 प्लांट हैं। यहां रोज़ाना लगभग 350 टन बायोगैस का उत्पादन होता है। कंपनी एक ऐसे बाजार में अपनी मज़बूत जगह बनाने की कोशिश कर रही है, जो अभी भी अपने शुरुआती विकास के चरण में है।

मांग से पहले रिलायंस ने की बड़ी तैयारी इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, रिलायंस की रणनीति मुख्य रूप से मांग आने से पहले ही क्षमता तैयार कर लेने की है। भारत का कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) उद्योग अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 तक 1,929 CBG प्लांट रजिस्टर्ड किए गए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ केवल 217 ही चालू हो पाए, जबकि 357 प्लांट अभी बन रहे हैं। रजिस्टर्ड और चालू प्लांटों के बीच के इस अंतर से पता चलता है कि डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट शुरू करने में कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है।

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रिलायंस लंबी अवधि की सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार में नजर आ रही है। वित्त वर्ष 2026 की अपनी सालाना रिपोर्ट में कंपनी ने कहा कि उसका लक्ष्य 2030 तक 500 से अधिक CBG प्लांट लगाना है। इसके साथ ही अगले पांच वर्षों में वह दस लाख टन की वार्षिक क्षमता वाले इंटीग्रेटेड CBG हब विकसित करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के कुल CBG उत्पादन में रिलायंस की हिस्सेदारी 30 फीसदी से अधिक है। कंपनी रोज़ाना 40,000 से ज्यादा वाहनों को ग्रीन फ्यूल (हरित ईंधन) की आपूर्ति कर रही है।

रिलायंस इंडस्ट्री को मिल सकता है बड़ा फायदा शुरुआत में ही निर्माण करने का फायदा यह है कि एक बड़ा नेटवर्क रिलायंस को फीडस्टॉक हासिल करने, किसानों के साथ संबंध बनाने और प्रतिस्पर्धा के तेज होने से पहले ही ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने में मदद कर सकता है। इससे टेक्नोलॉजी की खरीद, प्लांट के संचालन और लॉजिस्टिक्स के मामले में 'इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल' (बड़े पैमाने पर काम करने से मिलने वाला फायदा) भी मिल सकता है। एक बार जब प्लांट का नेटवर्क काम करने लगता है, तो कंपनी लागत के मामले में ऐसा फायदा हासिल कर सकती है, जिसकी बराबरी करना छोटे डेवलपर्स के लिए मुश्किल हो सकता है।

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सरकारी स्कीम से बायोगैस बिजनेस को मिलेगी संजीवनी बायोगैस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2018 में सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) स्कीम शुरू की थी। इसके तहत इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल और आईजीएल जैसी कंपनियां बायोगैस प्रोड्यूसर्स से 15 साल तक फ्यूल खरीदने के समझौते करती हैं, जिससे उन्हें बिक्री और कमाई का भरोसा मिलता है।

इसके अलावा बायोगैस प्लांट से बनने वाली ऑर्गेनिक खाद को भी मान्यता दी गई है। वहीं, रिजर्व बैंक के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग फ्रेमवर्क में शामिल होने से इस सेक्टर के लिए लोन लेना आसान बनाने की कोशिश की गई। हालांकि, सरकारी मदद के बावजूद कच्चा माल जुटाने, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्ट और पाइपलाइन कनेक्टिविटी जैसी चुनौतियों के कारण कई प्रोजेक्ट अब तक चालू नहीं हो पाए हैं।

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जानिए क्या है CBG कारोबार और रिलायंस कैसे कमाएगी? कंप्रेस्ड बायोगैस कृषि अवशेष, पशुओं के गोबर और अन्य जैविक कचरे से तैयार की जाती है। इसे शुद्ध करके संपीड़ित (Compressed) किया जाता है। इसके बाद इसका इस्तेमाल वाहन ईंधन और घरेलू और औद्योगिक गैस आपूर्ति में किया जा सकता है। रिलायंस इस गैस की आपूर्ति सिटी गैस वितरण कंपनियों को करती है। ये कंपनियां आगे इसे घरों और छोटे उद्योगों तक पहुंचाती हैं। इस कारोबार में गैस की बिक्री के अलावा जैविक खाद भी संभावित अतिरिक्त आय का स्रोत है।

कंपनी के लिए इस कारोबार का एक अहम पहलू कृषि अवशेषों की उपलब्धता है। गांवों और कृषि क्षेत्रों से नियमित रूप से कच्चा माल जुटाना, उसे प्लांट तक पहुंचाना और उत्पादन लागत को नियंत्रित रखना मुनाफे के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।