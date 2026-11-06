Vehicle Sales: इस वर्ष अक्टूबर महीने में घट गई गाड़ियों की खुदरा बिक्री, फाडा बोला- धनतेरस, दिवाली का है चक्कर

Vehicle Retail Sales: देश में वाहनों की खुदरा बिक्री अक्टूबर में सालाना आधार पर 23.8 प्रतिशत घटकर 31.72 लाख से अधिक इकाई रह गई। उद्योग निकाय फाडा ने यह जानकारी दी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) के आंकड़ों के अनुसार, बिक्री में यह गिरावट इसलिए भी रही क्योंकि इस साल धनतेरस और दिवाली नवंबर में पड़ रहे हैं, जबकि पिछले साल नवरात्र तथा दिवाली दोनों अक्टूबर में थे। इसके अलावा, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती के बाद पिछले साल मांग में आई तेज उछाल का भी असर था।
दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री अक्टूबर में 28.35 प्रतिशत घटकर 23.21 लाख इकाई रही, जबकि यात्री वाहनों की बिक्री 4.23 प्रतिशत फिसलकर 5.08 लाख इकाई पर आ गई। फाडा के अध्यक्ष साई गिरिधर ने कहा, 'अक्टूबर भारत में साल का सबसे बड़ा खुदरा बिक्री वाला महीना होता है और इस साल इसके आंकड़ों को त्योहारों के कैलेंडर को ध्यान में रखकर देखना चाहिए।'
उन्होंने कहा कि सालाना आधार पर आई गिरावट लगभग पूरी तरह आंकड़ों में दिखने वाला असर है। गिरिधर ने कहा, 'पिछले साल अक्टूबर असाधारण महीना था, जब नवरात्र और दीपावली दोनों एक साथ पड़े थे। इसके अलावा, 22 सितंबर, 2025 को जीएसटी दरों में कटौती के बाद दबी हुई मांग भी बाजार में आई थी। इस साल नवरात्र अक्टूबर में पड़े जबकि धनतेरस और दिवाली नवंबर में चले गए।'
फाडा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 33.97 प्रतिशत घटी, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें 20.77 प्रतिशत की गिरावट आई। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करीब 3.55 लाख इकाई के सर्वकालिक उच्च स्तर पर रही।
इनकी बाजार में हिस्सेदारी बढ़कर 11.5 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में छह प्रतिशत थी। अक्टूबर में सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल सहित वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों की बिक्री पेट्रोल वाहनों से अधिक रही। सीएनजी, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री कुल बिक्री का 41.83 प्रतिशत रही जबकि पेट्रोल वाहनों की हिस्सेदारी 41.6 प्रतिशत थी।
इस बीच, वाणिज्यिक वाहनों की खुदरा बिक्री 2.29 प्रतिशत बढ़कर 1.15 लाख इकाई रही। तिपहिया वाहनों की बिक्री 3.97 प्रतिशत बढ़कर 1.41 लाख इकाई और ट्रैक्टरों की बिक्री 3.10 प्रतिशत बढ़कर 79,285 इकाई रही। गिरिधर ने कहा, 'अक्टूबर अब तक का दूसरा सबसे अधिक बिक्री वाला महीना रहा।
वाणिज्यिक वाहनों, तिपहिया वाहनों और ट्रैक्टर में से प्रत्येक की बिक्री अक्टूबर में अब तक के सर्वोच्च स्तर पर रही। सितंबर की तुलना में बिक्री में 25 प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि त्योहारों के दौरान मांग की अधिक सही तस्वीर पेश करती है।' उद्योग निकाय ने कहा, 'त्योहारों का कैलेंडर ही निर्णायक समर्थन दे रहा है। धनतेरस 6 नवंबर और दिवाली 8 नवंबर को है। ऐसे में साल की सबसे बड़ी खुदरा बिक्री की लहर इसी महीने में आएगी। त्योहारों के दौरान अब तक वाहनों के पंजीकरण के रुझान भी उत्साहजनक हैं।'
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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