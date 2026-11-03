जब साथ आए रिलायंस और 'थाला' अजित कुमार! मुकेश अंबानी ने 9 नए बिस्किट वेरिएंट के साथ बढ़ाया कारोबार

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एफएमसीजी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) ने अपने बिस्किट ब्रांड इंडिपेंडेंस (Independence) का विस्तार किया है। कंपनी ने इस पोर्टफोलियो में 9 नए बिस्किट वेरिएंट लॉन्च करने की घोषणा की है।
इस लॉन्च के साथ कंपनी भारतीय बिस्किट बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने और ग्राहकों को नए विकल्प देने की तैयारी में है। कंपनी ने इस नई रेंज को अजित कुमार रेसिंग (Ajith Kumar Racing) के साथ अपनी ब्रांड साझेदारी के सहयोग से पेश किया है।
कंपनी के मुताबिक, इंडिपेंडेंस बिस्किट की नई रेंज 2 नवंबर 2026 से तमिलनाडु में उपलब्ध होगी। इसके लिए कंपनी ने राज्य में अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई है। तमिलनाडु कंपनी के लिए एक अहम बाजार है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने से कंपनी को कारोबार का विस्तार करने और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की विस्तारित बिस्किट रेंज में कुल 28 नए एसकेयू (SKU) शामिल होंगे। इनमें इंडिपेंडेंस पावर अप, इंडिपेंडेंस बटर ब्लिस और इंडिपेंडेंस मिल्की पावर जैसे बिस्किट शामिल हैं। कंपनी ने ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों और खरीदारी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए कई पैक साइज और कीमतें तय की हैं।
इस रेंज में 5 रुपये के ट्रायल पैक और 10 रुपये के शेयरिंग पैक मिलेंगे। वहीं, घर के लिए बड़े पैक की कीमत 40 रुपये से 125 रुपये के बीच होगी। इससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से बिस्किट खरीद सकेंगे।
कंपनी के मुताबिक, नई बिस्किट रेंज को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कई बिक्री माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बिस्किट सामान्य दुकानों, बड़े और क्षेत्रीय सुपरमार्केट, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल स्टोर और थोक बाजारों में उपलब्ध होंगे।
रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के डायरेक्टर टी कृष्णकुमार ने कहा कि तमिलनाडु कंपनी के बिस्किट कारोबार के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। कंपनी का ध्यान ग्राहकों की बदलती पसंद के अनुसार अपने उत्पादों की रेंज बढ़ाने और कारोबार को बड़े स्तर पर पहुंचाने पर है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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