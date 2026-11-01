रिलायंस डिजिटल के ऑफर में दिवाली पर मेगा धमाका! ₹1.22 लाख वाला iPhone 17 Pro अब ₹54,990 में, ऐसे उठाएं फायदा

Reliance Digital Offer: दिवाली से पहले अगर आप आईफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। Apple के प्रीमियम iPhone खरीदने का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए रिलायंस डिजिटल (Reliance Digital) ने शानदार ऑफर पेश किए हैं। Apple के प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 17 Pro को अब करीब 55000 रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं बड़े डिस्प्ले और Pro Max मॉडल को पसंद करने वाले यूजर्स के लिए भी शानदार ऑफर दिए जा रहे हैं।
रिलायंस डिजिटल में ऑफर के बाद iPhone 17 Pro की प्रभावी कीमत घटकर 54,990 रुपये हो गई है, जबकि iPhone 17 Pro Max 66,990 रुपये की प्रभावी कीमत पर उपलब्ध है। यह प्रमोशनल डील दोनों स्मार्टफोन के 256GB स्टोरेज वाले वर्ज़न पर लागू है। खरीदार 3,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी हासिल कर सकते हैं। अंतिम प्रभावी कीमत में एक पुराने (योग्य) स्मार्टफ़ोन की एक्सचेंज वैल्यू भी शामिल है। यह डील सिर्फ रिलायंस डिजिटल पर है।
रिलायंस डिजिटल पर iPhone 17 Pro 256GB की कीमत 1,22,990 रुपये लिस्ट की गई है। 3,000 रुपये के बैंक डिस्काउंट और 10,000 रुपये के एक्सचेंज बोनस के साथ, इसकी कीमत घटकर 1,09,990 रुपये हो जाती है। रिलायंस डिजिटल में पुराना फोन देने पर 55,000 रुपये की एक्सचेंज वैल्यू भी दे रहा है। इस एक्सचेंज वैल्यू को शामिल करने के बाद, आईफोन 17 प्रो की प्रभावी कीमत घटकर 54,990 रुपये रह जाती है।
रिटेलर की ओर से दिखाए गए एक्सचेंज कैलकुलेशन iPhone 15 Pro पर आधारित है। पुराने स्मार्टफोन के मॉडल, उसकी स्थिति और पात्रता के आधार पर वास्तविक एक्सचेंज वैल्यू अलग हो सकती है।
iPhone 17 Pro Max 256GB की कीमत 1,34,990 रुपये है। 3,000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 10,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस लगाने के बाद, इसकी कीमत 1,21,990 रुपये हो जाती है। 55,000 रुपये के अतिरिक्त एक्सचेंज मूल्य के साथ, प्रभावी कीमत घटकर 66,990 रुपये हो जाती है।
रिलायंस डिजिटल कंज्यूमर लोन पर 12 महीने के 'नो-कॉस्ट EMI' विकल्प का भी प्रचार किया जा रहा है। iPhone 17 Pro की EMI 4,833 रुपये प्रति माह से शुरू होती है, जबकि iPhone 17 Pro Max की EMI 5,833 रुपये प्रति माह से शुरू होती है। ये ऑफ़र सिर्फ स्टोर में ही उपलब्ध हैं। कोई भी स्मार्टफोन खरीदने से पहले, खरीदार अपने नज़दीकी रिलायंस डिजिटल आउटलेट पर जाकर स्टॉक चेक कर सकते हैं, लागू होने वाले बैंक डिस्काउंट के बारे में पता कर सकते हैं और अपने पुराने डिवाइस की एक्सचेंज वैल्यू जान सकते हैं।
इस ऑफर में Apple का iPhone Air भी शामिल है। इसके 256GB मॉडल की कीमत ₹94,900 है। रिलायंस डिजिटल इस फोन पर ₹22,000 तक का एक्सचेंज बोनस दे रहा है। इसके अलावा पुराने फोन के लिए ₹20,000 तक की एक्सचेंज वैल्यू और ₹3,000 का बैंक डिस्काउंट भी कीमत की गणना में शामिल है।
इन सभी लाभों के बाद iPhone Air की प्रभावी कीमत ₹49,990 तक पहुंच जाती है। पुराने फोन की वास्तविक कीमत कम होने पर ग्राहक को iPhone Air के लिए ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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