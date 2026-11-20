Smartphone Price Hike 2026: मेमोरी चिप की लागत में तेज वृद्धि के कारण ज्यादातर कंपनियों के महंगे और उन्नत स्मार्टफोन की कीमतें इस साल के अंत तक 30 प्रतिशत से अधिक बढ़कर एक लाख रुपये के पार पहुंच सकती हैं। बाजार शोध कंपनी काउंटरपॉइंट ने शुक्रवार को यह अनुमान जताया।
कंपनी के अनुसार, स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ने के साथ ही उपभोक्ताओं की अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। वे फोन की प्रोसेसिंग गति, कैमरा, बैटरी, मजबूती और बिक्री के बाद मिलने वाली सेवाओं सहित अन्य सुविधाओं में बेहतर अनुभव चाहते हैं।
काउंटरपॉइंट रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कुछ साल पहले भारत में एक लाख रुपये का स्मार्टफोन मिलना दुर्लभ था। आज महंगे स्मार्टफोन की कीमतें लगातार बढ़ने के साथ यह कीमत आम होती जा रही है। प्रीमियम श्रेणी के सबसे उन्नत स्मार्टफोन की कीमतें 2025 की तुलना में 2026 के अंत तक 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ने का अनुमान है।
रिपोर्ट के मुताबिक, स्मार्टफोन की कुल सामग्री लागत में मेमोरी चिप की हिस्सेदारी 2025 की शुरुआत के करीब 13 प्रतिशत से बढ़कर अब 40 प्रतिशत से अधिक हो गई है। साल के अंत तक इसके 43 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है।
काउंटरपॉइंट रिसर्च के शोध निदेशक तरुण पाठक ने कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) डेटा सेंटर की बढ़ती मांग के कारण डीआरएएम (अस्थायी डेटा भंडारण चिप) और एनएएनडी मेमोरी की लागत बढ़ी है। इससे स्मार्टफोन की कुल सामग्री लागत में मेमोरी की हिस्सेदारी 2025 की शुरुआत के करीब 13 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत से अधिक हो गई है।
इसके कारण स्मार्टफोन कंपनियां लागत नियंत्रित करने के लिए फोन के फीचर, कलपुर्जों और उत्पाद रणनीति की समीक्षा कर रही हैं।रिपोर्ट के अनुसार, ओप्पो के महंगे स्मार्टफोन की कीमतों में सालाना आधार पर सबसे अधिक 82-87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, अल्ट्रा-प्रीमियम श्रेणी में बाजार की अग्रणी कंपनी एप्पल के आईफोन की कीमतों में सालाना आधार पर 20-22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।