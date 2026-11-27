SAP Layoffs: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बढ़ते इस्तेमाल की वजह से अब बड़ी टेक कंपनियां भी अपने रोजगार के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कर रही हैं। इसी कड़ी में जर्मनी की सॉफ्टवेयर कंपनी एसएपी (SAP) में बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी की खबर सामने आई है। कंपनी कम से कम 10,000 पद खत्म करने पर विचार कर रही है। यह उसके दुनियाभर के कर्मचारियों का करीब 9% है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपने कारोबार को AI के दौर के हिसाब से नए सिरे से तैयार करना चाहती है।

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हालांकि, अभी छंटनी की अंतिम संख्या तय नहीं हुई है। कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद इसमें बदलाव हो सकता है। कंपनी ने भी प्रस्तावित छंटनी की पुष्टि नहीं की है। SAP के 78 देशों में ऑफिस हैं। भारत में नई दिल्‍ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता में इसके ऑफिस हैं। इन दफ्तरों में करीब 18,000 कर्मचारी काम कर रहे हैँ। सवाल है कि क्‍या ये कर्मचारी भी छंटनी के शिकार हो सकते हैं?

किन विभागों से हो सकती है छंटनी? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, SAP के सभी विभागों से कहा गया है कि वे ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें जहां नौकरियों में कटौती की जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि विशेष रूप से सेल्स, प्रोडक्ट और इंजीनियरिंग विभागों से बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की जा सकती है।

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कंपनी ने ब्लूमबर्ग से बातचीत करते हुए कहा कि SAP लगातार अपने संगठन की समीक्षा करता रहता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपनी रणनीति और ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप बना रहे। कंपनी ने नौकरियों में कटौती की योजना पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

कंपनी ने दिया यह बयान SAP के मुख्य वित्त अधिकारी डोमिनिक आसम (Dominik Asam) ने पिछले हफ्ते मॉर्गन स्टेनली के एक सम्मेलन में कर्मचारियों की संख्या को लेकर संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि साल के दौरान कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। उन्हें आश्चर्य होगा अगर यह रुझान आगे भी जारी रहा। SAP में दुनियाभर में 1.10 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं।

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अगर प्रस्तावित 10,000 पद खत्म करने की योजना आगे बढ़ती है, तो कंपनी के वैश्विक कर्मचारियों का कम से कम 9% हिस्सा प्रभावित हो सकता है। कंपनी की अंतिम योजना, छंटनी की संख्या और प्रभावित विभागों की जानकारी अभी सामने आनी बाकी है। फिलहाल यह प्रस्ताव विचार के स्तर पर है।

क्‍या भारतीयों पर भी होगा असर? SAP के दुनिया भर में 78 देशों में ऑफिस हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। दुनिया भर में 1,13,000 से ज्‍यादा कर्मचारी काम करते हैं। भारत के कई शहरों , नई दिल्‍ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता के दफ्तरों में करीब 18,000 कर्मचारी कार्यरत हैं. कंपनी ने एक मीडिया हाउस को दिए गए जवाब में कहा है कि वो अनुमानों और अटकलों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता.

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AI पर फोकस बढ़ा रही है कंपनी SAP के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) क्रिश्चियन क्लाइन कंपनी को AI आधारित कारोबार में बदलना चाहते हैं। इसके लिए कंपनी अपने सॉफ्टवेयर उत्पादों और काम करने के तरीकों में AI का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी के उत्पादों में AI टूल शामिल करने की योजना है।

इससे सॉफ्टवेयर बनाने, विकसित करने और बेचने की प्रक्रिया में बदलाव आ सकता है। हालांकि, AI उत्पादों को पेश करने की कंपनी की पिछली कुछ कोशिशों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। अब कंपनी अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रही है।

जर्मनी में कर्मचारियों को 2028 तक नौकरी की गारंटी SAP का सबसे बड़ा कर्मचारी आधार जर्मनी में है। यहां कंपनी की कर्मचारी परिषद ने 2028 तक रोजगार सुरक्षा का समझौता किया है। इस वजह से प्रस्तावित छंटनी के दौरान जर्मनी के कर्मचारियों पर क्या असर होगा, यह अहम सवाल है।

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फिलहाल रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नई योजना का इस रोजगार सुरक्षा समझौते पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद ही इसके बारे में अधिक जानकारी सामने आएगी।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।