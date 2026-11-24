जियोस्टार इसी सप्ताह 150 एंप्लॉयीज को नौकरी से हटाने जा रही है। एक्सचेंज फोर मीडिया (e4m) ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि उसे मामले से जुड़े लोगों से ही यह खबर मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस समूह की मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी में लागत घटाने पर जोर दिया जा रहा है और इसी कॉस्ट कटिंग ड्राइव में 150 लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं।
एक्सचेंज फॉर मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जियोस्टार के शीर्ष सूत्रों ने 150 कर्मचारियों की छंटनी की बात पर सहमति जताई है। हालांकि, इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि नौकरी से हटाए जाने वाले एंप्लॉयीज की वास्तविक संख्या इससे बहुत ज्यादा हो सकती है। जिन विभागों पर गाज गिरने की आशंका है, वो हैं मार्केटिंग, प्रॉडक्शन, स्टूडियोज और अन्य ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स।
हालांकि, नौकरी से निकाले जाने वालों को कंपनी की ओर से ठीकठाक मुआवजा मिलने की उम्मीद की जा रही है। e4m की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से संभावना जताई गई है कि नौकरी गंवाने वालों को कम से कम छह महीने की सैलरी दी जाएगी। साथ ही, उन्हें इस वित्त वर्ष के लिए बोनस भी दिया जाएगा।
ध्यान रहे कि दो वर्ष पहले नवंबर 2025 में वायकॉम18 और डिजनी स्टार का मर्जर हो गया था जिसके बाद जियोस्टार के रूप में नई कंपनी सामने आई। मर्जर के वक्त भी कई लोगों की नौकरियां गई थीं। मार्च 2025 में छंटनी के दौरान जियोस्टार से करीब 500 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई थी।
Disclaimer: यह खबर मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है। मिंट हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करती है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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