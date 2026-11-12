Retail Inflation: महंगाई से बढ़ी टेंशन! रिटेल महंगाई 6.09% पर पहुंची, RBI की 'लक्ष्मण रेखा' भी हुई पार

Retail Inflation: देश में रिटेल महंगाई बढ़ गई है। अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.09% पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में यह 5.54% थी। इसके साथ ही महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अपर लिमिट 6 फीसदी के ऊपर पहुंच गई है। दो साल में यह पहली बार है, जब रिटेल महंगाई इस स्तर से ऊपर पहुंच गई है। महंगाई में इस बढ़ोतरी के पीछे खाने-पीने की चीजों की कीमतों में आई तेजी अहम वजह रही है। इसका असर आम परिवारों के खर्च और ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदों पर पड़ सकता है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यह लगातार 12वां महीना है जब रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) सीरीज के तहत, यह पहली बार है जब महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की ऊपरी लिमिट को पार कर गई है। खाद्य महंगाई (Food inflation) दर सितंबर के 7.74% से बढ़कर अक्टूबर में 8.94% हो गई है, क्योंकि प्याज, लहसुन और अदरक जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें और महंगी हो गई हैं।
|सामान
|सितंबर में महंगाई दर
|अक्टूबर में महंगाई दर
|नींबू
|36.41%
|47.30%
|लहसुन
|54.62%
|60.74%
|प्याज
|108.13%
|116.22%
|आलू
|-11.52%
|-14.24%
|अदरक
|62.85%
|48.32%
|चांदी के गहने
|87.82%
|52.39%
RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) में अब महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, समिति के सदस्यों ने फिलहाल तेजी से दरें बढ़ाने का समर्थन नहीं किया है। उन्हें चिंता है कि इससे आर्थिक विकास की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। RBI को उम्मीद है कि अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में महंगाई औसतन 6% रहेगी। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भी महंगाई का अनुमान 5% से बढ़ाकर 5.2% कर दिया है।
सरकार महंगाई दर तय करने के लिए एक बास्केट बनाती है। इसमें खाना, राशन, कपड़ा, मकान का किराया, पढ़ाई और इलाज जैसी चीजें शामिल होती हैं। दरअसल, गांव और शहर के लोगों का खर्च करने का तरीका अलग होता है। लिहाजा दोनों जगह महंगाई की तय करने के लिए बास्केट में सामानों का वेटेज अलग-अलग होता है।
बता दें कि ग्रामीण इलाकों में लोग अपनी कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा सिर्फ खाने-पीने और राशन पर खर्च करते हैं। इसलिए जब बारिश कम होती है या फसल खराब होती है तो अनाज और सब्जियां महंगी होती हैं। ऐसे में गांव में रहने वाले लोगों का पूरा बजट बिगड़ जाता है। इसी वजह से ग्रामीण महंगाई तय करने के लिए बास्केट में खाने-पीने की चीजों का वेटेज ज्यादा होता है।
शहर में रहने वालों के कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा मकान के किराए, बच्चों की स्कूल फीस, अस्पताल और आने-जाने के खर्च (पेट्रोल/बस/टैक्सी) में जाता है। शहर की महंगाई बास्केट में खाने-पीने की चीजों का हिस्सा सिर्फ 36 फीसदी होता है। इसलिए सिर्फ राशन महंगा होने पर शहर के बजट पर गांव जितना बड़ा असर नहीं दिखता। इसी वजह से यहां बास्केट में खाने-पीने की चीजों का वेटेज थोड़ा कम होता है।
महंगाई का बढ़ना-घटना प्रोडक्ट की डिमांड-सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वे ज्यादा चीजें खरीदेंगे। इससे चीजों की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई नहीं होने पर इनकी कीमत बढ़ेगी। वहीं अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा तो महंगाई कम होगी।