Shah Rukh Khan Net Worth: शाहरुख खान की दौलत में ₹2,490 करोड़ की सेंध, फिर भी कायम है बादशाहत, जानिए कहां लगा है पैसा

Shah Rukh Khan Net Worth: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की लोकप्रियता भले ही बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की सफलता से मापी जाती हो, लेकिन उनकी असली आर्थिक ताकत का बड़ा हिस्सा बिजनेस और निवेश से आता है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 (Hurun India Rich List 2026) के मुताबिक, शाहरुख खान की संपत्ति ₹10,000 करोड़ है। यह एक साल पहले के ₹12,490 करोड़ से कम है। इसमें करीब 20 फीसदी की गिरावट आई है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक साल में एक्टर की कुल नेट वर्थ 2,490 करोड़ रुपये कम हो गई है।

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संपत्ति में गिरावट आन के बावजूद शाहरुख खान भारत के सबसे अमीर अभिनेता बने हुए हैं। इसमें न सिर्फ फिल्मों और विज्ञापनों से होने वाली उनकी कमाई शामिल है, बल्कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स जैसे उनके बिजनेस से होने वाली कमाई भी शामिल है। खास बात यह है कि उनकी संपत्ति अमिताभ बच्चन, सलमान खान और ऋतिक रोशन की संयुक्त अनुमानित संपत्ति से भी अधिक है।

जानें अमिताभ बच्चन की कितनी है नेटवर्थ अमिताभ बच्चन ₹4,000 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर हैं, जो पहले ₹1,630 करोड़ था। सलमान खान ₹3,000 करोड़ के साथ इस लिस्ट में शामिल हुए हैं और ऋतिक रोशन के पास ₹2,500 करोड़ हैं। इन तीनों की कुल संपत्ति ₹9,500 करोड़ है, जो अकेले शाहरुख खान की संपत्ति से ₹500 करोड़ कम है। जूही चावला, जो 2025 की लिस्ट में ₹7,790 करोड़ के साथ थीं। साल 2026 की लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं हैं।

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शाहरुख खान ने कहां लगाया पैसा ? हुरुन के चीफ रिसर्चर अनस रहमान जुनैद (Anas Rahman Junaid) ने साल 2025 में बीबीसी के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि शाहरुख खान के अरबपति होने का मुख्य कारण 'रेड चिलीज एंटरटेनमेंट' और 'नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स' में उनकी हिस्सेदारी है। 'रेड चिलीज' उनका प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो है। 'नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स' के पास कोलकाता नाइट राइडर्स और विदेशी लीगों की टीमें शामिल हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, साल 2008 में शाहरुख खान ने KKR में 55 फीसदी हिस्सेदारी के लिए ₹165 करोड़ का भुगतान किया था, जब टीम की वैल्यू ₹300 करोड़ थी। इसके हिसाब से, टीम की मौजूदा वैल्यू ₹13,000-15,000 करोड़ है और उनकी हिस्सेदारी की वैल्यू ₹7,000-8,000 करोड़ है।

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यह उनके शुरुआती निवेश से 40 गुना से भी ज़्यादा है। बता दें कि ये मीडिया की ओर से लगाए गए अनुमान हैं, न कि ऑडिट किए गए आंकड़े।

KKR में हिस्सेदारी बढ़ाकर करीब 90% करने की भी खबर बिजनेस टुडे की रिपोर्ट में जनवरी की कुछ मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा गया है कि शाहरुख खान, मेहता ग्रुप से KKR की लगभग 35 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रहे हैं। मेहता ग्रुप के पास अभी 45 फीसदी हिस्सेदारी है। इस डील के बाद शाहरुख खान की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 90 फीसदी हो जाएगी। यह डील करीब 4,000 करोड़ रुपये की होगी। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

शाहरुख खान के बंगले की कितनी है कीमत बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान मुंबई के बांद्रा में रहते हैं। उनके बंगले का नाम 'मन्नत' है। इसकी कीमत 300 करोड़ रुपये बताई जा रही है। अभी इसका रेनोवेशन चल रहा है, जिसमें लगभग 7,000 वर्ग फुट के दो और फ्लोर और प्रशंसकों से मिलने के लिए एक नई गैलरी जोड़ी जा रही है। इस काम पर लगभग ₹25 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है और यह दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। ₹300 करोड़ की कीमत होने के बावजूद, 'मन्नत' उनकी 'हुरुन' (Hurun) लिस्ट वाली कुल संपत्ति का सिर्फ 3% ही है।

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शाहरुख खान की अगली फिल्म शाहरुख खान अभी अपनी अगली फिल्म 'किंग' पर काम कर रहे हैं। यह 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें दीपिका पादुकोण, सुहाना खान और जयदीप अहलावत भी नजर आएंगे। यह एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जिसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। यह फिल्म शाहरुख खान के फैंस के लिए खास है क्योंकि इसके साथ ही वे तीन साल बाद पर्दे पर वापसी करेंगे। एक्टर आखिरी बार 'डंकी' में दिखे थे, जो 2023 में रिलीज़ हुई थी।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।