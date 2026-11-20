Smartphone Price Hike 2026: मेमोरी चिप की लागत में तेज वृद्धि के कारण ज्यादातर कंपनियों के महंगे और उन्नत स्मार्टफोन की कीमतें इस साल के अंत तक 30 प्रतिशत से अधिक बढ़कर एक लाख रुपये के पार पहुंच सकती हैं। बाजार शोध कंपनी काउंटरपॉइंट ने शुक्रवार को यह अनुमान जताया।
कंपनी के अनुसार, स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ने के साथ ही उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। वे फोन की प्रोसेसिंग गति, कैमरा, बैटरी, मजबूती और बिक्री के बाद मिलने वाली सेवाओं सहित अन्य सुविधाओं में बेहतर अनुभव चाहते हैं।
काउंटरपॉइंट रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुछ साल पहले भारत में एक लाख रुपये का स्मार्टफोन मिलना दुर्लभ था। आज महंगे स्मार्टफोन की कीमतें लगातार बढ़ने के साथ यह कीमत आम होती जा रही है। प्रीमियम श्रेणी के सबसे उन्नत स्मार्टफोन की कीमतें 2025 की तुलना में 2026 के अंत तक 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ने का अनुमान है।
रिपोर्ट के मुताबिक, स्मार्टफोन की कुल सामग्री लागत में मेमोरी चिप की हिस्सेदारी 2025 की शुरुआत के करीब 13 प्रतिशत से बढ़कर अब 40 प्रतिशत से अधिक हो गई है। साल के अंत तक इसके 43 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है।
काउंटरपॉइंट रिसर्च के शोध निदेशक तरुण पाठक ने कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) डेटा सेंटर की बढ़ती मांग के कारण डीआरएएम (अस्थायी डेटा भंडारण चिप) और एनएएनडी मेमोरी की लागत बढ़ी है। इससे स्मार्टफोन की कुल सामग्री लागत में मेमोरी की हिस्सेदारी 2025 की शुरुआत के करीब 13 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत से अधिक हो गई है।
इसके कारण स्मार्टफोन कंपनियां लागत नियंत्रित करने के लिए फोन के फीचर, कलपुर्जों और उत्पाद रणनीति की समीक्षा कर रही हैं।रिपोर्ट के अनुसार, ओप्पो के महंगे स्मार्टफोन की कीमतों में सालाना आधार पर सबसे अधिक 82-87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, अल्ट्रा-प्रीमियम श्रेणी में बाजार की अग्रणी कंपनी एप्पल के आईफोन की कीमतों में सालाना आधार पर 20-22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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