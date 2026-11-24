जियोस्टार इसी सप्ताह 150 एंप्लॉयीज को नौकरी से हटाने जा रही है। एक्सचेंज फोर मीडिया (e4m) ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि उसे मामले से जुड़े लोगों से ही यह खबर मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस समूह की मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी में लागत घटाने पर जोर दिया जा रहा है और इसी कॉस्ट कटिंग ड्राइव में 150 लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं।
एक्सचेंज फॉर मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जियोस्टार के शीर्ष सूत्रों ने 150 कर्मचारियों की छंटनी की बात पर सहमति जताई है। हालांकि, इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि नौकरी से हटाए जाने वाले एंप्लॉयीज की वास्तविक संख्या इससे बहुत ज्यादा हो सकती है। जिन विभागों पर गाज गिरने की आशंका है, वो हैं मार्केटिंग, प्रॉडक्शन, स्टूडियोज और अन्य ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स।
हालांकि, नौकरी से निकाले जाने वालों को कंपनी की ओर से ठीकठाक मुआवजा मिलने की उम्मीद की जा रही है। e4m की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से संभावना जताई गई है कि नौकरी गंवाने वालों को कम से कम छह महीने की सैलरी दी जाएगी। साथ ही, उन्हें इस वित्त वर्ष के लिए बोनस भी दिया जाएगा।
ध्यान रहे कि दो वर्ष पहले नवंबर 2025 में वायकॉम18 और डिजनी स्टार का मर्जर हो गया था जिसके बाद जियोस्टार के रूप में नई कंपनी सामने आई। मर्जर के वक्त भी कई लोगों की नौकरियां गई थीं। मार्च 2025 में छंटनी के दौरान जियोस्टार से करीब 500 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई थी।
Disclaimer: यह खबर मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है। मिंट हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करती है।