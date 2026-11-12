Tata की किस कार पर मिल रही सबसे ज्यादा छूट? नवंबर में ₹1.25 लाख तक का फायदा, देखें पूरी लिस्ट

Tata Curvv Discount: नवंबर में Tata Motors की कई ICE कारों पर 1.25 लाख तक के लाभ मिल रहे हैं। Curvv पर सबसे बड़ा ऑफर है, जबकि Sierra पर 1.15 लाख तक की बचत संभव है। आइए जानते हैं किस कार पर कितना फायदा होगा।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड12 Nov 2026, 05:46 PM IST
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टाटा की इन कारों पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट
टाटा की इन कारों पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट(AI generated image for representational purposes only)

Tata Cars Offers 2026: अगर आप नवंबर में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Tata Motors अपनी पेट्रोल, डीजल और CNG कारों पर इस महीने काफी डिस्काउंट और ऑफर्स दे रही है। कंपनी के इस ऑफर में Tata Sierra, Nexon, Curvv, Altroz, Harrier, Safari, Tiago और Tigor शामिल हैं।

मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से ग्राहकों को कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट का फायदा मिल सकता है। आइए जानते हैं किस कार पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है।

Tata Sierra पर 1.15 लाख तक का फायदा

अगर आप Tata Motors की नई Sierra के डीजल Accomplished वेरिएंट लेते हैं, तो इस पर आपको 1.15 लाख तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। वहीं Pure और Adventure ट्रिम्स पर 95,000 तक का फायदा हो सकता है। वहीं अगर आप Smart+ वेरिएंट को खरीदते हैं, तो आपको 70,000 तक के ऑफर मिल सकते हैं। बता दें कि Tata Sierra की एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख से 21.59 लाख के बीच है।

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Tata Nexon पर 75,000 तक की छूट

अगर आप Tata Nexon खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो इसके चुनिंदा पेट्रोल-मैनुअल वेरिएंट पर 75,000 तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। उन फायदों में 55,000 का कैश डिस्काउंट और 20,000 तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस शामिल है। इसके अलावा पेट्रोल वेरिएंट पर 55,000 तक का फायदा मिल रहा है। वहीं CNG वेरिएंट पर भी दमदार ऑफर दिया जा रहा है। इसके सीएनजी पर 60,000 तक के बेनिफिट उपलब्ध हैं। बता दें कि Nexon की कीमत 7.40 लाख से 14.22 लाख तक है।

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Tata Tigor, Tata Safari, Tata Curvv, Tata Altroz पर कितना मिल रहा डिस्काउंट

कार और वेरिएंटकैश डिस्काउंटएक्सचेंज/स्क्रैपेज बोनसअन्य ऑफरकुल फायदा
Tata Curvv Pre-Series X 30,000 45,000 50,000 लॉयल्टी 1.25 लाख
Tata Curvv Series X 20,000 लॉयल्टी 20,000
Tata Altroz Petrol/Diesel 15,000 20,000 35,000
Tata Altroz CNG 35,000 20,000 55,000
Tata Harrier Diesel 10,000 35,000 45,000
Tata Safari Diesel 10,000 35,000 45,000
Tata Tiago Petrol/CNG 20,000 15,000 35,000
Tata Tigor 15,000 15,000 30,000

बता दें कि Tata Motors की ओर से दिए जा रहे सभी ऑफर्स डीलरशिप, वेरिएंट और स्टॉक पर निर्भर हैं। इसके अलावा कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट की शर्तें भी अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए कार खरीदने से पहले अपने नजदीकी Tata Motors डीलरशिप पर जाकर संबंधित मॉडल और वेरिएंट के लिए लागू ऑफर्स की जानकारी जरूर लें।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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