इस जर्मन SUV पर मिल रहा है ₹90,000 का छप्परफाड़ डिस्काउंट, कीमत 8 लाख से भी कम

Car Discounts: भारत में फेस्टिवल सीजन को और ज्यादा खास बनाने के लिए स्कोडा ऑटो इंडिया ने अक्टूबर 2026 के लिए अपने चुनिंदा मॉडल्स पर आकर्षक डिस्काउंट और बेनिफिट्स की घोषणा की है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो की एंट्री-लेवल कॉम्पैक्ट एसयूवी कायलाक, मिडसाइज एसयूवी कुशाक और हाल ही में लॉन्च हुई नई स्लाविया फेसलिफ्ट पर 90,000 रुपये तक के बंपर ऑफर्स दे रही है।
इन फायदों में डीलर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉर्पोरेट डिस्काउंट और लॉयल्टी बेनिफिट्स शामिल हैं। हालांकि, कंपनी की फ्लैगशिप एसयूवी कोडियाक को इस महीने इन ऑफर्स से बाहर रखा गया है। यह सभी डिस्काउंट और ऑफर्स 31 अक्टूबर 2026 तक ही मान्य रहेंगे।
स्कोडा कायलाक कंपनी की भारतीय बाजार के लिए तैयार की गई सब-4-मीटर SUV है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹7.59 लाख है। अक्टूबर 2026 के फेस्टिव ऑफर के तहत इस SUV पर ₹90,000 तक की छूट मिल रही है। इसमें 40 हजार रुपये तक का डीलर डिस्काउंट, 30 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और 20,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट या लॉयल्टी डिस्काउंट शामिल है। स्कोडा कायलाक का भारतीय बाजार में टॉप सेलिंग टाटा नेक्सॉन और मारुति ब्रेजा के साथ ही हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और किआ सोनेट से टक्कर है।
बता दें कि ₹90,000 की अधिकतम छूट हर ग्राहक को मिलना जरूरी नहीं है। अगर ग्राहक पुरानी कार एक्सचेंज करते हैं या किसी विशेष ऑफर के लिए पात्र हैं तो उसे अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। इसलिए खरीदारी से पहले अधिकृत डीलरशिप से ऑफर की पूरी जानकारी हासिल करना जरूरी है।
स्कोडा कायलाक में 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 115hp की पावर और 178Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं। कॉम्पैक्ट आकार और टर्बो-पेट्रोल इंजन के कारण कायलाक उन ग्राहकों के लिए एक विकल्प है, जो शहर में रोजाना ड्राइविंग के साथ हाईवे पर भी कार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि, वास्तविक माइलेज ट्रैफिक, सड़क की स्थिति और ड्राइविंग स्टाइल पर निर्भर करता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्कोडा की हालिया लॉन्च नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट पर भी कंपनी ने मौजूदा फेस्टिवल सीजन में छूट का ऐलान किया है। इस प्रीमियम मिडसाइज सेडान पर 30,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इसमें 20,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये तक का कॉर्पोरेट/लॉयल्टी डिस्काउंट शामिल है। 10 लाख रुपये से 18.84 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत में उपलब्ध स्लाविया का मुकाबला होंडा सिटी, हुंडई वरना और फॉक्सवैगन वर्टस से है।